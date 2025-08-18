Show Zrádci odtajnila první jméno hráče. Je to známá moderátorka

„Musím říct, že předtím, než jsem přijela na hrad, tak jsem přemýšlela nad tím, že bych chtěla být jenom věrná,“ řekla manželka Ondřeje Brzobohatého moderátorovi Vojtěchu Kotkovi na otázku, jestli by chtěla být věrná, nebo zrádkyně.
„Do jaké míry si sem přišla jako Daniela a do jaké míry si sem přišla jako hráčka?“ zeptal se Kotek.
„Já chci hrát, já jsem tady jako hráčka,“ prohlásila Daniela Brzobohatá.
Loni ve finále soutěže natáčené na hradě Křivoklátu zůstali čtyři věrní hráči (Johny, Martin, Sarah, Tuňák) a jedna zrádkyně (Nicol).
Vítězkou první řady reality show Zrádci se pak podle očekávání stala Nicole Šáchová. Ostatní soutěžící včetně moderátora Jana Tuny ji jako zrádkyni neodhalili a tak modelka a streamerka získala celou výhru pro sebe.
„Sžírala mě paranoia,“ přiznala vítězka reality show v pořadu Nový den ve vysílání CNN Prima NEWS. Měla prý pocit, že všichni ví, že zrádkyní je právě ona. Výhru plánuje investovat do podnikání.
Ze soutěže si dle svých slov odnesla určitou míru sebepoznání a také zjištění, že když jde tvrdě za svým, dosáhne cíle. „A to je dobré do života,“ usmívala se. „Mám v sobě jistou odhodlanost a když mi o něco jde, umím jít přes mrtvoly. V normálním životě jsem spíš pasivní, takže tuto stránku, kterou jsem objevila na Křivoklátu, bych si ráda ponechala i nadále,“ uzavřela Nicole.
Formát soutěže, který vzdáleně připomíná oblíbenou společenskou hru „Městečko Palermo“, vymysleli v Nizozemsku. Premiéru zde měla pod názvem De Verraders v roce 2021 a postupně se rozšířila do světa. V angloamerickém prostředí známého pod názvem The Traitors.
