Budu už jen starší a povadlejší, smířila se Shania Twain se svým tělem

Od doby, kdy začala vystupovat na pódiu v pouhých osmi letech, se královna country popu musela vypořádat se změnami svého těla – po celou dobu v záři reflektorů. Není tak divu, že občas bojovala se svým sebevědomím. V mládí se neodvážila nosit bikiny na pláž a zahalovala se do klukovských košil.

„Když jsem byla teenagerka, tak se mi zvětšila prsa. Nemohla jsem tomu zabránit a na pódiu mi poskakovala, takže jsem nosila dvě podprsenky a volné oblečení,“ popsala zpěvačka pro The Mirror. „Ta prsa jsem nechtěla a myslela jsem si, že si je nechám zmenšit, ale nakonec jsem si to rozmyslela. Říkala jsem si, že je dobře, že jsem to neudělala. Takhle mám vypadat,“ dodala.

Shania Twain (Los Angeles, 18. ledna 2023)

Jak stárla, její kolegyně se často uchylovaly k plastickým operacím, aby tento proces co nejvíc oddálily. Shania Twain se ale rozhodla smířit se s tím, že už nebude vypadat jako ve třiceti a postačí, když bude vypadat dobře.

„Říkám si, že bych se měla podívat do zrcadla a být s tím v pohodě. Budu už jen starší a povadlejší – když se teď nenávidím, v jakém stavu budu za pět nebo deset let?“ řekla.

Teď se prý ve své kůži cítí líp něž kdykoli předtím. „Přijímám své tělo a to, jak se mění. Tak, jak jsem to měla dělat od dětství až k mému tělu v menopauze. Nebudu se za to stydět,“ dodala pětinásobná držitelka ceny Grammy, která v pouhých dvaadvaceti letech přišla o matku a nevlastního otce při autonehodě a musela se finančně postarat o čtyři mladší sourozence. To ji motivovalo natolik, že o sobě přestala pochybovat i vzhledem ke své kariéře. „Když nemáš na výběr, musíš překonat strach. Musíš se i přes něj prosadit, a to jsem udělala,“ říká zpěvačka.