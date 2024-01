Shannen Doherty věří v pokrok medicíny. Doufám, že vydržím tři roky, říká

„Vždycky mluvím o tom, že z nás stačí vymáčknout ještě tři až pět let, a pak přijde terapie zaměřená na T-lymfocyty nebo toto. Bude mít mnohem víc možností, které nám dají dalších pět let. Pak během těch pěti let bude existovat celá další skupina možností, a nakonec bude existovat lék,“ řekla Doherty v podcastu Let’s Be Clear (Aby bylo jasno).

Výzkum léčby rakoviny postupuje ohromnou rychlostí. Než se ovšem nové léky otestují a mohou být použity na lidech, trvá to několik let a herečka má rakovinu čtvrtého stupně s metastázemi.

Poprvé jí byla diagnostikována rakovina prsu v roce 2015. I když tehdy byla chemoterapie úspěšná a lékaři její tělo nádorových buněk zbavili, už v roce 2017 pro ni měli špatnou zprávu. Onkologické onemocnění se vrátilo.

V roce 2019 se však nemoc vyvinula už do čtvrtého stadia rakoviny a v roce 2020 se zjistilo, že se rakovina rozšířila do mozku. Loni v listopadu přišla další zdrcující zpráva, že nemoc metastázovala i do kostí.

„Vedu boj o život, který řeším každý den,“ řekla herečka s tím, že hodně pláče. Ale víra v pokrok medicíny ji neopouští a sama podporuje výzkum. „Lidé si myslí, že člověk nemůže chodit, jíst ani pracovat, prakticky ho odepíšou. A odepsaní přitom nejsme. Máme jiný a barvitý náhled na život, jsme lidé toužící pracovat, užívat si žití a posouvat se dál,“ řekla.