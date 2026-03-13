Hlášky z něj lidé stále milují. Seriál Taková normální rodinka však u režimu narazil

Marie Rosůlková a Daniela Kolářová s Janou Štěpánkovou v seriálu Taková normální rodinka | foto: Pressdata

Marcela Kašpárková
  8:00
Pilotní díl tohoto seriálu měl premiéru právě před 55 lety, 13. března 1971. A přestože se od té doby změnilo naprosto vše, černobílá Taková normální rodinka dokáže skvostně pobavit i dnes. „Málokteré natáčení jsem si tak ohromně užila,“ tvrdila Marie Rosůlková, představitelka kapku praštěné babičky.

Kdybyste se zastavili na kafe u seriálové rodiny Hanákových, nevycházeli byste z údivu. V té kávě byste možná měli od babičky, která se pasuje do role Sherlocka Holmese a za vším vidí zločin, i špetku cyankáli, z kuchyně by se ozývaly operní árie zpívané maminkou, pod nohama by se vám pletly tátovy želvy. Někde by spal Petr, zatímco jeho žena Pavla by sháněla zlobivé syny, raubíře. Kačenka by trochu frflala, její milý Zdeněk by se snažil pozvat nepříliš vítanou tetičku a všichni by se pokoušeli tetu vdát za pana Koníčka... I když se u Hanákových pořád něco děje a většinou jde o větší nebo menší pohromy, stejně je to úžasný oddech.

Marie Rosůlková a Daniela Kolářová s Janou Štěpánkovou v seriálu Taková normální rodinka
Marie Rosůlková a sourozenci Hybšovi jakou raubíři v seriálu Taková normální rodinka
Zdeněk Řehoř s želvičkami zvanými Poldinky a Marie Rosůlková jako babička ověřující různé způsoby vraždy v seriálu Taková normální rodinka
Na gauči sedí Marie Rosůlková a Daniela Kolářová, na zemi jsou Dana Medřická a Jana Štěpánková v seriálu Taková normální rodinka (1971)
16 fotografií

