„Já se o něj krásně starám a má se u mě sladce,“ říká Besky. Svému partnerovi peče jeho oblíbené dorty, ale vyvařuje mu i klasickou kuchyni.
„On je vděčný strávník, sní prakticky všechno, ale má rád typická česká jídla, protože konečně začal papat maso,“ řekla o Vaculovi. „On nepapal velmi dlouho maso, asi osm let, takže už přišel k rozumu,“ pochvaluje si vítězka soutěže MasterChef.
Vegetariánem byl prý Vacula především z etických důvodů. „Tak jsem mu vysvětlila, že existují farmy a je to v pohodě,“ říká Beskydiarová. Ačkoli její partner vypadá štíhle, v jídle se zpátky nedrží. „Snědl celý dort sám. Ale nemluví o tom. On vždycky tvrdí, že drží diety. Ale vždycky to vycvičí. Cvičíme spolu,“ prozradila Besky.
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O MasterChefovi jsem ani netušil. Hvězdný pár Vacula a Besky o seznámení i snech
„Máme fitko 50 metrů od domu a teď jsme spolu začali hrát padel. To jsme si zamilovali,“ dodala.
Jednoho z nejpřitažlivějších herců sbalila Besky přes Instagram. Dala mu „lajk“ k několika fotkám a on ji pozval do divadla.