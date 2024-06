Rok mezi rozvodem a rakovinou. Exmanžel čeká, až zemřu, říká Doherty

Shannen Doherty řekla v podcastu Let’s Be Clear with Shannen Doherty, že je posledním rokem vyčerpaná.

„Samozřejmě rozvod není snadný, zvlášť když jste někoho opravdu milovali. A já jsem milovala svého manžela. A když vás jejich činy tak zraní, že se cítíte zrazeni a jako hlupáci, je to opravdu těžké,“ řekla Doherty, která se po dvanácti letech rozvádí s Kurtem Iswarienkem, který ale podle ní rozvod schválně prodlužuje, aby nemusel platit výživné.

„Není správné, že Kurtovi bylo dovoleno prodlužovat náš rozvod v naději, že zemřu, než mi bude muset zaplatit,“ uvedla Shannen Doherty.

Spolu s těžkým rozchodem procházela celou dobu i léčbou rakoviny prsu ve 4. stádiu, která se už rozšířila i do jejích kostí. V současné době ji čeká další chemoterapie a netuší, jak dlouho ji bude podstupovat.

„Nemám ponětí, jestli to budou tři měsíce nebo jestli to bude šest měsíců, nebo když to po třech měsících nebude fungovat, jestli to zase změníme,“ svěřila se Doherty.

„Není to něco, co mohu předvídat. Ani něco, co by moji lékaři mohli předvídat. A je to děsivé,“ přiznala.

„Prostě jít do neznáma. Mám pocit, že můj život je neznámý už více než rok, mezi rozvodem a rakovinou,“ řekla herečka s tím, že o důvodech rozvodu není schopná mluvit a podle ní by to lidé ani nemohli pochopit. „Je tu tolik různých nuancí, které lidé nikdy nepochopí,“ dodala herečka.