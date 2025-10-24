„Vanda je jen jedna. S tím se nedá nic dělat. Odstavila mě od drog, odstavila mě od chlastu...zachránila mi život,“ vyznal se Richard Müller a zdůvodnil tak, proč změnil své rozhodnutí podruhé se neženit.
„Když víte, že s někým chcete zestárnout a zůstat navždy, tak mu to musíte dát vědět,“ dodal zpěvák.
S Vandou Wolfovou je už přes 20 let a mají spolu syna Markuse. Ten byl i u zásnub, které proběhly na Štědrý den. „Nemohla jsem říct ne, když tam byl Markus a bylo to na Vánoce,“ řekla Vanda Wolfová a popsala vtipnou situaci. „Odešel od sváteční večeře, což normálně nedělá a byl celkem dlouho pryč. Když se vrátil, tak řekl: Zkouším si už deset minut kleknout a nejde mi to,“ vzpomíná Wolfová. „Nemám ani tak problém pokleknout, ale vstát,“ doplnil Müller.
„Markus byl strašně šťastný, stejně jako jsme byli šťastní my,“ říká Müller o třináctiletém synovi.
Richard Müller se v tichosti podruhé oženil. Vzal si matku svého syna
Svatba pak proběhla v tajnosti. „Přátele jsme požádali o diskrétnost, ať klidně sdílejí své fotky na sociálních sítích, ale ať nám pomohou zachovat tento speciální moment jen pro nás a naše blízké. A podařilo se,“ říká Wolfová, která si svatbu užila víc než ženich. „Pozoruhodné na té svatbě bylo to, že já jsem v devět odešel,“ říká Müller. „Já jsem si užívala, ale nejdéle si svatbu užil syn Markus. Asi v půl třetí ráno jsem mu dala poslední čisté tričko, protože jak tančil, tak všechno propotil,“ popsala.
Na svatební cestu vyrazili do Las Vegas a cestou zpět napsal Richard Müller texty ke svému poslednímu albu Slovenská strela, které vydal v květnu na CD, vinylu i kazetě. Nyní ho čeká několik vánočních koncertů a do konce roku jich plánuje celkově 55. „Je to relativně únavné, ale hypotéka nepustí,“ říká Müller.