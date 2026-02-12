Ve Twin Peaks měla původně hrát jen zavražděnou středoškolačku Lauru Palmerovou, později však ztvárnila i její sestřenici Maddy Fergusonovou – režisér David Lynch si herečku Sheryl Lee oblíbil natolik, že kvůli ní scénář seriálu přizpůsobil, aby v něm mohla hrát i nadále.
Přestože se původní seriál vysílal jen mezi lety 1990 až 1991, rychle si vybudoval kultovní status. Na jeho děj pak navázal filmový prequel Twin Peaks: Ohni se mnou pojď (Twin Peaks: Fire Walk with Me) z roku 1992, načež se herečka k roli vrátila také v televizním pokračování z roku 2017.
Během 90. let pak Sheryl Lee pracovala prakticky bez přestávky. David Lynch ji obsadil i do svého dalšího filmu Zběsilost v srdci, kde si zahrála postavu čarodějky Glindy, dále se objevila například v dramatu Matka noc, v adaptaci Zápisky z podzemí či v hororu Johna Carpentera Upíři.
Herectví se věnovala i po přelomu tisíciletí, diváci ji mohli vidět mimo jiné například v seriálech Kriminálka New York, Dr. House, One Tree Hill nebo Dirty Sexy Money.
Co se týká soukromého života, spojována byla s hereckým kolegou Davidem Duchovnym, který později získal celosvětovou popularitu jako hvězda seriálu Akta X.
Později byla herečka krátce provdaná za fotografa Jesseho Diamonda, syna známého zpěváka a skladatele Neila Diamonda, s nímž má šestadvacetiletého syna Elijaha. V roce 2014 herečka v jednom z rozhovorů uvedla, že jí lékaři diagnostikovali vzácnou krevní poruchu zvanou neutropenie.
Před pár týdny na sebe Sheryl upozornila ojedinělým veřejným vystoupením v Los Angeles – konkrétně na fanouškovské akci k Městečku Twin Peaks a setkání seriálových hvězd po 35 letech, pořádaném v divadle Wilshire Ebell.
Akce s názvem Twin Peaks: Conversation with the Stars se konala na počet zesnulého režiséra Davida Lynche v den jeho narozenin (20. ledna), a Sheryl Lee zde na pódiu doprovodili mimo jiné i herci Ray Wise či Dana Ashbrook.