Shannen Doherty se po jedenácti letech rozvádí

„Rozvod byla poslední věc, kterou Shannen chtěla. Bohužel cítila, že nemá jinou možnost,“ řekla časopisu People mluvčí herečky Leslie Sloaneová a naznačila, že je do rozvodu zapletená Iswarienkova agentka Collier Grimmová. Přátelé páru prozradili serveru TMZ, že herečka není „v pohodě“, co se týká jejího zdravotního stavu ani co se týká rozchodu, který neproběhl v klidu.

Doherty a Iswarienko se rozešli v lednu. „Jediní lidé, kteří si zaslouží být ve vašem životě, jsou ti, kteří k vám přistupují s láskou, laskavostí a naprostým respektem,“ napsala herečka na Instagram, pár hodin před zveřejněním zprávy o krachu jejího manželství.

Pro Shannen Doherty to bude třetí rozvod. Předchozí dvě manželství s hercem Ashleym Hamiltonem a pokerovým hráčem Rickem Salomonem vydržela jen rok.

Iswarienka si vzala v roce 2011. O čtyři roky později jí diagnostikovali rakovinu prsu. Po dvou letech léčby byla nemoc na ústupu, ale v roce 2020 se vrátila a herečka teď trpí rakovinou ve čtvrtém stádiu.

„Rakovina má hodně podob. Tohle je jedna z nich. Den chemoterapie s Kurtem po mém boku,“ napsala herečka na Instagramu k fotce během léčby.

V březnu se Doherty objevila na festivalu 90s Con v Connecticutu spolu s dalšími herečkami ze seriálu Čarodějky. Z publika dostala dotaz, jak se cítí. „Cítím se skvěle. Děkuji,“ ujistila fanoušky.