Tři sestry a jedna svatba. Burešová a dvojčata Černé se ve finále Zoo vdají

Bude to trojitá veselka – Viky, Isabela a Tereza půjdou společně k oltáři, kde na ně čekají jejich drahé polovičky. „Líbí se mi, že se vdáváme tři sestry. Krásné prostředí zoo, je to nádherný natáčecí den. Viky měla ten osud hodně zamotaný a nakonec skončila s Filipem, tedy s Tomášem Klusem, a je to to nejlepší,“ přiznává po natáčení Eva Burešová.

„Je to pro mě smutný i veselý den zároveň. Zoo mi toho dala spoustu. Opravdu to jsou věci, které člověk jen tak někde neposbírá, a když už, tak za hodně dlouhou dobu. Já jsem v tom natáčení už osm let, takže si myslím, že těch zkušeností je spousta. Dalo mi to nové přátele a kolegy, se kterými bych se třeba nepotkala. V tom mě televize a seriály baví, stále máte šanci potkat někoho nového,“ přiznává Burešová, která je za roli Viky moc vděčná.

Goran Maiello, Lucie Černá, Štěpán Benoni, Barbora Černá, Tomáš Klus a Eva Burešová při natáčení závěrečného dílu seriálu Zoo

„Myslím, že Viky byla moc fajn a pokaždé jsem si ji brala domů. Vždy mi tu roli napsali tak, že mně byla hodně podobná, takže jsme spolu byly propojené,“ přemýšlí herečka.

Scenáristé si pro sestry připravili na závěr seriálu velkolepou svatbu, takže k oltáři nekráčela Burešová sama. Sestry-dvojčata Lucie a Barbora kráčely s ní. Za ženichy měly Gorana Maiella a Štěpána Benoniho. „Kdyby to náhodou vyšlo a načasovalo se to a všechno by náhodou klaplo, tak bych se klidně vdávala se sestrou, ale na sílu bychom to rozhodně netlačily,“ přemýšlí Barbora o vdavkách a o tom, jestli by se vdávala v jeden den se svou sestrou Lucií.

„Bylo to fajn, ale jestli můj opravdový svatební den někdy přijde? To nevím. Bylo příjemné, že za nás všechno vyřešili, všichni dostali šaty, kytky… Nic se nevybíralo. Jak jsme kráčely k tomu oltáři, kluci – Goran, Štěpán i Tomáš – na nás čekali...A koho z nich bych si vybrala, kdybych mohla? Ať je to spravedlivé, tak ani jednoho, aby se nenaštvali,“ směje se Lucie.

Štěpán Benoni, Veronika Freimanová a Goran Maiello při natáčení závěrečného dílu seriálu Zoo

Holky byly jak trojčata: stejné šaty, závoje – jen Barbora se lišila seriálovým těhotenstvím. „Bylo v tom pěkné vedro a musím říct, že čím déle natáčení trvalo, tím bylo vše náročnější. Jako malá jsem si na nevěstu nehrála, spíš na agentku,“ směje se Barbora.

A jak se všechny nevěsty cítily po natáčení? Byly rády, že to všechno dobře dopadlo a mají to za sebou.

Na svatbě synů se objeví i jejich maminka Veronika Freimanová, která se na čas ze seriálu stáhla. „Na podzim mi bylo prozrazeno, když jsem před rokem odcházela, že se bude konat svatba. Padla otázka, jestli se vrátím na svatbu svých synů. Vrátila jsem se po půl roce, a přišlo mi to, jako by to bylo včera. Svatbu jsem si nemohla nechat ujít, byla to nabídka, které nešlo odolat,“ osvětluje svůj návrat Veronika Freimanová, seriálová maminka Gorana Maiella a Štěpána Benoniho.

Velké svatební finále seriálu Zoo se na obrazovkách televize Prima odehraje 17. října.