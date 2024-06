Uzlinka z Pelíšků je těhotná. Silvie Maryško čeká první dítě

„Jsem v očekávání, těšíme se a zároveň jsme zvědaví, jaké to bude, je to poprvé,“ řekla nastávající maminka a i když ze začátku nechtěla prozradit pohlaví miminka, po chvíli změnila názor.

„Tak já to prásknu, mysleli jsme si, že to bude chlapeček, asi proto, že jsme měli už vybrané jméno, tak jsme si to mysleli. My jsme takzvaní ‚havloidi‘, jak se tak říká a máme i termín 17. listopadu. Všichni známí říkali, že si to Jirka určitě plánoval. Takže původně to měl být Ferdinand, jako Ferdinand Vaněk. Pak proběhlo trochu překvapení a přemýšleli jsme nad F F F a vyšla Františka. Chtěli jsme pohlaví znát, abychom se na to připravili,“ prohlásila.

Silvie Koblížková ve filmu Pelíšky (1999)

Silvie Maryško se také podělila o to, jak na novinku reagovalo okolí. „Když jsem to doma oznámila, bylo samozřejmě nadšení. Ne, že bychom to plánovali a řešili, to ne, ale když jsme se před necelými dvěma roky brali, říkali jsme si, že to k tomu spěje. Nakonec se mi i podaří porodit do 40. narozenin, což jsem si říkala, že by bylo fajn stihnout. Kulatiny oslavím po šestinedělí,“ dodala.

Bývalá herečka, která se objevila i v seriálech Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy, si herce Jiřího Maryšku (44) vzala v roce 2022. „Nikdy jsem nechodila s hercem, říkala jsem si, že nejsem blázen. No a pak jsem si Jirku vzala, ale on je takovej jinej herec, neprožívá se, což jsem se u těch herců bála, to on tak nemá. Je strašně vtipnej a je to krásný,“ řekla Silvie Maryško o svém partnerovi Miluši Bittnerové.

V talkshow Na kafeečko se Silvie Maryško objeví 30. června a zavzpomíná na natáčení Pelíšků a také na to, proč s herectvím přestala.