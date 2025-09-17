„Neumím s fritézou. Já to nemám. Neumím ani zapnout mikrovlnku. Nemám ji doma,“ přiznal Zdeněk Pohlreich s tím, že doma vaří spíš on než jeho manželka, zatímco ve svých restauracích už vše jen kontroluje. „Dělám to 52. rok, tak už vím, jak se práci vyhnout,“ říká s úsměvem.
Kuchyňské roboty používají v restauracích běžně. „Pokrok nikdo nezastaví, ale nějakou dobu budou lidé v kuchyni nenahraditelní a bude se to muset ještě umět. Ale používáme všechny věci, které umí zrychlit ten proces a zmenšit počet lidí na tu práci,“ říká šéfkuchař s tím, že právě práce nejvíc zdražuje cenu jídel.
Kuchaři se obecně podle něj změnili k lepšímu. Zásadně se změnili ale i zákazníci. „Lidé se chovají zvláštně. Je úplně běžné, že mají u oběda otevřený tablet a koukají do něj a snaží se při tom najíst v restauraci, což dřív nebylo zvykem. Mobilní telefon je nezbytnost, lidé se bez něj dnes nejsou schopni ani najíst. Kolikrát si říkám, proč to ohříváme, protože stejně než to vyfotí, tak to bude studený,“ popisuje šéfkuchař.
|
Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický
„Všichni jídlo fotí, to je jak náboženství. Ani si spolu nepovídají, jen si prohlíží ty fotky nebo si s někým píšou. Sedí dva lidé u stolu a žádnou konverzaci nevedou,“ dodává šéfkuchař, který právě rozjel novou sérii pořadu Ano šéfe“ a k tomu vznikl i podcast.
„Internet a sociální sítě jsem doteď bral jako nutný zlo, ale nakonec mě ukecali. Na starý kolena mám podcast. Když už se toho tolik stalo při natáčení, tak proč to nevyužít. Navíc se bavíme o věcech, které se do střihu jednotlivých dílů pořadu nikdy nedostaly,“ říká.
„Založil jsem si i alternativní identitu a existuje v umělé inteligenci Zdéňa Pohlreichů, který vám za peníze poradí, jak máte vařit,“ dodal.