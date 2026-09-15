Halina Pawlowská pořádá besedy, na nichž jí lidé píší na papírky otázky. „Lidi se často ptají stejně. Mám asi dvě stejné otázky, ať jsem kdekoli. Ptají se mě, jestli umím plavat. Plavu výtečně. Vidíte, jak vypadám. Když jsem v moři, tak nemusím umět plavat, ono mě to nadnáší, jsem jako korek. Jedno dítě si mě spletlo s bójkou. A racek na mě mířil, aby si odpočinul,“ říká Pawlowská.
Víc ji ale zaráží jiná otázka. „Taky se mě často ptají, jestli si vzpomínám na svůj první sexuální zážitek. Chtěla bych vědět, kdo se na to ptá. Poprvé jsem byla zaskočená, ale pak jsem si vzpomněla, že jsem jednou byla v talk show a tam už se na to někdo ptal zpěvačky Lindy Finkové a ta tehdy řekla, že první sexuální zážitek prožila v březovém hájku a že to je asi důvod, proč má tak hrozně ráda břízy. A já jsem si na základě toho uvědomila, že jsem svůj první sexuální zážitek prožila na schodech v činžáku a že to je zřejmě důvod, proč tak ráda jezdím výtahem,“ řekla spisovatelka, jejíž knihy nevznikají tak snadno, jak by si jejich čtenáři představovali.
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Halina Pawlowská promluvila o kolapsu plic. Cítila jsem se v poslední fázi, říká
„Nepíšu lehce. Lidi říkají, že se to lehce čte, ale těžce to píšu. Hodně lidí mi říká, že kdyby měli čas, tak taky napíšou takové knihy. Ale já vždycky než začnu, tak se musím tak přemlouvat. Neustále mám z toho depresi. Pak jednu chvíli mám pocit, že mi to jde, jsem ze sebe nadšená a potom dlouho odpočívám. Spisovatel vydává energii jako dřevorubec,“ říká Pawlowská.
Kromě toho pracuje každý víkend v rádiu a uvolňuje se nejlépe přípravou jídla pro svého syna, houbařením, zahrádkařením a před spaním sleduje sociální sítě. „Někdy u toho usínám, že si prohlížím Instagram a mám tam taková místa, kam se vždycky vracím, a to je jedna čínská holčička, která jí. Maminka jí nakládá na takový tác jídla. Dostane tam krevety, trochu špenátu, pak polívku, v té si vždycky máčí rýžové kuličky. To mě úplně vzrušuje. Pak dostane papriku a celou ji sní,“ prozradila Pawlowská.
„Potom sleduju jednoho mořského lovce, který s takovou velkou pinzetou za peníze na mořském dně chytá ryby a kraby a tam vždycky vyskočí, kolik za to dostane. Třeba dva dolary za kraba, tak si říkám, že to je málo, ale 80 dolarů za langustu! To je nepoměr. Ty ryby úhořovitého typu mu unikají a ty jsou třeba za 200. Tak to sleduju a úplně s ním počítám ten úlovek, kolik vydělal,“ vyjmenovává spisovatelka.
„A pak sleduji paní, která se jmenuje ‚Ta, co ráda žere‘ a k té přijde vždycky sousedka Janinka a přinese jí něco k jídlu. A to mě naplňuje, při tom ráda usnu,“ dodala Pawlowská.