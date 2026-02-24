Vyhlazená Sharon Stone botox odmítá. Kdysi jí stovky injekcí zachránily život

Herečka Sharon Stone (67) přitáhla pozornost na premiéře nového filmu Útes, kde se objevila s překvapivě hladkou pletí a mladistvým vzhledem. Tvrdí ale, že botox za tím nestojí. Její vztah ke kosmetickým zákrokům se totiž změnil v roce 2001, kdy prodělala masivní mrtvici a krvácení do mozku.

Herečce ochrnula část obličeje a aby se jí obnovila mimika, musela podstoupit celkem více než 300 injekcí botoxu a výplní. „Z něčeho, co jsem vnímala jako luxus, se to stalo obrovskou bolestivou neurologickou nutností,“ vysvětlila.

Sharon Stone v Los Angeles na premiéře filmu Útes (17. února 2026)
Sharon Stone v Los Angeles na premiéře filmu Útes (17. února 2026)
Sharon Stone v Los Angeles na premiéře filmu Útes (17. února 2026)
Herečka Sharon Stone jako čestný host tradičního plesu ve vídeňské Opeře. (12. února 2026)
Od té doby se její názor na podobné procedury změnil a nechce s nimi mít nic společného. I když se to prý vždy nesetká s pochopením jejích partnerů. Svěřila se, že jednou navázala vztah s mladším mužem, který si přál, aby botox znovu podstoupila.

Sharon Stone na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

„Možná by to bylo dobré pro tvoje ego i moje,“ odpověděla prý chladně. A dodala, že o ni krátce nato ztratil zájem. „Jestli mě nechceš takovou, jaká jsem, můžeš odejít,“ řekla s klidem.

Nečekejte a volejte si záchranku, radí herečka Sharon Stone po prodělané mrtvici

Dnes tvrdí, že má k sobě mnohem zdravější vztah než dřív. S věkem podle ní přišla větší svoboda i nadhled. „Když jste starší, už se tolik nebojíte, co si kdo myslí,“ uvedla s tím, že právě to považuje za jednu z nejlepších věcí na stárnutí.

Herečka zároveň zdůraznila, že krása podle ní nikdy nebyla o dokonalosti. „Skutečná přitažlivost je v energii a v tom, jak žijete,“ shrnula.

