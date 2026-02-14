Pan Božský a Carrie ze Sexu ve městě se rozkmotřili. Co je důvodem?

„Už nejsme přátelé. Hádám, že je to celkem očividné,“ potvrdil představitel Pana Božského v pořadu Really Famous with Kara Mayer Robinson.
Příčinu jejich rozkolu lze hledat v roce 2021, kdy se proti Nothovi objevila obvinění ze sexuálního napadení. Server The Hollywood Reporter tehdy citoval výpovědi dvou žen – jedna uvedla, že se s Nothem seznámila v roce 2004, když jí bylo 22 let, druhá v roce 2015, když jí bylo 25. Následně vystoupila ještě třetí žena, která serveru The Daily Beast sdělila, že ji Noth sexuálně napadl v roce 2010, když jí bylo 18 let.
Herec všechna obvinění odmítl. Uvedl, že si nic takového nikdy nedovolil a ani nedovolí, a zmíněné výpovědi označil za naprostý výmysl, který se podle něj čte jako špatná fikce.
Sarah Jessica Parkerová se však společně s kolegyněmi Cynthií Nixonovou a Kristin Davisovou postavily na stranu žen. „Obvinění vznesená proti Chrisu Nothovi nás hluboce rmoutí. Podporujeme ženy, které se nebály podělit o své bolestivé zkušenosti. Víme, že to musí být velmi obtížné, a vážíme si toho,“ uvedly tehdy ve společném prohlášení.
„To jejich prohlášení – ve skutečnosti nic víc než marketingový tah – já nevím. Bylo to smutné, bylo to zklamání a bylo to překvapivé,“ komentoval Noth. „Známe se tolik let, tolik let jsme kolegové. Stačilo by mi zavolat a vyslechnout si mou stranu příběhu, což se ovšem nestalo, a to je vážně škoda. Ale chápu, tohle je typický Hollywood.“
Celá kauza měla i profesní dopady, přestože žádná z žen nakonec nepodala trestní oznámení ani se věc nedostala k soudu. Noth byl následně odstřižen od návratového seriálu A jak to bylo dál…, kde jeho postava zemře hned v premiérové epizodě, ačkoli se původně měl objevit i ve finále první řady. Již natočené scény nakonec nebyly odvysílány.
Herec nicméně zpětně říká, že mu tato zkušenost v jistém smyslu i něco dala. „Nestěžuji si. Aspoň víme, kdo stojí na čí straně, kteří přátelé jsou opravdoví a kteří ne. A to je důležité,“ prohlásil. „Jen vím, že kdyby se ta situace odehrála opačně, já bych se takhle nezachoval.“