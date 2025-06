„Pomáhám začínajícím podnikatelům, kteří se rozhodli, že začnou třeba šít maňásky, nebo prodávat olivový olej, jak dosáhnout výsledků. Někdo chce mít velké publikum, povědomí o značce, většina lidí chce ale něco prodat, ať už je to produkt nebo služba. Může to být cokoli, takže pomáhám někomu, kdo je ilustrátor, fitness trenér nebo má tradiční e-shop,“ popsala Kachyňová.

„Klientů jsem měla v jednom kurzu asi 600 a na osobním setkávání asi 100. Všechny něco spojuje. Vidím, že ten proces je totožný pro všechny. Princip, jak něco zpropagovat, je hrozně jednoduchý a je to něco, na co influenceři už přišli, jen podnikatelům to nedochází,“ říká.

Jejímu nejmladšímu klientovi bylo pouhých šestnáct let a úspěšný podnikatel se z něj stal ještě před maturitou.

Podle Kachyňové je dnešní svět sociálních sítí pro propagaci lepší. „Dřív jste si zaplatil peníze za reklamu v nějakém magazínu. Mohl jste tam dát jednu a modlil se, aby to někoho zaujalo. Teď je ta doba sice rychlejší a musíte zaujmout hned, ale je zase laskavější v tom, že můžete natočit dvacet věcí a čekat, která se chytne. A je to zadarmo,“ vysvětluje.

Nejdůležitější je zaujmout hned na začátku. „U filmu se říká, že když člověka nezaujme do deseti minut, tak je to ztracené. A na Instagramu je to jen o něco kratší. Máte tři vteřiny, abyste zaujal,“ zdůrazňuje.

Nejlepší je udělat něco divného. „Když uděláte něco divného na začátku, tak to člověka zaujme. Buď můžete říct něco kontroverzního, divného nebo mít nějaký divný předmět,“ radí Kachyňová.