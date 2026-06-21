Shania Twain se po letech ohlédla za obdobím, kdy se vyrovnávala s nástupem menopauzy. Změny svého těla nesla velmi těžce a snažila se proti nim bojovat za každou cenu.
„V menopauze naprosto ztratíte kontrolu nad svým tělem. Najednou jsem byla stále oteklá a vypadala jsem příšerně ať jsem dělala cokoliv. Nemohla jsem shodit ani pár kilo. Přestala jsem se na sebe raději dívat do zrcadla. Nenáviděla jsem své tělo,“ svěřila se šedesátiletá zpěvačka.
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Psychickou nepohodu a fyzické změny se snažila řešit drastickými opatřeními. Omezila tuky i cukry, výrazně zvýšila intenzitu cvičení a snažila se co nejrychleji zhubnout. Výsledkem však nebyla spokojenost, ale zdravotní problémy. „Byla jsem podvyživená. Abych byla štíhlejší, dělala jsem totiž samé velmi nezdravé věci. Své tělo jsem zatěžovala víc, než jsem ho vyživovala,“ přiznala otevřeně.
Zlom podle ní nastal ve chvíli, kdy si uvědomila, že některé změny jednoduše nelze zastavit ani ovlivnit. Pomohly jí k tomu také zdravotní komplikace spojené s poraněním stehna, léčba byla s přibývajícím věkem náročnější než dříve.
Dnes se na celé období dívá s větším nadhledem a tvrdí, že se naučila mít sama sebe ráda i bez ohledu na číslo na váze. Oproti dřívějšku dle jejích slov není cílem být co nejhubenější, ale cítit se zdravě, silně a dobře ve vlastním těle. „Teď si říkám: ‚Sem se zrcadly, budu se na sebe dívat klidně celý den!‘ Menopauza pro mě byla nakonec velmi dobrá zkušenost, protože jsem se naučila, že některé věci nemůžete ovlivnit. A nemá proto smysl se jimi trápit,“ uvedla.
Přesné údaje o zpěvaččině váze nejsou veřejně známé, podle odhadů médií se však v posledních letech pohybuje kolem 55 až 60 kilogramů při výšce zhruba 163 centimetrů.
Shania Twain patří k nejúspěšnějším country-popovým zpěvačkám všech dob. Rodačka z kanadského Ontaria se proslavila především v 90. letech a na začátku nového tisíciletí. Celosvětovou slávu jí přinesly hity Man! I Feel Like a Woman!, You’re Still the One, That Don’t Impress Me Much nebo From This Moment On, které z ní udělaly jednu z nejprodávanějších interpretek historie country hudby. Během kariéry prodala více než sto milionů nahrávek a získala pět cen Grammy.
Zpěvaččin soukromý život se neobešel bez dramatických zvratů. V roce 1993 se provdala za hudebního producenta Roberta Johna „Mutta“ Langeho, s nímž má syna Eju (24). Manželství se však rozpadlo poté, co vyšlo najevo, že měl Lange poměr s její blízkou přítelkyní Marie-Anne Thiébaudovou.
Z celé situace nakonec vznikla neobvyklá životní výměna. Shania se sblížila s Frédéricem Thiébaudem, bývalým manželem své někdejší přítelkyně, a v roce 2011 se za něj provdala. Dodnes tvoří jeden z nejstabilnějších párů světového showbyznysu.