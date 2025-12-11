Milan a Sasha poprvé na pódiu. Shakira si na koncertě zazpívala se syny

  10:22
Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) si pro argentinské fanoušky připravila překvapení. Na koncertě v Buenos Aires se vedle ní na pódiu objevili synové Milan (12) a Sasha (10). Oba si s maminkou zazpívali.

Shakira je momentálně na turné Estoy Aquí. V argentinské metropoli se k ní na pódium přidali synové, jejichž otcem je španělský fotbalista Gerard Piqué. S ním se zpěvačka po 11 letech vztahu rozešla v roce 2022, kvůli jeho nevěře.

Shakira a její synové Milan Piqué Mebarak a Sasha Piqué Mebarak v Los Angeles (13. listopadu 2025)
Shakira a její synové Milan a Sasha Piqué na MTV Video Music Awards (Newark, 12. září 2023)
Shakira a její synové Sasha a Milan Piqué na MTV Video Music Awards (Newark, 12. září 2023)
Zpěvačka Shakira se syny Milanem (vlevo) a Sashou (srpen, 2022)
Milan a Sasha s maminkou zazpívali píseň Acróstico. Ta mimo jiné vypráví o Shakiřině procesu vyrovnávání se s rozchodem a o rozhodnutí opustit Barcelonu.

Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse! ❤️❤️❤️

10. prosince 2025 v 18:40, příspěvek archivován: 11. prosince 2025 v 9:28
Fanoušci oba kluky při prvních tónech ocenili nadšeným křikem a potleskem. Trochu větší ohlas sklidil mladší z chlapců. „Krásné, talent, který zdědili po své matce, je nepopiratelný,“ napsal později jeden fanoušek na sociálních sítích. Další dodal: „Jaký neuvěřitelný okamžik pro Argentince.“

Synové zpěvačky měli světlé obleky, které oblékli také na premiéře filmu Zootropolis: Město zvířat 2, v němž Shakira dabuje postavu Gazely a ke kterému opět nazpívala píseň.

Milan a Sasha poprvé na pódiu. Shakira si na koncertě zazpívala se syny

