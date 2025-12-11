Shakira je momentálně na turné Estoy Aquí. V argentinské metropoli se k ní na pódium přidali synové, jejichž otcem je španělský fotbalista Gerard Piqué. S ním se zpěvačka po 11 letech vztahu rozešla v roce 2022, kvůli jeho nevěře.
Milan a Sasha s maminkou zazpívali píseň Acróstico. Ta mimo jiné vypráví o Shakiřině procesu vyrovnávání se s rozchodem a o rozhodnutí opustit Barcelonu.
Fanoušci oba kluky při prvních tónech ocenili nadšeným křikem a potleskem. Trochu větší ohlas sklidil mladší z chlapců. „Krásné, talent, který zdědili po své matce, je nepopiratelný,“ napsal později jeden fanoušek na sociálních sítích. Další dodal: „Jaký neuvěřitelný okamžik pro Argentince.“
Synové zpěvačky měli světlé obleky, které oblékli také na premiéře filmu Zootropolis: Město zvířat 2, v němž Shakira dabuje postavu Gazely a ke kterému opět nazpívala píseň.