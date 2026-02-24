Vyhlazená Sharon Stone botox odmítá. Kdysi jí stovky injekcí zachránily život

Herečce ochrnula část obličeje a aby se jí obnovila mimika, musela podstoupit celkem více než 300 injekcí botoxu a výplní. „Z něčeho, co jsem vnímala jako luxus, se to stalo obrovskou bolestivou neurologickou nutností,“ vysvětlila.
Od té doby se její názor na podobné procedury změnil a nechce s nimi mít nic společného. I když se to prý vždy nesetká s pochopením jejích partnerů. Svěřila se, že jednou navázala vztah s mladším mužem, který si přál, aby botox znovu podstoupila.
„Možná by to bylo dobré pro tvoje ego i moje,“ odpověděla prý chladně. A dodala, že o ni krátce nato ztratil zájem. „Jestli mě nechceš takovou, jaká jsem, můžeš odejít,“ řekla s klidem.
Dnes tvrdí, že má k sobě mnohem zdravější vztah než dřív. S věkem podle ní přišla větší svoboda i nadhled. „Když jste starší, už se tolik nebojíte, co si kdo myslí,“ uvedla s tím, že právě to považuje za jednu z nejlepších věcí na stárnutí.
Herečka zároveň zdůraznila, že krása podle ní nikdy nebyla o dokonalosti. „Skutečná přitažlivost je v energii a v tom, jak žijete,“ shrnula.