Rapová scéna mě nikdy úplně nepřijala. Asi proto, že jsem žena, míní Sharlota

Sešly jsme se v kavárně v centru Prahy, kde ji obsluha přivítala vřele a přátelsky, a stejně tak se k personálu chovala i zpěvačka. „Máte tady ta nejlepší míchaná vajíčka na světě, tak si jedny prosím,“ řekla se smíchem. Ačkoliv si ji „nenápadně“ několik hostů fotilo, Sharlota rozhodně hvězdným manýrům nepodléhá. Vyprávěla o rodině, práci a také o posledním prázdninovém zážitku, který rozhodně nebyl pro rozmazlené slečinky.

Právě jste se vrátila z dovolené. Kde jste byla?

S manželem jsme se zúčastnili takového speciálního závodu, který se jmenuje Gumbalkan. Je to vlastně rallye po Balkánu, ve které ale nejde o to, kdo bude první. Vítězství je už jen to, že člověk dojede. Podmínkou je, že si musíte pořídit auto, jehož cena nepřesáhne pětadvacet tisíc korun, takže v podstatě vrak, a touhle károu pak jedete offroad. Musíte projet určitý počet checkpointů. Jde o to si jízdu užít a dorazit ve zdraví do cíle.