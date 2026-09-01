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Nejedl maso osm let, ale už přišel k rozumu, říká o partnerovi cukrářka Besky

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Slavná cukrářka Veronika Beskydiarová alias Besky (33) promluvila v Show Jana Krause o tom, jak rozmazluje svého partnera, herce Adama Vaculu (38). Dokonce ho po mnoha letech přiměla jíst maso.

„Já se o něj krásně starám a má se u mě sladce,“ říká Besky. Svému partnerovi peče jeho oblíbené dorty, ale vyvařuje mu i klasickou kuchyni.

Veronika Beskydiarová alias Besky v Show Jana Krause (1. září 2026)
Veronika Beskydiarová a Adam Vacula
Veronika Beskydiarová a Adam Vacula
Veronika Beskydiarová a Adam Vacula
44 fotografií

„On je vděčný strávník, sní prakticky všechno, ale má rád typická česká jídla, protože konečně začal papat maso,“ řekla o Vaculovi. „On nepapal velmi dlouho maso, asi osm let, takže už přišel k rozumu,“ pochvaluje si vítězka soutěže MasterChef.

Vegetariánem byl prý Vacula především z etických důvodů. „Tak jsem mu vysvětlila, že existují farmy a je to v pohodě,“ říká Beskydiarová. Ačkoli její partner vypadá štíhle, v jídle se zpátky nedrží. „Snědl celý dort sám. Ale nemluví o tom. On vždycky tvrdí, že drží diety. Ale vždycky to vycvičí. Cvičíme spolu,“ prozradila Besky.

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„Máme fitko 50 metrů od domu a teď jsme spolu začali hrát padel. To jsme si zamilovali,“ dodala.

Jednoho z nejpřitažlivějších herců sbalila Besky přes Instagram. Dala mu „lajk“ k několika fotkám a on ji pozval do divadla.

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