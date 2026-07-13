Interpretka hitů Waka Waka (This Time for Africa) nebo Whenever, Wherever se před objektivy nijak neskrývala. Prošla se po molu, osvěžila se v moři a poté zamířila pod venkovní sprchu. Výrazné červené bikiny s dlouhými třásněmi při každém pohybu zvýrazňovaly její pověstné křivky.
Snímky devětačtyřicetileté zpěvačky vyvolaly na sociálních sítích řadu reakcí. Lidé žasnou především nad její postavou a energií a v komentářích se opakovaně pozastavují nad tím, že se Shakira blíží padesátce.
Ne všechny reakce na zpěvaččin vzhled však byly pochvalné. Zatímco její postavu řada lidí obdivuje, někteří se kriticky vyjadřují k její tváři a tvrdí, že na nejnovějších snímcích působí starší a unavenější. „Postavu má opravdu úžasnou, ale v obličeji dost zestárla,“ píší například diskutující.
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Po fotbalistovi Piquém nová láska? Shakiru načapali se seriálovou hvězdou
Zpěvačka si volno užívala během náročného programu turné Las Mujeres Ya No Lloran. Po vystoupeních na Floridě a v Baltimoru odehrála dva koncerty v bostonské TD Garden a v červenci pokračuje dalšími zastávkami ve Spojených státech. Do Evropy se Shakira vrátí v září, kdy odstartuje sérii koncertů v Madridu. Právě španělská metropole je podle dosud zveřejněného programu také nejbližší zastávkou turné pro české fanoušky.
Shakira je proslulá energickými vystoupeními a temperamentním tancem, při kterém dává pořádně zabrat celému tělu. Její charakteristické pohyby boků ostatně opěvuje i jeden z jejích největších hitů Hips Don’t Lie.
Pozornost v posledních týdnech budí také zpěvaččin milostný život. Shakira totiž rozvířila spekulace o novém vztahu s mexickým hercem Manuelem Garcíou-Rulfem (45), známým ze seriálu Advokát. Dvojici fotografové zachytili při společném odchodu z hotelu v Los Angeles, odkud následně odjeli jedním autem. Ani jeden z nich zatím nepotvrdil, zda je pojí víc než přátelství.