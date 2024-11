Dopuje se jako mniši. Šimon Bilina bere bazalku posvátnou a brahmi

„Je to strach ze selhání, z nejistoty, z toho, že se něco po… Většinou už vím, odkud se bere. Promítá se do něj moje ego. Ten strach říká, co když já... A to já, já, já mi přestalo dávat smysl. Zjistil jsem, že ve chvíli, kdy zaměřím pozornost na svého hereckého partnera nebo na nějakou rekvizitu a skutečně se soustředím, k čemuž mi pomáhá i meditace, najednou ten strach opadne a já se cítím mnohem svobodněji,“ říká představitel Adama Hrušky zvaného Háďák ze seriálu Zoo.

„Takže pro mě je celé to natáčení svým způsobem i meditací. Učím se pracovat s pozorností, protože mi přijde, že do značné míry ovlivňuje celý náš život. Jsem vděčný za to, že dělám to, co miluji, a zároveň u toho můžu ještě ‚studovat‘ psychologii,“ dodává.

Zatímco některé postavy v seriálu skončily, Šimon Bilina byl osloven k dalšímu natáčení. „Bylo to přirozené vyústění. U postav, které v seriálu zůstávají, je ještě co objevovat a sdělit,“ objasňuje.

Michaela Pecháčková, Šimon Bilina, Jana Švandová a Sabina Laurinová v seriálu Zoo

Scenáristé si pro něj vymysleli, že se stane ředitelem Zoo. Pro Michaelu Pecháčkovou (Sid), že konečně sundá z hlavy kšiltovku, což herečka vítá. Byla dopsána i řada nových postav. Například pětice mladých ošetřovatelů, které hrají Amelie Pokorná, Filip Antonio, Filip František Červenka, Johana Nováčková a Šimon Opp, kteří v seriálu budou společně sdílet byt.

„Jsem rád za nové lidi, se kterými si můžu zahrát, i za nové kulisy, v nichž se bude děj odehrávat. Tři roky jsme se pohybovali v jednom prostředí, takže je to příjemná změna,“ říká Bilina.

Podle šéfautora Reného Decastelo, pod kterým pracuje sedm scenáristů, přibude v seriálu mimo jiné prostředí veterinární kliniky. Další dějové linky se budou odehrávat okolo restaurace a právnické kanceláře.

Šimon Opp, Filip Antonio, Johanka Nováčková, Amelie Pokorná a Filip František Červenka v pokračování seriálu Zoo s pracovním názvem Zoo: Nové začátky (2025)

Šimonovi ale v denním seriálu bude chybět jeho blízký kamarád Tomáš Klus. Oba meditují a mají podobný náhled na život. Šimon uctívá dalajlámu, nicméně v Tibetu ani Indii ještě nebyl. „Ale mám odtamtud spousty kamarádů. Miluji indickou kulturu i se všemi jejími plusy a mínusy,“ říká a na sobě má při tom bundu ušitou z indického recyklovaného materiálu.

„Indická kultura změnila svět mnoha mým přátelům. Je to případ i páru, který vytváří tyto bundičky z koberců. Každý zvlášť se po nějakých životních krizích vydal do Indie, tam se potkali, dali dohromady a začali dělat tyhle věci. Pochopili, že je to možné. Do Indie člověk jede často ve chvíli, kdy je na nějaké životní křižovatce. Já už jich mám taky pár za sebou, ale zatím tam cestuji jenom ve svých snech a představách,“ říká Bilina, který je nejen hercem, ale i muzikantem.

Jako dítě chodil do ZUŠ, kde se učil hrát na různé nástroje a své dovednosti dál rozšiřuje. „Hudbu miluji, takže si kupuji další a další nástroje a pak se na ně učím hrát. Hudba mě sama vede. Přijde mi, že čím víc ovlivním určité věci sám v sobě, to, kým jsem nebo nejsem, o to snáz se mi pak učí ty nástroje ovládat,“ říká herec. Mimo jiné má doma basovou kytaru, piano, loutnu a citeru.

Šimon Bilina (2024)

Natáčení denního seriálu je pro všechny zúčastněné náročné, pro Bilinu, který má velkou roli, obzvlášť. „Někteří režiséři chtějí odříkat text víc pregnantně, tak se ho učím i tři dny dopředu a pak jsou natáčení, kdy stačí, že se na něj párkrát před spaním podívám, ‚zapíšu‘ si ho do paměti a ráno jenom doklepnu,“ objasňuje.

„Byly dny, kdy jsem točil i třináct obrazů a každý měl čtyři stránky textu. To je opravdu moc. V tom případě na něm pracuji s velkým časovým předstihem. Beru i různé bylinky jako bazalku posvátnou a brahmi, které používají na povzbuzení paměti buddhističtí mniši, když se učí svoje texty - sútry,“ prozrazuje na sebe.

I když má hrát ředitele Zoo, osobně věří v synergii, v přírodní zákonitosti, nikoliv vládu jedince nad ostatními. „Samozřejmě někteří lidé chtějí, aby jim někdo šéfoval, ale je to jen otázka času, kdy si uvědomí, že to jde i jinak. Někdy na to jeden člověk potřebuje i víc životů,“ vypráví Bilina. „V přírodě to funguje tak, že každý je tím, kým je. Objeví svou přirozenou sílu, najde si svoje místo a pak si všichni navzájem pomáhají, jak nejlépe umí.“