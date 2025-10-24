Vanda mi zachránila život. Odstavila mě od chlastu a drog, říká Müller

Autor:
Zpěvák Richard Müller (64) v Show Jana Krause vysvětlil divákům i své manželce, proč se rozhodl znovu oženit, ačkoli v minulosti mnohokrát tvrdil, že druhou svatbu neplánuje. Se sňatkem je spokojený, ačkoli svatbu samotnou si moc neužil.

„Vanda je jen jedna. S tím se nedá nic dělat. Odstavila mě od drog, odstavila mě od chlastu...zachránila mi život,“ vyznal se Richard Müller a zdůvodnil tak, proč změnil své rozhodnutí podruhé se neženit.

„Když víte, že s někým chcete zestárnout a zůstat navždy, tak mu to musíte dát vědět,“ dodal zpěvák.

Richard Müller a Vanda Wolfová Müllerová v Show Jana Krause (premiéra 29. října 2025)
Richard Müller a Vanda Wolfová se vzali 12. září 2024.
Ema Müllerová, Markus Müller, Vanda Wolfová a Richard Müller ve svatební den
Kapela Banket v čele s Richardem Müllerem
48 fotografií

S Vandou Wolfovou je už přes 20 let a mají spolu syna Markuse. Ten byl i u zásnub, které proběhly na Štědrý den. „Nemohla jsem říct ne, když tam byl Markus a bylo to na Vánoce,“ řekla Vanda Wolfová a popsala vtipnou situaci. „Odešel od sváteční večeře, což normálně nedělá a byl celkem dlouho pryč. Když se vrátil, tak řekl: Zkouším si už deset minut kleknout a nejde mi to,“ vzpomíná Wolfová. „Nemám ani tak problém pokleknout, ale vstát,“ doplnil Müller.

„Markus byl strašně šťastný, stejně jako jsme byli šťastní my,“ říká Müller o třináctiletém synovi.

Richard Müller se v tichosti podruhé oženil. Vzal si matku svého syna

Svatba pak proběhla v tajnosti. „Přátele jsme požádali o diskrétnost, ať klidně sdílejí své fotky na sociálních sítích, ale ať nám pomohou zachovat tento speciální moment jen pro nás a naše blízké. A podařilo se,“ říká Wolfová, která si svatbu užila víc než ženich. „Pozoruhodné na té svatbě bylo to, že já jsem v devět odešel,“ říká Müller. „Já jsem si užívala, ale nejdéle si svatbu užil syn Markus. Asi v půl třetí ráno jsem mu dala poslední čisté tričko, protože jak tančil, tak všechno propotil,“ popsala.

Na svatební cestu vyrazili do Las Vegas a cestou zpět napsal Richard Müller texty ke svému poslednímu albu Slovenská strela, které vydal v květnu na CD, vinylu i kazetě. Nyní ho čeká několik vánočních koncertů a do konce roku jich plánuje celkově 55. „Je to relativně únavné, ale hypotéka nepustí,“ říká Müller.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

Raději nechci vědět, co si o mém herectví partner myslí, říká Beáta Kaňoková

Vyšetřovatelka, kterou hraje v celovečerním filmu Stvůry, je už druhou rolí, které se chopila poté, co přivedla na svět syna. Přišla k ní trošku kuriózním způsobem. Beátu Kaňkovou nejprve vyděsila...

24. října 2025

Vanda mi zachránila život. Odstavila mě od chlastu a drog, říká Müller

Zpěvák Richard Müller (64) v Show Jana Krause vysvětlil divákům i své manželce, proč se rozhodl znovu oženit, ačkoli v minulosti mnohokrát tvrdil, že druhou svatbu neplánuje. Se sňatkem je spokojený,...

24. října 2025

O ruku jsem žádal hned druhý den. Býval jsem nezodpovědný, říká Luboš Veselý

Premium

Luboš Veselý pochází z romantické oblasti Krušných hor. Zálibu našel v seskocích padákem i sbírání vojenských uniforem. Po boku jednoho z nejobsazovanějších českých herců stojí žena, kterou miluje už...

23. října 2025

Zásadní rozhodnutí účastníka Naked Attraction. Jak je na tom Jakub s partnerem dnes?

Česká verze nahé seznamky Naked Attraction nabídla první gay epizodu. Diváci v ní viděli, jak se vztah Jakuba (29) s mužem, kterého si vybral v kabinkách, vyvinul měsíc po seznámení. Od té doby došlo...

23. října 2025

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

23. října 2025  14:52

Rozhodně se nechystám odejít, odmítá Brigitte Bardotová zprávy o své smrti

Francouzská herečka Brigitte Bardotová (91) rázně odmítla nepravdivé zprávy, které se ve středu objevily na sociálních sítích. Podle nich někdejší filmová ikona zemřela. Herečka dementovala tyto fake...

23. října 2025  13:08

Všichni bílí muži nad 40 by měli chodit na terapii, míní syn Toma Hankse

Kromě hraní se Colin Hanks, sedmačtyřicetiletý syn oscarového herce Toma Hankse, věnuje také režii. V novém dokumentu o slavném komikovi Johnu Candym se zamýšlí nad tím, jak se vyrovnávat s...

23. října 2025  12:30

Chantal Poullain už ví, jaký dárek dá své vnučce. Bude to umělecké dílo

Spoustu rolí má za sebou a teď ji čeká další celoživotní. Chantal Poullain, která se svojí Nadací Archa Chantal už více než třicet let zútulňuje prostředí dětských nemocničních zařízení, bude...

23. října 2025  10:28

S poruchou příjmu potravy bojuji celý život, přiznala Victoria Beckhamová

Přezdívka „Porky Spice“, neustálé posměšky, problém s vlastním odrazem v zrcadle i krachující podnikání, to vše se podepisovalo na jejím sebevědomí. Victoria Beckhamová (51), módní návrhářka a bývalá...

23. října 2025  9:08

Manžel ji chtěl zvednout a skončil v nemocnici. Nikol Moravcová je těžká váha

„Co tě nezabije, to tě posílí. Je to prostě období, které musím vydržet,“ říká Nikol Moravcová, která střídavě obskakuje manžela a svoji maminku, kteří nezávisle na sobě prodělali operaci páteře. A k...

23. října 2025

Není pravda, že se v Česku máme špatně. Dezinformací se děsím, říká Marta Jandová

Premium

Přestože Martu Jandovou potkaly velmi těžké chvíle, snad nikdy neztrácí optimismus. Koncertuje v Česku i v Německu a je na ní vidět, že po otci Petru Jandovi zdědila jak podobné muzikantské cítění,...

23. října 2025

Návrat fantoma. Oskar Hes připravil Jiřího Dvořáka o jeho zlato v hrdle

Loňský vítěz StarDance XIII Oskar Hes během soutěže bavil také vtipnými videi, kde se zbavoval svých konkurentů v show. Nyní se jeho fantom vrátil. Během StarDance Tour se jeho první obětí stal herec...

22. října 2025  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.