Na hádku si nevzpomínám, tvrdí Michael Douglas o konfliktu se Sharon Stone

Sharon Stone v rozhovoru pro Business Insider popsala situaci, kdy měla s Douglasem neshodu ohledně jeho názorů na rodičovský styl jejich společných známých. Podle jejích slov ji herec přede všemi okřikl, a ona mu na to bez váhání nabídla: „Pojďme si to vyříkat ven.“ Přesto herečka přiznává, že ačkoliv jejich seznámení bylo bouřlivé, vše nakonec skončilo smírně.
Douglas má ale na věc jiný pohled. Jeho tiskový mluvčí prohlásil, že herec byl hereččiným vyprávěním „velmi překvapen“, protože si „na žádnou hádku v té době nevzpomíná“. Podle něj Douglas kolegyni poprvé zaregistroval až ve chvíli, kdy viděl její kamerové testy pro film Základní instinkt. Tehdy údajně prohlásil: „To je ta pravá.“
V době natáčení už ale mezi nimi panovalo přátelství, které podle obou přetrvalo i po skončení projektu. Sharon Stone navzdory někdejšímu konfliktu dodala, že Michaela Douglase obdivuje a vnímá ho jako blízkého člověka. Dvojice se později znovu potkala na festivalech a premiérách, kde oba působili uvolněně a přirozeně.
Thriller Základní instinkt, který kdysi definoval žánr devadesátkového erotického napětí, se chystá na návrat ve velkém stylu. Scénář k novému filmu píše sám Joe Eszterhas – muž, který kdysi stvořil ikonickou Catherine Tramellovou. Zda se v připravovaném rebootu objeví i Sharon Stoneová a Michael Douglas, zatím není jasné.