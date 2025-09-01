Růžové metalické bikiny. Shakira předvedla svou postavu na pláži

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) aktuálně absolvuje světové turné Las Mujeres Ya No Lloran, které zahrnuje koncerty v Severní a Latinské Americe. Na přestávku od vystoupení vyrazila do mexického Los Cabos a na pláži se pochlubila svými křivkami.
Shakira na pláži v Los Cabos (20. srpna 2025)

Shakira na pláži v Los Cabos (20. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Shakira na pláži v Los Cabos (20. srpna 2025)
Shakira na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Shakira na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)
Shakira
49 fotografií

Shakira předvedla své tělo v metalických, růžových bikinách s korálkovou třásní. Zpěvačka si právě užívala krátkou přestávku od svého světové turné a odpočívala v Mexiku.

Autorka hitu Hips Don’t Lie načerpávala energii na pláži. Na pořízených snímcích má rozpuštěné kudrnaté vlasy, sedí v písku a vypadá to, že medituje. Na jiných fotografiích má na sobě stejnobarevnou sukni a prochází se po pláži.

Její turné je zatím největším ženským turné roku 2025. Shakira v červnu potvrdila, že nakonec vystoupí také ve Velké Británii.

Shakira na pláži v Los Cabos (20. srpna 2025)

„Vidět toto místo zaplněné, je pro mě sen. Je to neuvěřitelné,“ řekla publiku na koncertu v Miami a prozradila, kdo ji inspiroval ve stadionových koncertech. „Posledně, když jsem přišla do Hard Rock Stadium, viděla jsem koncert Beyoncé a řekla si: Jak úžasné by bylo, kdybych jednoho dne mohla hrát na tomto stadionu? A jak úžasné je, že dnes večer hraju na dvou stadionech. Mám nejlepší publikum na světě. Plníte všechny mé sny.“

Původně měla Shakira absolvovat arénové turné, ale díky velké poptávce rozšířila prostory na stadiony. Zpěvačka si také dala záležet na vytváření show. Převléká si čtrnáct kostýmů, show má vizuální efekty, vystoupí také speciální hosté.

Bývalá partnerka fotbalisty Gerarda Piquého, se kterým má dva syny, nemá problém udržet si energii během dvouhodinového koncertu. Říká, že se na to intenzivně připravovala a stále pravidelně cvičí. Turné absolvuje se dvěma fyzioterapeuty a catering v zákulisí je plný zdravých jídel, včetně grilovaného červeného okouna, peruánského kuřete a květákového steaku.

