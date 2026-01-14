Zemřela influencerka Shining Ája. Na TikToku sdílela svůj boj s anorexií

Autor:
  17:08
Ve věku 25 let zemřela influencerka Shining Ája, kterou sledovaly na TikToku desetitisíce lidí. Sdílela tam svůj boj s mentální anorexií a kardiologickým onemocněním. O jejím úmrtí informovaly na sociální síti její kamarádky, influencerky Gabriela Švejdová a Adéla Doležalová.

Shining Ája sdílela na TikToku svůj boj s mentální anorexií i kardiologickým onemocněním. | foto: TikTok/shining_aja, koláž iDNES.cz

„Celou dobu jsem doufala, že to není pravda, ale bohužel se potvrdilo to nejhorší. Zemřela Andrejka. Statečná a výjimečná slečna, která dlouhé roky bojovala s poruchou příjmu potravy,“ napsala Švejdová, jež trpěla stejnou nemocí.

„Ájo, je mi to tak strašně, strašně moc líto. Furt jsem doufala a modlila se, že to není pravda. Nezasloužila sis to. Zasloužila sis dlouhej, krásnej život,“ napsala Adéla Doležalová.

foodbyadele1

těžko se mi k tomuhle hledají slova.

Ájo, je mi to tak strašně, strašně moc líto. Furt jsem doufala a modlila se, že to není pravda. Nezasloužila sis to. Zasloužila sis dlouhej, krásnej život.

Poruchy příjmu potravy jsou svině. Jsou vážný psychický onemocnění, který může bejt smrtelný. Není to sranda, není to živtoní styl.

Běžte do prdele se skinnytokem. Vykašlete se na šílený hubnutí, šílený diety, važte si svýho zdraví. Je to to nejvíc, co máme.

Ájo, nezapomenu.️

#nezapomenu#poruchyprijmupotravy#ppp

10. ledna 2026 v 17:11, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00
oblíbit odpovědět uložit

Andrea alias Shining Ája bojovala deset let s mentální anorexií. Od roku 2019 měla navíc kardiostimulátor, protože u ní zjistili vrozenou srdeční vadu. V roce 2024 sdílela video z nemocnice, kde se svěřila svým fanouškům, že se jí zastavilo srdce a selhaly ledviny. Tehdy se záchranářům povedlo ji oživit.

Před Vánoci byla Andrea hospitalizována na psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích a poslední video, které se svými sledujícími sdílela, bylo po návratu z nemocnice 23. prosince.

Natočila, jak jí gulášovou polévku s rohlíkem. „Hospitalizace pomohla, doufám. Neměla bych se už vracet po Vánocích. Doufám, že mi to teď dlouho vydrží. I podle doktorů jsem udělala velkej kus práce a jsem na sebe pyšná,“ sdělila v posledním videu.

Ája 🩷 @shining_aja

ig : @still_aja ��

14. ledna 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00

„Poruchy příjmu potravy jsou svině. Jsou vážný psychický onemocnění, který může bejt smrtelný. Není to sranda, není to životní styl,“ upozornila sledující její kamarádka Doležalová a vyzvala je, ať se vykašlou na diety a váží si svého zdraví.

gabisvejdova

Celou dobu jsem doufala, že to není pravda, ale bohužel se potvrdilo to nejhorší. Zemřela Andrejka. Statečná a výjimečná slečna, která dlouhé roky bojovala s poruchou příjmu potravy.

S Ájou jsme se poznaly před 7 lety. Spojila nás tehdy naše nemoc a také naše odhodlání s nemocí bojovat. Ája byla sluníčko. Úžasná holka, která i přes všechny své vlastní problémy pomáhala dál ostatním a na sociálních sítích šířila povědomí o poruchách příjmu potravy.

Zároveň bych chtěla připomenout - vyhledejte pomoc včas. A pokud se vám někdo s něčím podobným svěří, berte ho prosím vážně. Poruchy příjmu potravy jsou velmi vážné duševní onemocnění, které bohužel může končit i tragicky.

Ájo, je mi to tak strašně líto. Nikdy na tebe nezapomeneme. Pomohla jsi spoustě lidem. Pomohla jsi i mně.

Upřímnou soustrast rodině i všem, kteří Andrejku znali ️

11. ledna 2026 v 10:14, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 17:00
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

Zemřela influencerka Shining Ája. Na TikToku sdílela svůj boj s anorexií

Shining Ája sdílela na TikToku svůj boj s mentální anorexií i kardiologickým...

Ve věku 25 let zemřela influencerka Shining Ája, kterou sledovaly na TikToku desetitisíce lidí. Sdílela tam svůj boj s mentální anorexií a kardiologickým onemocněním. O jejím úmrtí informovaly na...

14. ledna 2026  17:08

Krásná lupička bez podprsenky. Jak hvězda filmu Bonnie a Clyde nastolila módní trend

Premium
Faye Dunawayová ve filmu Pouť zatracených (1976)

Film, drama, skandály. Faye Dunawayová je herečkou, která uměla vzbudit vášně – na plátně i mimo něj. Její životní příběh je směsicí ohromujících filmových úspěchů, bouřlivých vztahů a ikonických...

14. ledna 2026

Jennifer Anistonová ukázala sexy postavu a břišáky. Nemá je ale zadarmo

Jennifer Anistonová (8. ledna 2026)

Volné břicho? Kila navíc? Nic z toho hvězdu seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou neohrožuje. Herečka sice v únoru oslaví 57. narozeniny, ale ve věku, kdy spousta žen bojuje s povislou kůží a zadkem,...

14. ledna 2026  12:13

Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Modelku Haley Baylee žaluje exmanžel Matt Kalil za to, že veřejně promluvila o...

Bývalá hvězda NFL Matt Kalil (36) a modelka Haley Baylee (33) se po rozvodu znovu dostali do centra pozornosti, tentokrát kvůli soudnímu sporu. Kalil se rozhodl svou exmanželku zažalovat za porušení...

14. ledna 2026  10:25

Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

Karel Janák

Režisér slavné komedie Snowboarďáci Karel Janák (55) měl vážnou nehodu na svahu. Podle jeho manželky nebyl na vině, ale srazil ho jiný lyžař. Skončilo to zlomeninami na obou rukách.

14. ledna 2026  9:39

Herec Sutherland napadl řidiče taxislužby. V Los Angeles jej zadržela policie

Donald Sutherland a jeho syn Kiefer Sutherland

Losangeleská policie v pondělí brzy ráno krátce zadržela herce a hudebníka Kiefera Sutherlanda za to, že napadl řidiče taxislužby a vyhrožoval mu. Herec zaplatil kauci a 2. února se dostaví k soudu,...

14. ledna 2026  7:50

Naše influencerská etapa může kdykoli skončit, říkají první vítězové Love Islandu

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)

Jsou vítězové první řady Love Islandu a výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři. Laura Kulhánek Chrebetová (26) a Martin Kulhánek (32) v rozhovoru pro Magazín DNES...

14. ledna 2026

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

14. ledna 2026

Hrát intimní scény s manželem? Ne úplně jednoduché, vzpomíná Natália Germáni

Premium
Natália Germáni na premiéře filmu Neporazitelní, ve kterém ztvárňuje postavu...

Slovenská herečka Natália Germáni se nebojí přijímat výzvy. Nemá strach ze stěhování do Ameriky, přitom o sobě říká, že ani neví, zda je odvážná. „Neřeším se,“ zní její odpověď na otázku, jaká je. Za...

13. ledna 2026

Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Beckham

Rodinné vztahy u Beckhamových se loni v létě vyhrotily natolik, že nejstarší syn Brooklyn požádal rodiče Davida a Victorii, aby ho kontaktovali výhradně prostřednictvím právníků. Nyní došlo k výměně...

13. ledna 2026  13:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Eva Hecko Perkausová zabránila krádeži. Na sítích ji lidé chválí za reakci

Eva Perkausová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Primácká moderátorka Eva Hecko Perkausová na sociálních sítích zveřejnila video, jak zabránila krádeži mobilu. S maminkou si v nákupním centru všimly muže spícího s hlavou na stole a dalšího mladíka,...

13. ledna 2026  12:34

Modlitba za zdraví skončila na ledovce rozbitým obličejem. Herec Krejčík musel na pohotovost

Dan Krejčík vyděsil fanoušky fotkou z nemocnice.

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociální síti pochlubil fotkou s rozbitým obličejem a vyzval návštěvníky divadla, kteří ho v nadcházejících představeních uvidí, aby si nevšímali jeho křivého...

13. ledna 2026  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.