Miroslav Etzler (60) v seriálu Polabí hraje se svou bývalou manželkou Vilmou Cibulkovou (62). Dokonce hrají manžele. V Show Jana Krause prozradil, že své partnerce to dlouhou dobu tajil.

„Když mě oslovili na natáčení, já měl přirozený úsměv a pak padlo jméno mé manželky a to říkali, že se netvářím dobře,“ popsal Etzler.

„Své partnerce jsem to tajil 4 měsíce. Ona říkala: ‚Kdo hraje tu tvoji ženu?‘ a já, že ji pořád nevybrali. Jednou za mnou přišla, že četla, že to hraje Cibulková. A ona ví, že to nebyl úplně harmonický rozchod,“ prozradil.

Miroslav Etzler v Show Jana Krause (září 2025)
Miroslav Etzler a Vilma Cibulková v seriálu Polabí
Miroslav Etzler, Vilma Cibulková a jejich dcera Šimona na udílení cen Thálie (24. března 2007)
Miroslav Etzler v seriálu Polabí
Etzler žil s Cibulkovou deset let. V roce 2013 se rozvedli kvůli jeho nevěře s mladší kolegyní Radkou Pavlovčinovou. Jejich vztah ale nevydržel a Etzler se odpoutal od hereček a našel štěstí u podnikatelky Heleny Bartalošové, s níž má syna Samuela.

„Původně jsem se řídil tím, že když člověk pracuje s hercem, je dobré ho mít doma. Těch možností na seznámení navíc moc není. A já měl předtím ještě jednu herečku, která tedy nebyla moje manželka,“ vzpomíná Etzler.

„V době, kdy už jsme poslu nebyli, jsme pak měli scénu na divadle, kde jsem ji objal a pak pokládal do kanape. Měla hlavu těsně u mě a diváci jí neviděli do úst a ona mi do ucha pošeptala: ‚Zkrať to, ču*áku,“ popsal herec a původně nechtěl onu herečku jmenovat. „Nemůžu prásknout Zuzanu Bydžovskou,“ řekl. „Když pak vidím ty různé partnery v různých inscenacích, tak mám pocit, že nejsem jediný, kdo tuto větu slyšel,“ dodal.

Syn se narodil mrtvý. Je zázrak, že nemá následky, prozradil Miroslav Etzler

S Bydžovskou má Etzler syna Christiana. Opustil ji právě kvůli Cibulkové a vztahy mezi nimi jsou stále napjaté.

Kromě dospělých dětí Christiana, Markéty a Magdalény má Etzler sedmiletého syna Samuela.

„Když jsme zkoušeli divadlo s Bolkem Polívkou, přišla za mnou těhotná Helenka se Samíčkem a Bolek říká: Ty vole, Mirku, my máme tak líná děcka, že si musíme vyrábět vlastní vnuky,“ vzpomíná herec.

Akční letáky
