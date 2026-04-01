Nový Snape z Harryho Pottera čelí výhrůžkám smrtí. Je to děsivé, přiznal

Essiedu přiznal, že ho situace zasáhla a není pro něj jednoduchá. „Je to děsivé,“ uvedl otevřeně a naznačil, že podobné reakce překračují hranici běžné kritiky. „Nikdo by se s něčím takovým neměl potýkat jen proto, že dělá svou práci.“
Herec zároveň zdůraznil, že se snaží i přesto soustředit na natáčení. „Pohání mě to k tomu, aby se ta postava stala mou vlastní, protože si vzpomínám, jak jsem se cítil jako dítě. Představoval jsem si, jak létám na koštěti v Bradavicích, a ta představa, že se v tom světě může najít dítě jako já? To je motivace, abych se nenechal zastrašit,“ uvedl.
V rozhovoru pro The Sunday Times se zmínil o své podpoře práv trans lidí, která je v rozporu s názory autorky série o Harrym Potterovi J. K. Rowlingové.
V loňském roce herec totiž podepsal otevřený dopis, který zpochybňoval rozhodnutí Nejvyššího soudu, že pojmy „žena“ a „pohlaví“ se vztahují pouze na biologickou ženu a biologické pohlaví. Tedy rozhodnutí, které Rowlingová otevřeně oslavovala.
Po jeho podpisu se ozvaly hlasy volající po jeho odvolání z role Snapea, on však tvrdí, že nelituje sdílení svého názoru. „Umělci v trans komunitě mají právo na důstojné zacházení,“ tvrdí.
Stalo se tak poté, co jeho herecký kolega John Lithgow prozradil, že málem odmítl roli Albuse Brumbála poté, co čelil extrémní kritice ze strany fanoušků a bývalých hereckých kolegů. Právě kvůli kontroverzním názorům autorky knih J.K. Rowlingové, která se na tvorbě seriálu podílí také.
26. března 2026