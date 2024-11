Psali mi, že jsem hovado, prozradil Jan Kraus na velké oslavě své show

„Po odvysílání úplně prvního pořadu přišly dopisy a já byl potěšený, že mi lidi píšou a že jsem v televizi. A první dopis začínal: Na tebe jsme, ty hovado, čekali a na tu tvoji k*rvu Chýlkovou. To ti píšu za celou Karvinou,“ zavzpomínal Jan Kraus na začátky talkshow, která původně nesla název Sauna.

„Byla to vynikající průprava, nedá se na to nikdy zapomenout,“ dodává se smíchem.

Ani po dvaceti letech se pro něj talkshow nestala rutinou. „Já jdu vždycky do pořadu plný zodpovědnosti, ale nikdy nevím, co se bude dít. A to je to, co mě na tom tak strašně baví. Je to tím trochu mimozemský,“ říká Kraus, který před natáčením jubilejního dílu neměl tušení, které osobnosti mu přijdu blahopřát a zároveň ho budou zpovídat.

Kromě kolegů moderátorů jako jsou Libor Bouček, Leoš Mareš nebo Adela Vinczeová, přišla i herečka Jiřina Bohdalová, herec Bolek Polívka, zpěvačka Bára Basiková, kytarista Michal Pavlíček, kardiolog Petr Neužil a samozřejmě i moderátorova manželka Ivana Chýlková, která spolu s Bárou Basikovou zazpívala píseň z představení Nahniličko z roku 1995.

„Čombe, jak říkáme Pavlíčkovi už asi padesát let, říkal, že já si zazpívám taky, když se to nahrávalo. A já mu říkám, že mě všude vyhoděj, když začnu zpívat. A on: ‚Neboj se, ve sboru se ztratíš.‘ Když jsme to pak nahrávali, já jsem se strašně snažil, on ke mně přišel, objal mě a říká: Honzo, musíš do hajzlu,“ zavzpomínal Kraus.

V pořadu Show Jana Krause se za dvacet let vystřídalo dva a půl tisíce hostů. „Bylo hodně hostů, na které jsem se strašně těšil, až přijdou, a pak jsem byl docela zklamaný. Bylo hodně hostů, u kterých jsem byl zoufalý, že přijdou, a pak jsem byl nadšený. Ale tak to je,“ shrnul celou éru Jan Kraus.