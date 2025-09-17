Nemám mikrovlnku ani fritézu, ale pronikám do umělé inteligence, říká Pohlreich

Autor:
Slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se v Show Jana Krause nechal slyšet, že je „blbej“ na používání techniky v kuchyni. Moderní technologie mu ale úplně cizí nejsou. Dokonce má alternativní identitu v umělé inteligenci a vlastní podcast.

„Neumím s fritézou. Já to nemám. Neumím ani zapnout mikrovlnku. Nemám ji doma,“ přiznal Zdeněk Pohlreich s tím, že doma vaří spíš on než jeho manželka, zatímco ve svých restauracích už vše jen kontroluje. „Dělám to 52. rok, tak už vím, jak se práci vyhnout,“ říká s úsměvem.

Zdeněk Pohlreich v Show Jana Krause (17. září 2025)
Zdeněk Pohlreich, Ano, šéfe! 2025, U Jelena, Drahotuše
Zátěžový test byl na Pláních průšvih, který šéf očekával. Ale potřeboval v tom Jakuba vymáchat, aby si přiznal, že jeho koncept je neudržitelný.
Hamburgery by na Šumavě jet mohly, tak Jakubovi nejen s nimi šéf na Pláních radil. „Vím, že tě seru. Ale seru tě v tvým vlastním zájmu,“ ubezpečoval Pohlreich kuchaře Jakuba.
21 fotografií

Kuchyňské roboty používají v restauracích běžně. „Pokrok nikdo nezastaví, ale nějakou dobu budou lidé v kuchyni nenahraditelní a bude se to muset ještě umět. Ale používáme všechny věci, které umí zrychlit ten proces a zmenšit počet lidí na tu práci,“ říká šéfkuchař s tím, že právě práce nejvíc zdražuje cenu jídel.

Kuchaři se obecně podle něj změnili k lepšímu. Zásadně se změnili ale i zákazníci. „Lidé se chovají zvláštně. Je úplně běžné, že mají u oběda otevřený tablet a koukají do něj a snaží se při tom najíst v restauraci, což dřív nebylo zvykem. Mobilní telefon je nezbytnost, lidé se bez něj dnes nejsou schopni ani najíst. Kolikrát si říkám, proč to ohříváme, protože stejně než to vyfotí, tak to bude studený,“ popisuje šéfkuchař.

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický

„Všichni jídlo fotí, to je jak náboženství. Ani si spolu nepovídají, jen si prohlíží ty fotky nebo si s někým píšou. Sedí dva lidé u stolu a žádnou konverzaci nevedou,“ dodává šéfkuchař, který právě rozjel novou sérii pořadu Ano šéfe“ a k tomu vznikl i podcast.

„Internet a sociální sítě jsem doteď bral jako nutný zlo, ale nakonec mě ukecali. Na starý kolena mám podcast. Když už se toho tolik stalo při natáčení, tak proč to nevyužít. Navíc se bavíme o věcech, které se do střihu jednotlivých dílů pořadu nikdy nedostaly,“ říká.

„Založil jsem si i alternativní identitu a existuje v umělé inteligenci Zdéňa Pohlreichů, který vám za peníze poradí, jak máte vařit,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Padesátnice Longoria předvedla na španělské pláži skvělou postavu v bikinách

Herečka Eva Longoria (50) vyrazila na pláž se svým manželem Josém Bastónem (57) a sedmiletým synem Santiagem. Herečka v černých bikinách předvedla postavu, jakou by jí mohly závidět o polovinu mladší...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Nemám mikrovlnku ani fritézu, ale pronikám do umělé inteligence, říká Pohlreich

Slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se v Show Jana Krause nechal slyšet, že je „blbej“ na používání techniky v kuchyni. Moderní technologie mu ale úplně cizí nejsou. Dokonce má alternativní identitu v...

17. září 2025

Musel jsem líbat přítele své sestry, prozradil nejmladší z rodu Prachařů

Syn Davida Prachaře a Lindy Rybové František (17) pokračuje v rodinné tradici. Ačkoli rodiče nechtěli, aby šel na konzervatoř, nic jiného jim nezbylo. V show 7 pádů Honzy Dědka prozradil, v čem ho...

17. září 2025

Podstoupím asistovanou sebevraždu, trpím demencí, oznámil spisovatel Munsch

Kanadský autor dětských knih Robert Munsch (80), známý mimo jiné díky knize o dospívání s názvem Nepřestanu tě milovat, oznámil, že podstoupí asistovanou sebevraždu. V roce 2021 mu byla...

16. září 2025  17:30

Zapálený hrad a profík Růžičková, vzpomíná Blanarovičová na natáčení pohádky

Premium

Nesporné hudební i herecké vlohy prokázala Yvetta Blanarovičová v řadě rolí jak před kamerou, tak i na jevištích. Dalším jejím velkým nadáním je pomáhat druhým. Do Divadla Broadway před pár dny...

16. září 2025

„Pašeračka“ Tereza Hlůšková je maminkou. Prozradila i jméno miminka

Tereza Hlůšková, která je známá tím, že po obvinění z pašování drog strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení, je maminkou. S novinou se pochlubila na sociálních sítích.

16. září 2025  15:19

Polibek po světovém rekordu. Navždy hrdá, chlubila se Duplantisova snoubenka

Armand Duplantis (25) získal na mistrovství světa v Tokiu zlatou medaili a má i nový světový rekord. Švédský tyčkař oslavil opojné vítězství vášnivým polibkem se svou snoubenkou Desiré Inglanderovou...

16. září 2025  13:03

Mladá hvězda Barcelony Yamal randí s o sedm let starší argentinskou raperkou

V červenci oslavil teprve 18. narozeniny, ale fotbalista a mistr Evropy se Španělskem Lamine Yamal už plní stránky nejen sportovních, ale i bulvárních plátků. Hvězda FC Barcelona zaujala svým vztahem...

16. září 2025  11:36

Už je zase tlustá, psali o mně, popisuje Selena Gomezová celoživotní bodyshaming

Selena Gomezová (33) otevřeně promluvila o vztahu k sobě samotné a ke svému tělu. Kvůli zdravotním problémům a nemoci jí celý život kolísala váha, kvůli čemuž často čelí kritice ze strany fanoušků....

16. září 2025

Pořádek musí být. Magda Vášáryová vysvětluje dceři, co teď kde u sebe doma najde

„Když máma nečekaně v deset zaklepe na dveře, tak v jednu je tvůj život konečně v pořádku,“ napsala Hana Lasicová na sociální síti u milého videa, kde jí její maminka Magda Vášáryová vysvětluje, co...

16. září 2025

Přátelé patří do devadesátek, kritizuje Kravitzová seriál kvůli homofobním vtipům

Herečka Zoe Kravitzová (36) se v rozhovoru pro magazín People pustila do seriálu Přátelé. Podle ní by měl zůstat tam, kde vznikl – v devadesátých letech. „Jsou tam homofobní vtipy, které dneska...

16. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Těším se, až přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek

Talk show 7 pádů Honzy Dědka příští rok oslaví patnáct let od svého vzniku, ale na obrazovkách televize Prima je teprve pět let. Moderátor Honza Dědek (53) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na...

16. září 2025

AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.