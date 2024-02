Každý večer jsem plakala, vzpomíná Doherty na spor s kolegyní z Čarodějek

Herečky byly před natáčením výborné kamarádky, což se prý změnilo při přípravě druhé série. Tehdy si dvě z nich procházely osobní krizí. Shannen Doherty, která hrála telekinezí nadanou Prue, se starala o vážně nemocného otce a Holly Marie Combsová, představitelka Piper, musela v té době podstoupit operaci dělohy kvůli podezření na přítomnost rakoviny.

Když ji po operaci chtěla Doherty navštívit, vložila se do toho představitelka Phoebe Alyssa Milano se svou rodinou. „Čekala jsem po tvojí operaci 24 hodin, než mi dovolili k tobě jít, a i tak to byl nakonec problém. Alyssa se svou matkou stály v cestě lidem, kteří tě přišli navštívit – a to mi mezitím od tebe přišla SMS, ve které ses mě ptala, kdy už přijdu,“ řekla Doherty své herecké kolegyni v podcastu Let’s Be Clear.

Zpětně to nazývá „podivnou roztržkou“, která vyvolala spoustu napětí během celé druhé série. „Měla jsem vztek, že mi nechtějí dovolit tě vidět, a z toho, jak se do toho nahrnuli i příbuzní,“ dodává a přiznává, že pak kvůli tomu každý večer plakala.

Holly Marie Combsová připouští, že si ji rodina Alyssy Milano jaksi přisvojila. „Když mě rodiče vychovávali, byli sami dost mladí a já nikdy neměla velkou rodinu. Takže když se přihnali tihle a prakticky si mě chtěli adoptovat, bylo to pro mě velké lákadlo,“ vysvětluje. „Hlavně jsem ale chtěla, aby spolu všichni vycházeli,“ dodává. „Nikdo nebyl ten dobrý nebo ten zlý. Občas nám to spolu šlo a občas ne, tu a tam jsme se k sobě mohly chovat lépe, ale všem nám tehdy chyběl nadhled.“

Své vyjádření v roce 2021 přidala i Alyssa Milano. S Shannen Doherty, kterou považuje za „skvělou herečku“, prý dnes již vychází dobře. „Určitě jsem mohla za spoustu tehdejšího napětí mezi námi. Nejeden náš problém vycházel z mého pocitu, že spolu soupeříme, místo aby šlo o sesterství jako v seriálu samotném,“ přiznává. „A za to určitě nesu část viny i já.“

Postava Prue v seriálu zemřela údajně proto, že Shannen Doherty nechodila včas na natáčení a štábu s ní došla trpělivost. Po odchodu ze seriálu si nepřála být s ním jakkoli spojována.