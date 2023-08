Sigourney Weaverová se vnoučat možná nedočká. Její jediné dítě je nebinární

Když byla v rozhovoru pro magazín Saga Exceptional dotázána, zda by si přála stát se babičkou, padla řeč na jejího potomka jménem Char. Ten je nebinární, používá genderově neutrální zájmena a do dětí se zatím nehrne.

„Snažím se to moc neprožívat, protože můj potomek tohle zatím nemá vyjasněné a svět mu vyhovuje takový, jaký je,“ uvedla Weaverová. Své jediné, dnes již třiatřicetileté dítě zplodila s manželem Jimem Simpsonem, za něhož se provdala v roce 1984, přičemž původně šlo o dceru pojmenovanou Charlotte Simpsonová.

Herečka si tedy ve výsledku užívá alespoň to, že je tetou mnoha synovců a neteří. „Jakožto někdo, kdo má za život už hodně odpracováno, miluju trávit čas se svou rodinou a užívat si její sílu,“ říká.

Zároveň však dodává, že by si přála, aby její příbuzní žili blíže. „Mám pocit, že jsem taková ta odloučená teta. A je to frustrující, protože pak se s nimi dokážu stýkat jen v omezené míře a vidět je, jen když je to zrovna možné.“

Sigourney v minulosti vyjádřila radost z toho, že Char nijak netouží po herecké kariéře. „Učí v Kolumbii o digitálním vypravěčství, botech a dezinformacích. Je to nadšenec do umělé inteligence a vůbec se jí nebojí,“ vyprávěla v rozhovoru pro Sunday Times. „A taky neprojevuje sebemenší zájem o to, čemu se věnuji já, za což jsme s manželem moc rádi,“ dodala.