Herečka Sheryl Lee (58) se narodila v západním Německu, vyrůstala však v Coloradu a v 90. letech patřila k nejvýraznějším tvářím americké televize. Diváci si ji dodnes spojují především se seriálem Městečko Twin Peaks, kde si navzdory původnímu plánu zahrála dvojroli.
Odkaz Laury Palmerové provází celý seriál.
Ve Twin Peaks měla původně hrát jen zavražděnou středoškolačku Lauru Palmerovou, později však ztvárnila i její sestřenici Maddy Fergusonovou – režisér David Lynch si herečku Sheryl Lee oblíbil natolik, že kvůli ní scénář seriálu přizpůsobil, aby v něm mohla hrát i nadále.

Sheryl Lee a režisér David Lynch (Los Angeles, 16. června 2014)

Přestože se původní seriál vysílal jen mezi lety 1990 až 1991, rychle si vybudoval kultovní status. Na jeho děj pak navázal filmový prequel Twin Peaks: Ohni se mnou pojď (Twin Peaks: Fire Walk with Me) z roku 1992, načež se herečka k roli vrátila také v televizním pokračování z roku 2017.

Během 90. let pak Sheryl Lee pracovala prakticky bez přestávky. David Lynch ji obsadil i do svého dalšího filmu Zběsilost v srdci, kde si zahrála postavu čarodějky Glindy, dále se objevila například v dramatu Matka noc, v adaptaci Zápisky z podzemí či v hororu Johna Carpentera Upíři.

Herectví se věnovala i po přelomu tisíciletí, diváci ji mohli vidět mimo jiné například v seriálech Kriminálka New York, Dr. House, One Tree Hill nebo Dirty Sexy Money.

Vím, vypadám jinak, říká kráska z Twin Peaks. Po plastikách je k nepoznání

Co se týká soukromého života, spojována byla s hereckým kolegou Davidem Duchovnym, který později získal celosvětovou popularitu jako hvězda seriálu Akta X.

Později byla herečka krátce provdaná za fotografa Jesseho Diamonda, syna známého zpěváka a skladatele Neila Diamonda, s nímž má šestadvacetiletého syna Elijaha. V roce 2014 herečka v jednom z rozhovorů uvedla, že jí lékaři diagnostikovali vzácnou krevní poruchu zvanou neutropenie.

Před pár týdny na sebe Sheryl upozornila ojedinělým veřejným vystoupením v Los Angeles – konkrétně na fanouškovské akci k Městečku Twin Peaks a setkání seriálových hvězd po 35 letech, pořádaném v divadle Wilshire Ebell.

Akce s názvem Twin Peaks: Conversation with the Stars se konala na počet zesnulého režiséra Davida Lynche v den jeho narozenin (20. ledna), a Sheryl Lee zde na pódiu doprovodili mimo jiné i herci Ray Wise či Dana Ashbrook.

Vstoupit do diskuse

