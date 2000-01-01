náhledy
Show Survivor Česko & Slovensko odhalila letošní soutěžící. V Dominikánské republice se o titul šampiona, výhru 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara utkají výrazné osobnosti z velmi odlišných světů. Mezi účastníky je profesionální olympionička, policista pátrající po vlastních kořenech, kontroverzní modelka, expert na umělou inteligenci i umělci připravení čelit extrémní výzvě. Každý z nich vstupuje do hry s jinou motivací – a vlastním příběhem.
Raper Adam, známý pod uměleckým jménem Rest, patří k výrazným osobnostem české rapové scény. Do širšího povědomí se dostal jako součást hiphopového uskupení Ty Nikdy, které se postupně vyprofilovalo v jeden z nejvlivnějších rapových labelů u nás. Jeho sólová tvorba si získala respekt díky autenticitě, silným textům a osobitému flow. Za sebou má vystupování na řadě velkých festivalů v Česku i na Slovensku. Mimo hudební svět působí jako přímý a autentický člověk, který si zakládá na upřímném přístupu k tvorbě i k životu. Do Survivoru vstupuje s jasnou motivací posunout vlastní hranice a poznat nové stránky své osobnosti. Je výraznou a komplexní osobností s přirozeně silným egem, která vyzařuje autoritu a sebevědomí. Svým vystupováním i vzhledem působí tvrdě a dokáže si bez větší snahy získat respekt okolí. Soutěž vnímá jako výzvu, do níž chce jít naplno a vytěžit z ní co nejvíce zkušeností, které si odnese i do běžného života. Přestože v sobě nese silné emoce, dává je najevo jen velmi zřídka a pouze lidem, kterým skutečně důvěřuje.
Návrhářka Bára vybudovala od úplných začátků vlastní módní značku. S návrhy oblečení začínala v pokoji svého bytu a postupně si otevřela vlastní salon v Brně, kde pořádá přehlídky a proměnila svou kreativitu v plnohodnotnou profesní dráhu. Od samého počátku si razí vlastní cestu a sama sebe označuje za sólovou hráčku. To s sebou ale nese i vnitřní tlak a vysoké nároky, které na sebe klade. Za jejím sebevědomým vystupováním se skrývá citlivější stránka. Přestože navenek působí vyrovnaně a jistě, věci silně prožívá a často pochybuje o vlastní hodnotě. Lidem snadno důvěřuje, což se jí v minulosti už několikrát nevyplatilo, přesto si zachovává otevřenost a schopnost jít dál. Na první pohled působí sebejistě a uvolněně – je výrazná, vtipná a zdánlivě ji jen tak něco nerozhodí. Prostředí Survivoru by však tuto masku mohlo rychle narušit. Bez komfortu a možnosti mít věci pod kontrolou se klid může změnit v neklid a sebevědomí v pochybnosti. Právě tento vnitřní kontrast může sehrát klíčovou roli v tom, jak se s náročnými podmínkami soutěže vyrovná.
Basketbalistka Bety je profesionální sportovkyně působící v nejvyšší domácí soutěži a dlouhodobě patří k výrazným tvářím českého sportu. Českou republiku reprezentovala na olympijských hrách v Paříži, čímž potvrdila své pevné místo mezi elitou. Do širšího povědomí se dostala nejen díky své sportovní kariéře, ale také díky vztahu s influencerkou Štěpánkou Zaspalovou. Společně tvoří výrazný pár i na sociálních sítích. Účast v Survivoru pro ni představuje přirozené pokračování životní i sportovní cesty. Je rozená bojovnice, má jasné názory a nikdy se nevzdává. Nepatří k lidem, kteří by se snažili zavděčit za každou cenu – otevřenost a přímost jsou pro ni zásadní hodnoty. To se odráží i v jejím výrazném projevu, mimice i hlase, které nelze přehlédnout. Sama říká, že charakter je to nejdůležitější, co člověk může mít.
Parkurová jezdkyně Denisa patří k osobnostem, které na první pohled klamou tělem. Působí křehce a nenápadně, pod povrchem se ale skrývá tvrdost, odvaha a výrazná bojovnost. Věnuje se modelingu a byla finalistkou soutěže Miss Media. Zároveň je profesionální parkuristkou a má za sebou i vítězství v amatérském MMA zápase. Pohyb, fyzická výzva a překonávání vlastních limitů jsou pro ni přirozenou součástí života. Je plnohodnotnou influencerkou, která oslovuje především mladší generaci žen. Pro část veřejnosti je inspirací, pro jiné provokací – na sociálních sítích proto vyvolává silné emoce. Sama o sobě říká, že ji lidé buď milují, nebo nenávidí. Nikdy se nesnaží zalíbit za každou cenu a své názory říká otevřeně a bez obalu. Je vnitřně bojovná, stojí si za tím, čemu věří, a pokud je konfrontována, umí se ozvat. Do Survivoru vstupuje jako velmi ambiciózní a soutěživá hráčka, která nesnáší prohry. Když si stanoví cíl, jde za ním nekompromisně a s plným nasazením. Její vystupování působí promyšleně, bystře a vědomě. Kombinace fyzické připravenosti, mentální odolnosti a silné osobnosti z ní dělá hráčku, která může být pro okolí nepohodlná, ale zároveň nepřehlédnutelná.
Moderátor Doki, vlastním jménem Honza, je nepřehlédnutelnou osobností už na první dojem. Zaujme především výrazným hlubokým hlasem, díky němuž se uplatňuje jako hlasový herec i moderátor galavečerů bojových sportů. Ve volném čase se věnuje pedagogické práci na dětských táborech, kde uplatňuje cit pro práci s dětmi i schopnost přirozeně vést kolektiv. Otevřeně mluví také o své dysgrafii, kterou bere jako součást vlastní životní cesty. Nepřehlédnutelný je i svou výškou, která dosahuje 205 centimetrů. Survivor sleduje od dětství a účast v soutěži pro něj představuje splnění celoživotního snu. Do hry vstupuje s cílem dokázat, že vášeň, humor a kreativita mohou být stejně silné jako fyzická odolnost nebo promyšlená strategie. Na ostrov přináší energii, lehkost i klid a chce ukázat, že i někdo, kdo bývá označován za příliš důvěřivého, může v náročné soutěži obstát a zanechat výraznou stopu.
Studentka Eva je nejmladší účastnicí Survivor Česko & Slovensko dosud a hrdou zástupkyní generace Z. Studuje módní návrhářství v Hradci Králové. Za uhlazeným a kontrolovaným vystupováním se však skrývá mladá žena, která neustále balancuje mezi zranitelností a ambicemi. Odvaha jí rozhodně nechybí a věří, že samotné přežití jí nebude dělat větší problémy. Dokáže si prosadit vlastní názor a zjednat respekt i u starších autorit. Emoce u ní nikdy nejsou jednoduché ani jednoznačné, o to jsou ale opravdovější. Její řeč těla a mimika často mluví hlasitěji než slova. Občas může působit chaoticky, zároveň je však autentická a nese v sobě čistou energii generace Z. Aniž by se o to vědomě snažila, přináší do hry spontánní humor, emoce i nečekané reakce. S nadsázkou říká, že pokud by Survivor vyhrála, koupila by si vysněnou kabelku Dior.
Podcaster Iki se narodil v Česku, část dětství však strávil v Africe, kam se s rodiči přestěhoval. Právě tam si poprvé naplno uvědomil, jak tvrdý dokáže být život, a do tohoto prostředí se dodnes pravidelně vrací. V současnosti žije v Praze, kde se pohybuje na pomezí sportu, médii a zábavy. Provozuje vlastní podcastový kanál, jehož nejsledovanější video překročilo hranici dvou milionů zhlédnutí. V minulosti hrál profesionálně basketbal a věnoval se také boxu, jeho jediný zápas však bohužel skončil zraněním hlavy. Zároveň se nijak netají tím, že je spíše pohodlný typ. V soutěžních situacích často sází víc na psychologii než na fyzický výkon. Raději soupeře slovně vyprovokuje a nechá ho udělat chybu, než aby šel do přímého střetu. Provokace a konfrontace jsou mu vlastní, zejména vůči lidem, které vnímá jako arogantní nebo falešné. Rád si z ostatních utahuje a spoléhá na to, že jeho humor bude správně pochopen. Do Survivoru vstupuje s přesvědčením, že je pro tuto hru jako stvořený. Tvrdé podmínky ho neděsí a s nadsázkou si sám sebe představuje jako „krále ostrova“, kterému ostatní slouží. Do soutěže tak přináší lehkost, provokativní energii i chaos, který může společnost zároveň bavit i rozdělovat.
Sous-chef Ján si vybudoval život na disciplíně, přesnosti a schopnosti fungovat pod tlakem. Profesně začínal jako kuchař, kde ho dlouhé hodiny v rozpálených kuchyních naučily pracovat systematicky, zvládat stres a držet emoce pod kontrolou. Právě tyto vlastnosti mu později pomohly i ve světě modelingu, do kterého se postupně prosadil. Pracoval i v zahraničí, určitou dobu žil v Polsku a krok za krokem si vybudoval stabilní zázemí. Velkou oporou je pro něj rodina a manželka, která ho drží nohama na zemi. Sebevědomí, soustředění a schopnost obstát pod neustálým hodnocením mu nejsou cizí. Přirozeně inklinuje k vůdčí roli a ve chvílích chaosu má tendenci přebírat iniciativu. Nevnímá se jako intrikán, ale jako člověk činu. Potřeba mít věci neustále pod kontrolou však může být i jeho slabinou. Má nízkou toleranci k nepořádku, zmatku a lidem, kteří podle něj neplní, co slíbí. V prostředí hladu, únavy a omezených zdrojů tak může jeho přímočarost snadno vyvolávat napětí. Do Survivoru vstupuje s přesvědčením, že poctivá práce, odpovědnost a přirozený respekt mohou být stejně silnou strategií jako jakákoli manipulace.
Jiří je stavební inženýr a zároveň všestranný performer. Už třináct let vystupuje na pódiích, vydal tři alba a pravidelně koncertuje v hudebních klubech. Vedle hudby se věnuje také moderování skateboardových a sportovních akcí a fyzické výzvy jsou pro něj přirozenou součástí života. Absolvoval cyklistickou výzvu dlouhou 303 kilometrů a na kole se vydal i až do Chorvatska. Jeho život ale výrazně ovlivnila zkušenost z dětství. V osmi letech mu lékaři diagnostikovali nádor na páteři, který ho na čas připoutal k invalidnímu vozíku. Po operaci se znovu postavil na nohy, vyrostl o dvacet centimetrů a dodnes má v páteři kovové výztuhy. Právě tato zkušenost v něm posílila odhodlání, energii a potřebu jít věcem naproti. Miluje cestování, především po Asii, a rád objevuje nové chutě i kultury. Mezi přáteli je známý pod přezdívkou Hanák a svou moravskou identitu dává najevo i výrazným přízvukem. Do Survivoru vstupuje s cílem dokázat, že jeho energie a vnitřní tah na branku dokážou překonat jakékoli limity.
Herečka Johana vyrůstala v neúplné rodině. Vychovávala ji matka, která pro ni dodnes zůstává nejbližší osobou. Právě díky ní si Johana postupně vybudovala silný smysl pro samostatnost a naučila se vyvažovat ambice s vlastní zranitelností. Navenek působí sebejistě, drzá a pohotová, její ostrý humor a lehce vzdorovitý projev však často slouží jako ochranný štít. Ve skutečnosti v sobě nese citlivost a křehkost, kterou si dlouho pečlivě hlídala. V pozdním dospívání prošla bojem s anorexií – obdobím, které bylo bolestné, ale zároveň formující. Herecky se výrazně zapsala do povědomí diváků v rodinném seriálu, kde ztvárnila jednu z hlavních teenagerských rolí, a objevila se i v menších úlohách v dalších projektech. Survivor pro ni představuje zrcadlo i prostor, kde může čelit nejen své síle, ale také výbušnosti a vnitřním rozporům. Je přímá, reaguje rychle a konfliktům se nevyhýbá. Její energie se pohybuje mezi otevřeným teplem a chladnou ostrostí podle toho, s kým právě stojí tváří v tvář. Survivor bere čistě jako hru, a proto se nebojí riskovat ani za cenu toho, že někoho urazí.
Stážista v jaderné elektrárně Leoš svou účast v Survivoru vnímá jako splněný sen, který si nese už od dětství. Do castingu se hlásil opakovaně už od první řady. Do širšího povědomí se dostal po vítězství v amatérském MMA zápase, který ukončil během pouhých sedmadvaceti sekund. Tento moment mu výrazně zvedl sebevědomí, zároveň ale odkryl silnou potřebu uznání, která ho dlouhodobě pohání. Výraznou stopu v něm zanechal zážitek ze školních let, kdy nahlásil šikanu, ale kvůli nedorozumění byl před spolužáky zadržen policií. Pocit ponížení se tak stal jedním z klíčových momentů, které formovaly jeho potřebu mít věci pod kontrolou a určovat, jak ho ostatní vnímají. Vedle soutěžního světa se věnuje i smysluplným aktivitám. Společně s přáteli provozuje neziskovou organizaci, která pořádá tábory pro děti z dětských domovů. Přestože je velmi inteligentní a mazaný, v Survivoru chce hrát spíše roli méně bystrého hráče. Do soutěže přináší lehkost, zábavu a nepředvídatelnost. Je soutěživý, ale zároveň mladistvě impulzivní, má nízkou toleranci k nelogickému chování, rád se hádá, často mluví bez filtru a miluje bizár.
Policista Luki má za sebou silný životní příběh. V dětství byl Lukáš adoptován a své biologické rodiče nikdy nepoznal. Nezná ani své skutečné kořeny, sám ale věří, že by mohl mít filipínský původ. Adoptivní rodiče mu vždy poskytovali plnou podporu. Ztráta otce, který zemřel před několika lety, v něm zanechala hlubokou stopu a výrazně ovlivnila jeho další směřování. Vystudoval Fakultu tělesné kultury a profesně se vydal na dráhu kriminalisty v utajení. Během praxe si vybudoval silné schopnosti číst lidi, odhadovat jejich chování a přesvědčovat je. Dnes se snaží inspirovat mladé lidi ke vstupu do policejních řad a jeho účast v nejdrsnější reality show má plnou podporu policejního sboru. Vedle této disciplinované stránky má ale i druhou, veřejnou tvář. Miluje vaření a na sociálních sítích sdílí kuchařská videa, kde vystupuje jako cooking influencer. Jeho životním cílem je uctít rodiče, kteří si ho vybrali, a dokázat, že jejich rozhodnutí mělo přesah i pro ostatní. Jeho příběh stojí na pevných základech – důvěře v sebe i své blízké a hluboké vděčnosti. V Survivoru své pravé povolání soupeřům odhalit nechce, naopak plánuje tajně využívat svých skrytých schopností.
Key Account Manager Matěj vystudoval obor veřejná správa a regionální rozvoj. Má sportovní postavu, dlouhá léta hrál basketbal a i dnes zůstává velmi aktivní. Ve volném čase se věnuje snowboardingu, golfu nebo muay thai. Sociální sítě cíleně nevyužívá a dává přednost klidnějšímu, soukromému životnímu stylu. Dětství pro něj nebylo vždy jednoduché. Jako nejmladší člen rodiny byl často spíš stranou a opomíjený, což v něm postupně vypěstovalo silnou odolnost a specifický smysl pro humor. Právě nadhled a schopnost dělat si legraci i z těžších situací patří k jeho přirozeným obranným mechanismům. Je společenský, přátelský a otevřený, zároveň ale působí skromně a nenápadně. Podporuje útulky pro zvířata a zakládá si na hodnotách, které přesahují vlastní pohodlí. Na první pohled zaujme jako tichý sympaťák, který je přitažlivý, aniž by se o to snažil. Nepůsobí jako typický svůdník, spíš jako gentleman, který zůstává nohama na zemi. I přes atraktivní vzhled v sobě nese určitou nejistotu a upřímnost, díky nimž působí lidsky a snadno čitelně. Věří na skutečnou lásku a zůstává single, protože čeká na něco opravdového.
Novinářka Nela vyrůstala bez otcovské opory. Otec rodinu opustil a založil nový život, zatímco její matka zůstala na všechno sama. Právě ona se stala Nelinou největší inspirací. Podporovala ji i v raných začátcích modelingu, který Nela vnímala jako cestu k samostatnosti a nezávislosti. Později se prosadila v oblasti PR a médií a navenek její život působil dokonale. Úspěšná kariéra, dlouhodobý vztah a stabilní zázemí vytvářely obraz jistoty a naplnění. Ve chvíli, kdy se však všechno začalo zdát až příliš předvídatelné, přišlo zásadní rozhodnutí. Nela opustila práci, vztah i dosavadní komfortní svět. Uvědomila si, že přestože měla vše, po čem toužila, uvnitř cítila prázdno. Survivor přišel přesně v momentě, kdy potřebovala změnu a nový impuls. Je jeho velkou fanynkou a věří, že nastal čas, aby tuto soutěž vyhrála žena. Zároveň hledá zkušenost, která by jí pomohla znovu se postavit na nohy uprostřed osobního chaosu. Ostrov pro ni představuje nejtěžší výzvu, jaké kdy čelila, ale zároveň cestu, která může jejímu životu dát nový směr.
Herec Ondřej patří k výrazným hereckým osobnostem, které se pohybují mezi televizní tvorbou a autorskou zábavou. Diváci ho znají například ze seriálů Kamarádi a Jedna rodina. Část studia strávil v australském Sydney. Vedle herectví je spoluzakladatelem kreativního uskupení Kokoloko, které se pohybuje na pomezí stand-up comedy, skečů a improvizovaných vystoupení. Do Survivoru vstupuje s přesvědčením, že lze uspět férovou hrou, zároveň je ale připraven udělat cokoli, aby se ve hře udržel. Považuje se za inteligentního a strategicky uvažujícího hráče, který však často dává prostor spontánním nápadům a nečekaným rozhodnutím. Miluje dobrodružství, rád cestuje s batohem do přírody a nemá problém spát pod širákem, což pro něj může být v soutěži výraznou výhodou. Má vysoké mínění o vlastních schopnostech, především o svém intelektu, což ho může svádět k podcenění ostatních. Zároveň má silný smysl pro spravedlnost, rád se zastává slabších a chce vystupovat jako ten, kdo drží morální linii kmene.
Designer Otakar je módní návrhář a tvůrce vlastní značky. V mládí se aktivně věnoval sportu – byl profesionálním lyžařem a volejbalistou, což mu dalo disciplínu i soutěživost, které v něm přetrvávají dodnes. Na ostrově se chce prezentovat jako hráč, který se k cíli nebojí jít klikatější cestou. Otevřeně přiznává, že ho láká role záporáka, zákulisní hra a především viditelnost. Miluje drby, rád je šíří a bez okolků přiznává, že ho baví rozvířit vodu. Zároveň se u něj ve vypjatých situacích objevuje jistá neohrabanost, která jeho vystupování činí nepředvídatelným a místy až absurdním. Účast v show pro něj znamená především osobní zkoušku. Chce si dokázat, že zvládne fungovat v extrémních podmínkách mimo svou komfortní zónu. Silnou motivací je pro něj také ukázat se rodině v roli silného a odolného muže, který dokáže obstát i tam, kde ostatní selhávají. Survivor tak pro něj není jen hra, ale i prostor, kde chce být slyšet, vidět a potvrdit vlastní hodnotu.
IT konzultantka Sára vyrůstala ve složitých podmínkách. Rozvod rodičů a emoční nepřítomnost matky zanechaly v jejím životě hluboké stopy. V lidech, kteří se snadno vzdávají, vidí odraz toho, čím se sama odmítá stát. Otec na sebe převzal odpovědnost jak za Sáru, tak za jejího bratra, a stal se pro ni stabilním bodem. Výrazně ji ovlivnil také vztah k mladšímu bratrovi s mentálním a sluchovým postižením, díky němuž si už v raném věku osvojila disciplínu, empatii a silný smysl pro odpovědnost. Zásadní roli v jejím životě sehráli koně – téměř deset let se věnovala westernovému ježdění na závodní úrovni. V sedmnácti letech odjela na Floridu, kde trénovala pod vedením profesionálního trenéra. Když se později kvůli studiu přestěhovala do Prahy, musela svého koně prodat, což dodnes považuje za jedno z nejtěžších rozhodnutí svého života. Na první pohled působí klidně, pevně a sebejistě a má přirozenou autoritu. Pod touto slupkou se ale skrývá velmi citlivý člověk.
Modelka Simona pochází ze Slovenska a poslední dekádu strávila prací a cestováním po celém světě. Sama o sobě říká, že byla divokým dítětem, které si muselo najít vlastní cestu. Její dětství bylo neklidné – rebelovala, často narážela na autority a neustále testovala hranice. Rodiče si s její energií tehdy nevěděli rady, dnes ale věří, že právě tato nespoutanost se stala jejím největším zdrojem síly. Po dvanácti letech v modelingu se postupně přesunula ke kreativnímu směřování a digitálnímu obsahu. Navrhuje módní kousky, spolupracuje se značkami a zároveň si udržuje aktivní, dobrodružný životní styl. Žila s patnácti lidmi v přeplněném bytě v Istanbulu, strávila čas v kolumbijské džungli a právě tyto extrémní situace popisuje jako nejvíc osvobozující momenty svého života. Přiznává, že občas dělá impulzivní a lehkovážné věci jen proto, aby cítila, že skutečně žije. Survivor pro ni není jen o přežití, ale především o konfrontaci se sebou samou. Tvrdí, že i když žila na mnoha místech a vyzkoušela téměř všechno, své skutečné já zatím nikdy naplno nepotkala. Do soutěže přináší charisma, výraznou řeč těla a silnou emoční otevřenost. Neváhá se pohádat stejně jako rozplakat, pokud to situace vyžaduje.
AI architekt Stanislav se profesně pohybuje v oblasti umělé inteligence. Jeho skutečnou vášní je ale budování komunit a vytváření silných zážitků. Stojí za projektem, který propojuje fyzické výzvy, kreativitu a osobní rozvoj prostřednictvím originálních akcí. Sám tuto práci popisuje jako neustálé ladění energie lidí a schopnost rychle se přizpůsobovat proměnlivým situacím. Survivor je pro něj celoživotní vášní. Už na základní škole si uspořádal narozeninovou oslavu inspirovanou touto soutěží a samotnou hru dlouhodobě studuje do nejmenších detailů. Před dvěma lety dokonce zvažoval získání amerického občanství jen proto, aby se mohl přihlásit do zámořské verze show. Do českého Survivoru vstupuje s jasnou vizí stát se prvním skutečným českým „padouchem“ – hráčem, který přepíše vnímání strategie, manipulace a sociální hry. Otevřeně říká, že chce ovládnout sociální dynamiku kmene a zvítězit. Je bystrý, výřečný a chladnokrevný, nebrání se lhát, manipulovat ani zradit a je připraven jít za svým cílem bez kompromisů.
Porodní asistentka Tereza je osobností, kterou formovaly odvaha, zvídavost a chuť poznávat svět. Po studiu porodní asistence se vydala jinou cestou a stala se letuškou. Několik let pracovala v zahraničí, mimo jiné ve Švýcarsku a v Dubaji, kde získala zkušenosti, jež zásadně ovlivnily její pohled na lidi i na svět kolem sebe. Po ukončení kariéry letušky se vrátila zpět na porodní sál. Obě profese ji naučily zachovat klid v chaotických situacích, rychle se přizpůsobovat a komunikovat s velmi rozdílnými osobnostmi. Práce ji vedla k trpělivosti a týmovosti, cestování jí dalo samostatnost. V současnosti působí jako sestra na IVF klinice, kde pomáhá rodinám na cestě k početí. Účast v Survivoru vnímá jako příležitost otestovat vlastní vnitřní sílu. Na první pohled působí pozitivně, otevřeně a přátelsky, jako někdo, kdo si snadno získává sympatie okolí. Pod touto lehkostí se ale skrývá cílevědomá a soutěživá povaha, která se naplno projeví ve chvílích, kdy jde o výkon a překonávání překážek. Tereza si přeje, aby ostrov ovládla ženská energie, a věří, že s ženskou aliancí to může dotáhnout až do finále.
Reality star Trabo se do povědomí diváků zapsal jako vítěz Love Islandu 2024, kde si získal pozornost už od prvního dílu. Působí charismaticky, vyzařuje pozitivní energii a na první pohled připomíná rebela. Pod drsnějším zevnějškem se ale skrývá citlivější stránka, která se projevuje zejména ve chvílích, kdy vnímá nespravedlnost nebo když se někdo slabší ocitne v nevýhodě. Právě tehdy se nebojí postavit na jejich stranu. Účast v Survivoru vnímá jako dobrodružství, které mu přesně sedí. Je soutěživý, cílevědomý a už předem má v hlavě promyšlené strategie. Do hry vstupuje s jasným záměrem zaujmout a uspět. Přirozeně směřuje do role lídra, což může vést ke střetům s dalšími silnými osobnostmi, zejména s těmi, které považuje za sobecké nebo neupřímné autority – a to i v konkurenčním kmeni. Zároveň dokáže udržovat dobrou náladu v kolektivu, i když prostředí Survivoru pro něj bude výrazně tvrdší než „ostrov lásky“. Ve svém osobním životě i v soutěži chce inspirovat ostatní k tomu, aby překonávali sami sebe a dokázali jít kupředu i v těžkých momentech. Jak sám říká: #discomfort=newcomfort.
Herečku Vendy mohou diváci znát jak z divadelních jevišť, tak z televizních obrazovek. Do širšího povědomí se dostala především díky seriálu Ulice, ale také rolím v kriminálních seriálech. Pozornost médií na sebe v poslední době přitáhla i svým soukromým životem, když se provdala za producenta a skladatele Leška Wronku. Otevřeně mluví o tom, že momentálně nespěchá do mateřství, protože se chce soustředit na svou profesní cestu, osobní růst a příležitosti, které se před ní otevírají. Účast v Survivoru vnímá jako logický krok a výzvu, která prověří všechny její dosavadní zkušenosti. Je ambiciózní a její největší silou je autenticita. Když cítí, že je něco špatně, ozve se a dokáže si tím získat respekt okolí. Tato otevřenost však může narážet na jiné silné osobnosti. Díky letům stráveným v divadle je zvyklá na tlak i nepředvídatelné situace, zároveň se ale umí přizpůsobit a v chaosu zachovat klid. Přirozeně tíhne k lidem, kteří hrají fér, a instinktivně se zastává těch, kteří se ocitnou na okraji.
Pilates instruktorka Viviane se pohybuje ve světě pohybu, disciplíny a zdravého životního stylu. Živí se jako instruktorka pilates a fitness influencerka, dlouhodobě se zaměřuje na práci s tělem, jeho vnímání a rozvoj funkční síly. V roce 2021 se krátce objevila v první řadě reality show Love Island Česko & Slovensko, kde na sebe upozornila přímým vystupováním a výraznou soutěživostí. Je otevřená, upřímná a nepatří k lidem, kteří by si své názory nechávali pro sebe. Zároveň je silně soutěživá a sportovní výzvy jsou pro ni přirozeným prostředím. Pohyb, fyzická námaha i tlak ji motivují a posouvají dál, přičemž se neztrácí ani v sociální hře. Do Survivoru vstupuje s jasnou ambicí dokázat, že ženy mají v tvrdé soutěži stejné místo jako muži. Umí zapadnout do kolektivu a fungovat jako týmová hráčka, v sociální hře se nebojí pracovat se svým šarmem a ženskostí, které vnímá jako legitimní nástroje k budování důvěry, zejména u mužských spoluhráčů. Aktuálně je single a myšlence, že by na ostrově mohla potkat někoho blízkého, se nebrání. Věří, že láska si dokáže najít cestu kdekoliv.
Zpěvačka Žofie je výraznou tváří české hudební scény a fanoušci ji znají především jako frontmanku kapely MYDY. Kromě zpěvu se věnuje také herectví ve filmech i reklamách a své nadání uplatňuje rovněž v produkci nebo jako tanečnice v souboru Prague Burlesque. Její umělecká všestrannost odráží schopnost rychle se přizpůsobit a kreativně řešit situace, což pro ni může být na ostrově velkou výhodou. Do Survivoru vstupuje s odhodláním a otevřeností. Do všeho jde po hlavě, umí improvizovat a nebojí se nových výzev. Zároveň ale dokáže takticky kalkulovat a hledat nejlepší možné postupy. Sama věří, že přílišné přemýšlení může někdy škodit a že v některých situacích je lepší věci jednoduše zkusit. Právě tento balanc mezi intuicí a promyšlenou strategií z ní dělá nejen silnou hráčku, ale i cennou oporu pro tým. Má mimořádný talent odhadnout atmosféru v kolektivu a ve správný moment se přidat na správnou stranu, což jí umožňuje efektivně manévrovat ve složité sociální hře. Díky těmto vlastnostem má potenciál dotáhnout v soutěži velmi daleko a stát se jednou z klíčových postav letošní řady.
Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko startuje na Oneplay 23. února. Tato série přinese rekordních 48 dílů a zásadní programovou novinku: poprvé nabídne hned tři šedesátiminutové epizody týdně. Diváci je uvidí na Oneplay vždy v pondělí, úterý a středu večer, na TV Nova pak s denním zpožděním. Kromě nových her „tělo na tělo“ se fanoušci mohou těšit na unikátní herní twisty, které se dosud neobjevily v žádné jiné verzi show na světě.
