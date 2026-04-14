Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

„Mám pocit, že ten záběr trval chviličku a spustilo se pak na tři týdny peklo, že jsem to nechápala. Při natáčení toho seriálu mě to absolutně nenapadlo,“ říká Krejčíková, jejíž nahé tělo se po odvysílání seriálu objevilo ve všech médiích a dlouho se onen záběr propíral na sociálních sítích.
Nahota před kamerou přitom dávno není něco neobvyklého. Herci nyní mají možnost při milostných scénách využívat i kouče intimity, kteří zajistí, aby jim natáčení nebylo nepříjemné. Toho ovšem Krejčíková tehdy neměla a ani nemá v plánu ho využít v budoucnu.
„Nemám žádnou špatnou zkušenost z placu, takže bych nepotřebovala nikdy žádného kouče,“ říká herečka.
„Hrozně záleží samozřejmě kdo u toho je, jestli je tam pohoda,“ dodává s tím, že v herectví má ráda pestrost a díky svým rolím v divadlech Na Vinohradech a Na Fidlovačce si ji dopřává. „Nebýt divadla, tak ty role nemám tak pestré. Lidé, kteří rozhodují o tom, kdo co bude hrát, tak jsou trochu připo...,“ říká Krejčíková.
„Mám ráda na práci rozmanitost, když jeden večer hraju drama a druhý komedii. Nedokážu si představit, že budu hrát každý večer to samé, což mě ovšem teď poprvé v Shakespearovkách čeká,“ říká herečka, která kromě divadla natáčí seriál na Primě a chystá se i na seriál na Nově.