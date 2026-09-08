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Ozývají se lidé, že na tátu nemám, ale já nechci být on, říká Vojta Nedvěd

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Vojtěch Nedvěd (49) je synem Františka Nedvěda. Vystupoval s ním i se svým strýcem Janem Nedvědem na koncertech a pokračuje i po otcově smrti. V Show Jana Krause promluvil o tom, jak ho lidé srovnávají s otcem a strýcem i jak se mu podařilo zhubnout 20 kilo.

Vojtěch Nedvěd vystupoval se svým otcem od roku 2008 až do roku 2021, kdy František Nedvěd zemřel. Po jeho smrti pokračuje ve stejném žánru, ale neubrání se srovnávání, ačkoli hraje i vlastní repertoár.

Vojta Nedvěd v Show Jana Krause (září 2026)
Před dvěma lety. František Nedvěd v červnu 2021 měsíc před smrtí s manželkou Marií a synem Vojtěchem.
„Osud měl naše setkání už asi předem napsané, bylo to prostě dané. S Vojtou k sobě patříme,“ říká dnes jeho žena Kateřina.
Vojta Nedvěd v Show Jana Krause (září 2026)
16 fotografií

„Občas se ozvou nějací provokatéři, ale já si toho nějak moc nevšímám. Napíšou třeba: Na tátu nemáš a tak. Říkám, že nejsem táta ani strejda, nechci být táta. Jsem Vojta Nedvěd,“ zdůrazňuje.

„V repertoáru mám od každého kousek. Jak strejdovy skladby, tak tátovy skladby, které vznikly za jeho samostatné éry a teď k tomu ještě přidávám vlastní autorskou tvorbu. U většiny písniček na mém CD jsem spoluautorem melodií a většinu textů mi dělal Petr Hrdlička,“ popsal Nedvěd.

S muzikou začínal v 17 letech. Se synem Jana Nedvěda založili skupinu Příbuzní. „První vystoupení bylo na festivalu, měli jsme nacvičené čtyři písničky, mělo to velký úspěch, lidem se to líbilo a chtěli přidat. Jenže my uměli jen ty čtyři písničky, tak jsme je zopakovali,“ vzpomíná Nedvěd.

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Už v té době se dal dohromady se svou manželkou Kateřinou, s níž letos slaví 30 společných let a 28 v manželství.

„Když jsem se seznámil se svou milovanou manželkou Kačenkou, což je už třicet let, tak já měl 140 kilo a ona měla 45 kilo. A jednou, když ty kalhoty žehlila, tak si vlezla do jedné nohavice,“ směje se Vojtěch Nedvěd, kterému se před pár lety, kdy jeho váha dosáhla až 145 kilo, podařilo zhubnout.

„Teď se držím na 120 kilo. Shodit nebylo tak těžké, ale udržet to ano,“ říká Nedvěd s tím, že zásadní změnou bylo, že jí pravidelně a jen do 18 hodin. „I když přijedu v noci z koncertu, tak nejím. Naposled v šest večer, pak nic,“ říká hudebník.

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