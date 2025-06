Vyhublá Sharon Osbourne má po Ozempicu problémy. Nedaří se jí přibrat

Zpočátku Sharonina tělesná proměna vzbudila úžas, později se však přidaly i obavy. Jak je vidět na jejích nejnovějších fotkách z Los Angeles, užívání drogy Ozempic – původně léku pro cukrovkáře, který však „zázračně“ podporuje i hubnutí – sice moderátorce pomohlo k vysněné postavě, ale také se zřejmě podepsalo na jejím zdraví. Ačkoliv je Sharon na snímcích oblečená ve volném světlém oděvu, lze si povšimnout, že tělo pod ním má možná až děsivě hubené.

Sharon Osbourne začala užívat Ozempic v prosinci 2022, a nějakou dobu si toto rozhodnutí pochvalovala – jak sama říká, ‚v té době to dělal kdekdo‘. Později se však svěřila s obavou, že to s touto léčbou možná přehnala; za čtyři měsíce léčby ostatně zhubla téměř 20 kilo.

Sharon Osbourne v Los Angeles (21. února 2025)

„Nedaří se mi přibrat. Nevím, co mi to provedlo s metabolismem, ale nedokážu nabrat ani kilo – nejspíš jsem to nějak přehnala. Doktoři taky nevědí,“ přiznala v podcastu Howieho Mandela. „Teď vážím ani ne 50 kilo. Musím zase nabrat, ale ať jím, jak chci, váha se mi nemění.“

Jakožto slavná žena, která strávila velkou část života před zraky diváků a objektivy kamer, si Sharon vždycky zakládala na svém vzhledu, který si postupně nechávala vylepšovat například plastickými operacemi, podvazováním žaludku, prsními implantáty a dalšími procedurami. Se svou tělesnou hmotností začala experimentovat poté, co porodila třetí dítě svému manželovi, zpěváku Ozzymu Osbourneovi.

Dnes, ve svých dvaasedmdesáti letech, však dle svých slov hodlá s tímto snažením přestat. „Už mi to stačí. Veškerých dalších zákroků jsem se vzdala. Nehodlám si dávat další výplně ani botox. Možná nikdy nebudu spokojená se svým vzhledem, ale teď už nic víc nepotřebuji,“ říká na rovinu dvaasedmdesátiletá Sharon, někdejší porotkyně z pořadu X Factor. „Trvalo mi to sice roky, nicméně už jsem se poučila. Tohle jsem já, a je na čase nechat to být.“