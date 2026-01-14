Zemřela influencerka Shining Ája. Na TikToku sdílela svůj boj s anorexií

„Celou dobu jsem doufala, že to není pravda, ale bohužel se potvrdilo to nejhorší. Zemřela Andrejka. Statečná a výjimečná slečna, která dlouhé roky bojovala s poruchou příjmu potravy,“ napsala Švejdová, jež trpěla stejnou nemocí.
„Ájo, je mi to tak strašně, strašně moc líto. Furt jsem doufala a modlila se, že to není pravda. Nezasloužila sis to. Zasloužila sis dlouhej, krásnej život,“ napsala Adéla Doležalová.
těžko se mi k tomuhle hledají slova.
Poruchy příjmu potravy jsou svině. Jsou vážný psychický onemocnění, který může bejt smrtelný. Není to sranda, není to živtoní styl.
Běžte do prdele se skinnytokem. Vykašlete se na šílený hubnutí, šílený diety, važte si svýho zdraví. Je to to nejvíc, co máme.
Ájo, nezapomenu.️
#nezapomenu#poruchyprijmupotravy#ppp
10. ledna 2026 v 17:11, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00
Andrea alias Shining Ája bojovala deset let s mentální anorexií. Od roku 2019 měla navíc kardiostimulátor, protože u ní zjistili vrozenou srdeční vadu. V roce 2024 sdílela video z nemocnice, kde se svěřila svým fanouškům, že se jí zastavilo srdce a selhaly ledviny. Tehdy se záchranářům povedlo ji oživit.
Před Vánoci byla Andrea hospitalizována na psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích a poslední video, které se svými sledujícími sdílela, bylo po návratu z nemocnice 23. prosince.
Natočila, jak jí gulášovou polévku s rohlíkem. „Hospitalizace pomohla, doufám. Neměla bych se už vracet po Vánocích. Doufám, že mi to teď dlouho vydrží. I podle doktorů jsem udělala velkej kus práce a jsem na sebe pyšná,“ sdělila v posledním videu.
14. ledna 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00
„Poruchy příjmu potravy jsou svině. Jsou vážný psychický onemocnění, který může bejt smrtelný. Není to sranda, není to životní styl,“ upozornila sledující její kamarádka Doležalová a vyzvala je, ať se vykašlou na diety a váží si svého zdraví.
S Ájou jsme se poznaly před 7 lety. Spojila nás tehdy naše nemoc a také naše odhodlání s nemocí bojovat. Ája byla sluníčko. Úžasná holka, která i přes všechny své vlastní problémy pomáhala dál ostatním a na sociálních sítích šířila povědomí o poruchách příjmu potravy.
Zároveň bych chtěla připomenout - vyhledejte pomoc včas. A pokud se vám někdo s něčím podobným svěří, berte ho prosím vážně. Poruchy příjmu potravy jsou velmi vážné duševní onemocnění, které bohužel může končit i tragicky.
Ájo, je mi to tak strašně líto. Nikdy na tebe nezapomeneme. Pomohla jsi spoustě lidem. Pomohla jsi i mně.
Upřímnou soustrast rodině i všem, kteří Andrejku znali ️
11. ledna 2026 v 10:14, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00