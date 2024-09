Sharon Stone vystavila na odiv své křivky v bikinách u bazénu

„Právě jsem dokončila poslední trénink s trenérem, než půjdu pokračovat v natáčení Nobody 2, jsem nadšená,“ napsala Stone k příspěvku, kde vylézá z vody a má závaží na nohách. Do záběru se připletl také její francouzský buldoček Bandit, kterého herečka adoptovala jako štěně v roce 2018.

Fanoušci hereččinu postavu v komentářích chválili a psali, že doufají, že v jejím věku budou vypadat stejně dobře.

Herečka je považována za sex symbol a idol smyslnosti už přes třicet let – od chvíle, kdy se objevila ve filmu Základní instinkt.

„Je to pro mě teď ještě větším potěšením. Pokud si lidé chtějí myslet, že jsem sex symbol, tak já říkám: jo. Líbí se mi to. Víte, chci říct, že je to pro mě dobré. A také pro všechny ženy mého věku, které se mohou cítit jako sex symbol. Protože proč bychom se nemohly cítit jako sex symbol po padesátce?“ uvedla Stone už před pár lety v rozhovoru s Oprah Winfreyovou.

Sharon Stone se objeví v druhém pokračování filmu Nikdo. Zatímco jednička měla premiéru v roce 2021, dvojka půjde do kin v létě 2025. V novince hraje s Bobem Odenkirkem, se kterým se před kamerou společně představila už v roce 2017 ve filmu The Disaster Artist: Úžasný propadák.