Na hádku si nevzpomínám, tvrdí Michael Douglas o konfliktu se Sharon Stone

Autor:
  13:00
Více než tři dekády poté, co spolu zazářili v ikonickém thrilleru Základní instinkt, víří Sharon Stone (67) a Michael Douglas (80) vody Hollywoodu. Tentokrát ne kvůli erotickému napětí na plátně, ale kvůli jejich vzpomínkám, které se zásadně liší. Stone totiž v nedávném rozhovoru tvrdila, že jejich první setkání na festivalu v Cannes provázela ostrá hádka.
Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)

Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992) | foto: © TriStar Pictures

Michael Douglas v New Yorku (10. července 2024)
Sharon Stone na benefičním koncertě v New Yorku (30. ledna 2025)
Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)
Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)
48 fotografií

Sharon Stone v rozhovoru pro Business Insider popsala situaci, kdy měla s Douglasem neshodu ohledně jeho názorů na rodičovský styl jejich společných známých. Podle jejích slov ji herec přede všemi okřikl, a ona mu na to bez váhání nabídla: „Pojďme si to vyříkat ven.“ Přesto herečka přiznává, že ačkoliv jejich seznámení bylo bouřlivé, vše nakonec skončilo smírně.

Douglas má ale na věc jiný pohled. Jeho tiskový mluvčí prohlásil, že herec byl hereččiným vyprávěním „velmi překvapen“, protože si „na žádnou hádku v té době nevzpomíná“. Podle něj Douglas kolegyni poprvé zaregistroval až ve chvíli, kdy viděl její kamerové testy pro film Základní instinkt. Tehdy údajně prohlásil: „To je ta pravá.“

Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)

V době natáčení už ale mezi nimi panovalo přátelství, které podle obou přetrvalo i po skončení projektu. Sharon Stone navzdory někdejšímu konfliktu dodala, že Michaela Douglase obdivuje a vnímá ho jako blízkého člověka. Dvojice se později znovu potkala na festivalech a premiérách, kde oba působili uvolněně a přirozeně.

Thriller Základní instinkt, který kdysi definoval žánr devadesátkového erotického napětí, se chystá na návrat ve velkém stylu. Scénář k novému filmu píše sám Joe Eszterhas – muž, který kdysi stvořil ikonickou Catherine Tramellovou. Zda se v připravovaném rebootu objeví i Sharon Stoneová a Michael Douglas, zatím není jasné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Charlotte Gottová si užívá ve světě. Ukázala fotky z pláže, Paříže i Barcelony

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) začíná být více aktivní na sociálních sítích. Nedávno se tam vrátila po čtyřleté přestávce. Nyní na Instagramu ukázal snímky ze svých výletů po světě.

Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

S kýmpak to chodí Kazma? Nová partnerka Tereza ukázala první společné fotky

Kamil „Kazma“ Bartošek (40) se stáhl ze sociálních sítí a tak se o jeho soukromém životě moc neví. Jeho nová partnerka Tereza Kopecká nyní sdílela na svém profilu první společné zamilované fotky.

Mladý Beckham paroduje otce v těsných plavkách za tisíce. Bratr ho vtipně setřel

Dvacetiletý Cruz Beckham pobavil své sledující, když se na Instagramu objevil v těsných bílých plavkách značky Prada, v póze nápadně připomínající slavnou kampaň jeho otce Davida Beckhama pro značku...

Karpíšková: Nechci vztah za každou cenu. Být sama neznamená, že mi něco chybí

Po desetiletém manželství zůstala dva roky single. Hledat lásku se rozhodla po svém. Bez aplikací, přetvářky a tlaku. Autorka kuchařek, influencerka a majitelka bistra Bjukitchen Barbora Karpíšková...

13. srpna 2025  15:02

Na hádku si nevzpomínám, tvrdí Michael Douglas o konfliktu se Sharon Stone

Více než tři dekády poté, co spolu zazářili v ikonickém thrilleru Základní instinkt, víří Sharon Stone (67) a Michael Douglas (80) vody Hollywoodu. Tentokrát ne kvůli erotickému napětí na plátně, ale...

13. srpna 2025

Zhulil jsem Johnnyho Deppa. Pak nás drželi od sebe, prozradil Armie Hammer

Armie Hammer (38) se rozpovídal o drogách, slávě a minulosti. Přiznal, že v době vrcholu své herecké kariéry kouřil až 20 jointů denně a bavil se tím, že lidem dával omamné látky do pití. V roce 2021...

13. srpna 2025  11:25

Villa Gott nebude. Vdova Ivana Gottová projekt stopla kvůli svému zdraví

Fanoušci zpěváka Karla Gotta se nedočkají slibovaného muzea z jeho vily na Bertramce. Vdova Ivana Gottová oznámila, že se rozhodla ukončit celý projekt Villa Gott. Jako příčinu uvedla zdravotní a...

13. srpna 2025  7:35

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

13. srpna 2025

Nejlepší dárek k narozeninám. Skončila mi chemoterapie, vzkázal dobrodruh Svaťa

Cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl, který je známý jako turista Svaťa, se fanouškům ozval ohledně své léčby rakoviny. Oslavil 22. narozeniny a pochlubil se, že má za sebou poslední dávku...

13. srpna 2025

Do Chorvatska jsme si vozili rýži a smáli se dětem u školy, vzpomínají Hanušovi

Premium

Je léto, prázdniny, a tak si u Hanušových na zahradě povídáme třeba o... dovolených. A zase se potvrzuje, že už po chvíli se vám v jejich přítomnosti zlepšuje nálada. „My i tušíme, že jsme asi...

12. srpna 2025

Saranče na krku i odhalené kalhotky. Lopezová všechno zvládla jako dáma

Zpěvačka Jennifer Lopezová zažila na koncertě v kazašském městě Almata nečekané zpestření programu. Při jednom z hitů se jí po krku vydalo na procházku saranče. Reakce zpěvačky baví lidi na internetu.

12. srpna 2025  12:21

S kýmpak to chodí Kazma? Nová partnerka Tereza ukázala první společné fotky

Kamil „Kazma“ Bartošek (40) se stáhl ze sociálních sítí a tak se o jeho soukromém životě moc neví. Jeho nová partnerka Tereza Kopecká nyní sdílela na svém profilu první společné zamilované fotky.

12. srpna 2025  9:49

Tvorbu mého kluka sleduji už od mých 12 let, říká misska Justýna Zedníková

Úspěch v soutěži krásy jí otevřel dveře do světa modelingu, ale sama říká, že zůstává pořád stejná. Justýna Zedníková se svěřila, proč se chce vrátit ke studiu učitelství a jak ji oslovila adopce na...

12. srpna 2025  9:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S vyhřezlou ploténkou pět metrů nad zemí. Pořád mám z Kytice strach, říká Polišenská

I když odešla ze stálého angažmá, moc volného času Lucie Polišenská minulou sezonu neměla. Točila dva seriály a stále dohrává představení v Národním divadle. V Kytici tak neustále zažívá pocity...

12. srpna 2025

Být manekýnou za socialismu bylo trochu jiné, vzpomíná Marie Kadeřábková

Ve světě módy se pohybovala už v době, kdy přehlídky byly spíše společenskou událostí než mediální show. Marie Kadeřábková (72) začínala jako manekýna v 80. letech. Pro iDNES.cz zavzpomínala nejen na...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.