Zpěvačka Shania Twain je k nepoznání, plastické operace ale odmítá

Shania Twain se loni nechala slyšet, že je proti plastickým operacím a našla prý způsob, jak se mít ráda, ačkoli její kůže bude už jen povadlejší.

„Přijímám své tělo a to, jak se mění. Tak, jak jsem to měla dělat od dětství až k mému tělu v menopauze. Nebudu se za to stydět,“ řekla loni pětinásobná držitelka ceny Grammy.

Podle plastických chirurgů má ale zpěvačka po srovnání fotografií z minulosti a současnosti minimálně lifting obočí, což je zákrok, při kterém se provede řez za linií vlasů, aby se zvedla a napnula kůže a vyhladily vrásky.

7. října 2018

Chirurg Gary Motykie řekl deníku Daily Mail, že kromě toho její obličej vykazuje známky toho, že si nechává aplikovat botox a už před časem si podle něj nechala dát výplně.

Podle dalšího chirurga Adama Rubinsteina podstoupila Shania Twain operaci horních víček. „Shania má krásné lícní kosti a úžasnou linii čelisti. Stárne obzvlášť dobře. Ale její horní víčka vypadala předtím plnější a těžší, nyní jsou otevřenější a jasnější,“ řekl deníku Daily Mail.

Zpěvačka odmítá, že by podstoupila jakýkoli zákrok. Za změnou jejího vzhledu je pouze make-up, který byl prý na akci ve stylu Barbie záměrně přehnaný.

„Každý den, kdy si všimnu dalšího povislého místo nebo další celulitidy, chci vědět, že to tam je. Chci s tím být v pohodě, místo abych si myslela, že to musím zakrýt nebo se na to nedívat. Nemůžu to změnit a nemám v plánu to uměle měnit,“ řekla Shania Twain deníku The Sun.