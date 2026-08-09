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Rodiče nás bili a kopali, popsala zpěvačka Shania Twain své drsné dětství

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Shania Twain (2026)

Shania Twain (2026) | foto: Profimedia.cz

Shania Twain vydává 24. července desku Little Miss Twain (2026)
Shania Twain na CMT Music Awards v Austinu (2. dubna 2023)
Shania Twain s manželem (srpen 2024)
Shania Twain na People’s Choice Country Awards (září 2024)
28 fotografií
Kanadská country a popová zpěvačka Shania Twain (60) popsala v podcastu stanice NPR své drsné dětství. Rodiče ji a její sestry fackovali a kopali. Otčím Jerry ji navíc zneužíval.

Shania Twain žila v dětství v kanadském Ontariu s matkou Sharon, nevlastním otcem Jerrym a sestrami Jill a Carrie Ann.

Rodina žila ve finanční tísni a problémy s penězi vyvolávaly intenzivní hádky. Mezi její matkou a otčímem bylo násilí na denním pořádku a přenášelo se i na děti.

Kvůli menopauze jsem drasticky hubla, nenáviděla jsem se, přiznává Shania Twain

„Oba moji rodiče byli dost drsní fyzicky,“ popsala Shania Twain v podcastu Wild Card with Rachel Martin. „Dostávala jsem hodně ran a někdy i kopanců. Doslova nás kopali,“ prozradila zpěvačka.

„Měli se rádi. Prošli spolu mnoha vzestupy a pády, ale hodně se hádali a často se chovali násilně a navzájem si ubližovali,“ popsala zpěvačka.

„Bylo to velmi násilné. Moje máma ztrácela pramínky vlasů, často měla modřiny v obličeji a někdy to bylo docela zlé. Myslím, že se nám třásl dům. Ty zdi se třásly. Bylo to velmi traumatické. Hlasité a děsivé, jako skutečně zlá bouřka,“ popsala Shania Twain, která se v té době jmenovala Eileen Edwardsová.

Shania Twain (2026)
Shania Twain vydává 24. července desku Little Miss Twain (2026)
Shania Twain na CMT Music Awards v Austinu (2. dubna 2023)
Shania Twain s manželem (srpen 2024)
28 fotografií

Už před lety prozradila zpěvačka také to, že ji nevlastní otec navíc sexuálně zneužíval. Začalo to v době, kdy jí bylo přibližně deset let.

„Mám pocit, že sexuální zneužívání jde ruku v ruce s fyzickým a psychickým týráním, pokud jde tedy o někoho, koho dobře znáte. Naučila jsem se to v sobě postupně blokovat. Nebudu a nechci zacházet do podrobností. Nevadí mi říct, že se to kdysi dělo. Protože si myslím, že je důležité, aby lidé pochopili, že i tak příšerné věci se dají přežít,“ uvedla Shania Twain.

Shania Twain

Matka se prý otčíma opakovaně pokoušela opustit, ale nikdy to nebylo na dlouho.

„Matka se často pokoušela odejít. Odešla, tedy odešly jsme, ale vždy nás našel, nebo to vždy vzdala a vrátila se. Bylo to pořád dokola,“ vzpomíná zpěvačka, jejíž biologický otec je opustil pouhé dva roky po jejím narození.

Když bylo zpěvačce 22 let, matka Sharon a otčím Jerry zemřeli při autonehodě.

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