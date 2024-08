Toužím po adrenalinu, říká Shaquille O’Neal. Z basketbalisty v důchodu je DJ

„Kdysi jsem hrával po klubech, tak jsem si před pár lety říkal, že zkusím, jestli mi to ještě jde. Zjistil jsem ke svému překvapení, že mě to dost nakopává a mám při hraní stejný pocit, jako jsem míval před důležitými sportovními zápasy,“ svěřil se Shaquille O’Neal v rozhovoru pro magazín People.

Bývalý americký basketbalista oznámil ukončení své devatenáctileté profesionální kariéry v NBA v červnu 2011. Přiznává, že po odchodu do zaslouženého důchodu zpočátku nevěděl, co s volným časem.

„Cítil jsem se trochu ztracený, netušil jsem, čím vyplnit prázdné dny. S kariérou jsem původně chtěl skončit až o dva roky později, takže jsem na to nebyl psychicky úplně připravený,“ vysvětluje 216 centimetrů vysoký sportovec, vážící téměř 150 kilo.

Shaquille O’Neal miluje kromě sportu i rap. Svou hudební kariéru začal v roce 1993: vydal celkem pět alb, jeho debutová deska nesla název Shaq Diesel. „Nudil jsem se a tak jsem s tím teď začal znovu. Překvapilo mně, jak moc si to i po letech užívám a jak moc mě to naplňuje. Škoda, že ten euforický pocit trvá vždycky jen hodinku, dvě,“ říká.

Kromě DJingu tráví podle svých slov čas hlavně tím, že na sobě stále pracuje. „Profesionální basket jsem sice nehrál už přes dvacet let, ale pořád se snažím zůstat ve formě. Mám také stále plný diář a za to jsem opravdu moc vděčný. Lidé na mě nezapomínají,“ popisuje s tím, že mnoho jeho kolegů, bývalých sportovců, je na tom mnohem hůř.

„Ráno vstanou a vůbec nevědí, co s načatým dnem. Připadají si zbyteční a ztracení. Vážím si toho, že stále dostávám nabídky na různé spolupráce a podobně. Téměř jakoukoliv práci s pokorou přijímám, protože vím, že jednoho dne to skončí, nebo nebudu schopen už v tom dál pokračovat. Makám, dokud to jde,“ dodává s tím, že věří, že jako DJ Diesel bude moci fungovat nejméně ještě dalších deset nebo dvacet let.

VIDEO: Shaquille O’Neal vystupuje jako DJ Diesel: