Shawn Mendes přiznal, že nemá vyřešenou svou sexuální orientaci

„Už když jsem byl mladší, řešila se má sexualita a lidé o tom pořád mluvili. Myslím, že je to trochu hloupé, protože sexualita je krásně komplexní věc a je těžké ji jen tak zaškatulkovat,“ řekl zpěvák fanouškům na koncertě v Coloradu.

„Vždy mi to připadalo jako zásah do něčeho, co je pro mě velmi osobní, jde o věci, které jsem sám zjišťoval, něco, co jsem teprve objevil a stále musím prozkoumat. Skutečná pravda o mém životě a mé sexualitě je, že právě na to přicházím jako každý. Někdy opravdu nevím a jindy vím. A je to trochu děsivé, protože žijeme ve společnosti, která k tomu má hodně co říct,“ pokračoval. „Snažím se být statečný a dovolit si být člověkem a cítit věci. A to je vše, co k tomu teď chci říci.“

Camila Cabello a Shawn Mendes na Met Gala (New York, 13. září 2021)

Je to poprvé, kdy Shawn Mendes naznačil, že je spíš bisexuální než heterosexuální. Zpěvák na TikToku promluvil také o tom, jak je na nezadané lidi vyvíjený nátlak. „Když jste single, je na vás vyvíjený tlak, jestli si najdete tu pravou nebo toho pravého. Je to opravdu velký nápor na někoho, kdo teprve začíná randit. Snažil jsem se toho tlaku zbavit a dovolit si prožívat lásku, která se odehrává v tu chvíli, ať už je to kdekoliv a je jakákoliv. Všichni potřebujeme trochu pomazlit, trochu objetí,“ prozradil zpěvák před tím než zahrál příznivcům píseň In Between.

Shawn Mendes chodil v minulosti s několika zpěvačkami. Byly to například Camila Cabello nebo Sabrina Carpenterová. Ani s jednou mu vztah dlouhodobě nevydržel. O fámách ohledně jeho sexuální orientace promluvil v roce 2020 mluvil v podcastu Daxe Shaperda.

„Bylo to pro mě frustrující, protože jsem měl v životě lidi, se kterými jsme si byli velmi blízcí a byli gayové, ale pořád to tajili. Cítil jsem kvůli nim opravdový hněv. Je to ošemetná věc. Chcete říct: Nejsem gay, ale bylo by v pohodě, kdybych byl gay, protože na tom není nic špatného, ale nejsem. Vlastně nevíte, jak na tu situaci reagovat,“ prohlásil.