Odstěhoval jsem se ze společného pokoje, manžel prudil, říká Osmany Laffita

Módní návrhář Osmany Laffita (61) žije se svým mužem Guyem už 33 let. V Show Jana Krause popsal, jak jejich soužití funguje i proč svou kubánskou matku přirovnává k Jiřině Bohdalové.

„My žijeme jako král a královna,“ řekl Osmany Laffita o svém manželství. V bývalé hvězdárně u Nižbora, kterou společně zrekonstruovali, má každý svou komnatu.

„Spávali jsme spolu. Ale já mám psa a on kočku. Já jsem astmatik, mě ta kočka s*re. Furt se motá všude. Jeho zase s*re můj pes, protože prdí a chrápe,“ popsala návrhář jeden z problémů páru.

Osmany Laffita v Show Jana Krause (7. ledna 2025)
Osmany Laffita s manželem Guyem.
Osmany Laffita
Osmany Laffita se svou matkou (říjen 2025)
„A ještě koukám na televizi do 1 v noci. On ne. On je jako panenka, která když stojí, má otevřené oči. A když ji položíte, tak je zavře. Takže on je v 9 večer KO. Stále prudil, až jsem mu řekl: ‚Miláčku, máme tady dost pokojů. Já se vystěhuju. Jdu se svým pejskem do jiného pokoje, až budeš chtít, pošli mi telegram‘,“ popsal.

Manželství jim ale svědčí. „On vždy uspokojuje mé nároky,“ pochvaluje si Laffita a myslí tím i ty finanční. Jedním z největších jeho nároků byla právě rekonstrukce staré hvězdárny. „Já viděl tu hvězdárnu a říkal jsem mu: ‚To je můj dům, to chci‘. On říkal, že to je totální ruina. A já jsem mu říkal: ‚Stále mi opakuješ, že jsem hvězda. A kde bydlí hvězda?‘“ konstatoval návrhář.

Osmany Laffita o hvězdárnu v Nižboru dlouho bojoval. Z ruiny má 11+1

„Byla to totální ruina. Manžel byl mladý hezký a bohatý a teď je chudý, tlustý a ošklivý. Protože jsem mu všechno sebral,“ směje se Laffita, který se doma stará o zahradu, zatímco jeho muž vše financuje.

„Já se starám o zahradu. On se stará o to, aby vše bylo tak, jak já si přeju. Ale on je líný. Když je léto a já makám na zahradě, tahám kámen, chci pomoct, tak on sedí, pije víno a říká: ‚Ty jsi chtěl zahradu. Já bych dal beton všude.‘ Ale pak se mu líbí, jak to mám hezky udělané,“ říká Laffita, který jezdí opečovávat také dům své matky na Kubu.

„Když jsem na Kubě, bydlím s maminkou v domě, který bude můj. Proto tam jezdím a udržuji to, protože to je moje budoucnost,“ říká návrhář. Nečeká ovšem, že by brzy dědil. Jeho mamince je 88 let a je plná života. Nedávno byla v Česku na tříměsíční dovolené.

Osmany Laffita se svou matkou (říjen 2025)

„Mamince je 88 let. Já vždycky říkám, že je to kubánská Jiřina Bohdalová. Teda Jiřinka je houby proti mojí mámě. Ta energie, co moje máma má, to je nepřekonatelné,“ říká Laffita s tím, že v rodině mají dlouhověkost.

„Manžel z toho má hrůzu, když vidí náš rodokmen. Děda měl sto let a neumřel proto, že byl starý, ale koza ho zabila,“ prozradil návrhář.

