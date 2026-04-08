Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé tanečnice s její matkou, slavnou hollywoodskou herečkou, fanoušky velmi zaujala.
Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky DAYOUNG (2026) | foto: YouTube @DAYOUNG_official

Angelina Jolie ve filmu Narušení (Girl, Interrupted), 1999
Angelina Jolie a její dcery Zahara a Shiloh (Řím, 24. října 2021)
Shiloh je v krátké videoukázce vidět sice jen pár sekund, ale její účast už teď přitahuje velkou pozornost a to hlavně kvůli nápadné podobnosti s její matkou, slavnou hollywoodskou herečkou Angelinou Jolie.

Fanoušci na sociálních sítích reagovali okamžitě. „Panebože, máminy geny jsou opravdu neuvěřitelně silné,“ píše jeden z nich na síť X. Další sledující ukázku okomentoval: „Vypadá úplně přesně jako její máma Angelina v devadesátkách, to snad ani není možné! Angie prostě dala copy & paste.“

Navzdory mnoha spekulacím o protekci nemá podle autorů nového videoklipu obsazení Shiloh nic společného s jejím původem. Podle společnosti Starship Entertainment, pod kterou k-popová zpěvačka Dayoung spadá, získala dcera Jolie a Pitta roli během otevřeného castingu v USA, kde soutěžila s dalšími performery.

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky DAYOUNG (2026)
Angelina Jolie ve filmu Narušení (Girl, Interrupted), 1999
Angelina Jolie a její dcery Zahara a Shiloh (Řím, 24. října 2021)
Zástupce společnosti uvedl, že prošla několika koly výběru a uspěla až ve finální fázi. Produkční tým podle jeho slov během castingu ani po natáčení netušil, kdo jsou její rodiče a přišli na to až dodatečně a náhodou.

V zákulisí na sobě Shiloh, co se týká tance, pracuje už roky. „Je tomu velmi oddaná, miluje to a baví ji to. Dělá ji to opravdu šťastnou,“ uvedl tanečník a choreograf Kolanie Marks, který s dcerou bývalého hollywoodského páru spolupracuje už několik let. „Můj styl výuky je hodně náročný, ale Shiloh je velmi odhodlaná a chce se tanci jednou věnovat profesionálně. Držím jí palce,“ dodal.

8. dubna 2026  9:14

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

8. dubna 2026  9:14

