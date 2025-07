Shania Twain popsala, že jako dospívající dívka měla obtěžování ze strany mužů a sexistických narážek natolik plné zuby, že snila často o tom, že se jednou stane kulturistkou. Nešlo jí o sport, toužila se umět ochránit před nechtěnou pozorností mužů a proměnit se v ženu, kterou nikdo nebude moci fyzicky obtěžovat.

Shania Twain na festivalu Glastonbury 2024

“Vždycky jsem byla hodně nejistá ohledně svého těla. Jako žena jsem byla už od mládí, vlastně od dětství, mnohokrát nevhodně osahávána. Byla jsem v situacích, kdy jsem doslova nenáviděla to, že jsem se narodila jako dívka,“ přiznala zpěvačka pro magazín US Weekly.

„Matka se mě jednou ptala, čím bych chtěla být, až vyrostu. Odpověděla jsem, že kulturistkou. Chtěla jsem být velký, silný chlap, kterého nikdo nikdy nebude otravovat. Nikdo mi nebude sahat na ruku, na zadek, nikam – pokud to sama nedovolím,“ vzpomínala.

V průběhu dospívání se ve svém těle cítila nesvá. „Celé období puberty jsem se skrývala, zakrývala, nosila co nejvolnější oblečení. Nenáviděla jsem svoje prsa, nenáviděla jsem své boky a zadek. Myslím, že to bylo i tím, že modelky byly v té době extrémně hubené. Byly pro mě stejně jako pro ostatní dívky vzorem a představovaly pro mě ženskou krásu a eleganci,“ vysvětlila.

Nakonec ale našla cestu k sebepřijetí. „Když jsem začala pracovat před kamerou, vybírat si oblečení a objevila naplno svět módy, uvědomila jsem si, že jsem žena a že se mi to vlastně docela líbí,“ vzpomíná.

Tohle své uvědomění přetavila do písně s názvem Man! I Feel Like a Woman!, jednoho ze svých největších hitů. „Byla to naprostá oslava ženství. Cítila jsem se silná a najednou jsem měla pocit bezpečí – nikdo na mě už nemohl sahat,“ dodala.

Shania Twain na People’s Choice Country Awards (září 2024)

Zpěvačka a skladatelka vyrůstala ve skromných podmínkách v kanadském Ontariu se čtyřmi sourozenci, matkou Sharon a nevlastním otcem Jerrym Twainem, který adoptoval Shaniu i její sestru Jill.

„V našem domě byste dívkou být nechtěli,“ svěřila se v minulosti. Prozradila, že ji v mládí sexuálně i fyzicky napadal nevlastní otec. V rozhovoru pro britský list The Sunday Times popsala, že se snažila dělat cokoli, aby si jí nikdo v domě nevšímal. Ale marně. V důsledku sexuálního zneužívání se styděla za to, že je dívka, pravidelně si například omotávala prsa páskou, aby se vyhnula pozornosti ze strany nevlastního otce a jeho mužských přátel.

Zpěvačka uvedla, že zneužívání začalo v době, kdy jí bylo přibližně deset let. „Mám pocit, že sexuální zneužívání jde ruku v ruce s fyzickým a psychickým týráním, pokud jde tedy o někoho, koho dobře znáte. Naučila jsem se to v sobě postupně blokovat. Nebudu a nechci zacházet do podrobností. Nevadí mi říct, že se to kdysi dělo. Protože si myslím, že je důležité, aby lidé pochopili, že i tak příšerné věci se dají přežít,“ dodala Twain. Její matka i nevlastní otec zemřeli při autonehodě, když bylo zpěvačce dvaadvacet let.

V letech 1993 až 2008 byla Shania Twain vdaná za Roberta Langeho, se kterým mají syna Eju. Na Nový rok 2011 se vdala za švýcarského podnikatele z firmy Nestlé Frédérika Thiébauda.

Shaniu Twain proslavily hity jako You’re Still The One, That Don’t Impress Me Much, From This Moment či již zmíněný song Man! I Feel Like A Woman.