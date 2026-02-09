Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Raper Adam
Raper Adam, známý pod uměleckým jménem Rest, patří k výrazným osobnostem české rapové scény. Do širšího povědomí se dostal jako součást hiphopového uskupení Ty Nikdy, které se postupně vyprofilovalo v jeden z nejvlivnějších rapových labelů u nás. Jeho sólová tvorba si získala respekt díky autenticitě, silným textům a osobitému flow. Za sebou má vystupování na řadě velkých festivalů v Česku i na Slovensku.
Mimo hudební svět působí jako přímý a autentický člověk, který si zakládá na upřímném přístupu k tvorbě i k životu.
Do Survivoru vstupuje s jasnou motivací posunout vlastní hranice a poznat nové stránky své osobnosti. Je výraznou a komplexní osobností s přirozeně silným egem, která vyzařuje autoritu a sebevědomí. Svým vystupováním i vzhledem působí tvrdě a dokáže si bez větší snahy získat respekt okolí.
Soutěž vnímá jako výzvu, do níž chce jít naplno a vytěžit z ní co nejvíce zkušeností, které si odnese i do běžného života. Přestože v sobě nese silné emoce, dává je najevo jen velmi zřídka a pouze lidem, kterým skutečně důvěřuje.