Shiloh je v krátké videoukázce vidět sice jen pár sekund, ale její účast už teď přitahuje velkou pozornost a to hlavně kvůli nápadné podobnosti s její matkou, slavnou hollywoodskou herečkou Angelinou Jolie.
Fanoušci na sociálních sítích reagovali okamžitě. „Panebože, máminy geny jsou opravdu neuvěřitelně silné,“ píše jeden z nich na síť X. Další sledující ukázku okomentoval: „Vypadá úplně přesně jako její máma Angelina v devadesátkách, to snad ani není možné! Angie prostě dala copy & paste.“
Navzdory mnoha spekulacím o protekci nemá podle autorů nového videoklipu obsazení Shiloh nic společného s jejím původem. Podle společnosti Starship Entertainment, pod kterou k-popová zpěvačka Dayoung spadá, získala dcera Jolie a Pitta roli během otevřeného castingu v USA, kde soutěžila s dalšími performery.
Zástupce společnosti uvedl, že prošla několika koly výběru a uspěla až ve finální fázi. Produkční tým podle jeho slov během castingu ani po natáčení netušil, kdo jsou její rodiče a přišli na to až dodatečně a náhodou.
V zákulisí na sobě Shiloh, co se týká tance, pracuje už roky. „Je tomu velmi oddaná, miluje to a baví ji to. Dělá ji to opravdu šťastnou,“ uvedl tanečník a choreograf Kolanie Marks, který s dcerou bývalého hollywoodského páru spolupracuje už několik let. „Můj styl výuky je hodně náročný, ale Shiloh je velmi odhodlaná a chce se tanci jednou věnovat profesionálně. Držím jí palce,“ dodal.