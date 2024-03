Komunistům vadila slova Příteli, chvátej, SOS. Sanitka slaví čtyřicátiny

Téma záchranné služby nabízí samo o sobě nepřeberné množství dramatických příběhů a situací. Autor při psaní jednotlivých dílů vycházel z konkrétních případů a zachytil v nich i chronologický vývoj pražské záchranné služby.

„Když jsem se na seriál připravoval, tak jsem v noci po zkoušce nebo představení v divadle chodil na pražskou záchrannou stanici a čekal tam společně s lékaři na výjezd. Tehdy jsem pochopil, jak těžké to mají,“ vzpomíná Jaromír Hanzlík (76), který hrál MUDr. Vojtěcha Janderu.

Miroslav Zounar, Pavel Zedníček, Jaromír Hanzlík a Petr Dohnal v seriálu Sanitka (1984)

Když se první díl seriálu v roce 1984 objevil na televizních obrazovkách sledoval ho celý národ. Po předchozím úspěchu seriálu Nemocnice na kraji města měli diváci velká očekávání a Sanitka je ani v nejmenším nezklamala.

Chtěli žádat Američany o pomoc?

Velkou zásluhu na tom měla zcela jistě i hudba. O tu se tehdy postarala umělecká značka ORM, kterou vytvořili Petr Dvořák (74) a Pavel (74) Růžička. „Kluci vytvořili tak dokonalou muziku, že i legendární scenárista Hubač o ní řekl, že je lepší než celý seriál,“ nechal se slyšet režisér projektu Jiří Adamec.

Bohužel ale i oni pocítili na vlastní kůži dobovou cenzuru. „Text Zdeňka Borovce (†69) se nám moc líbil a mysleli jsme, že stejný názor budou mít všichni. Někomu z vedení se však nelíbil slogan Příteli, chvátej, SOS. A to proto, že by si to mohl někdo vyložit, jako že žádáme o pomoc Američany, aby nám sem přijeli pomoct od Rusů,“ vyprávěl s podivem Pavel Růžička.

To ovšem nebyl jediný problém, kterému musel seriál kvůli tehdejší přísné kontrole čelit. „Některé moje scény vystřihovali. Byla tam velká nesvoboda. Měla jsem na sobě šachovnicový svetr a normalizační cenzura v něm viděla skrytý symbol kříže, takže všechny záběry, kde jsem ho na sobě měla, musely pryč,“ prozradila Eva Hudečková (74), představitelka MUDr. Evy Dolejšové, pro kterou se tato skutečnost stala důvodem, proč pověsila herectví na hřebík.

A došlo i na další zásahy z vyšších míst. „Nejvíce asi v epizodě, kde doktor Mádr, kterého hrál Petr Kostka, emigruje. Konečný rozhovor Jandery a Mádra byl hodně prostříhán. Mnohé vhodné věty, které byly ve scénáři, se na obrazovce nesměly objevit,“ říkal kameraman Juraj Šajmovič (†81).

Slavní i za hranicemi

Sérii si přesto oblíbili nejen českoslovenští, ale i zahraniční diváci. „To, že měla Sanitka úspěch u nás, bylo velice příjemné. Ale stala se jedna neočekávaná skutečnost, a to, že mě pozvali na Kubu. Byl jsem tam společné s ostatními herci považován za velkou hvězdu,“ diví se i po letech Jaromír Hanzlík.

Největší ohlas tehdy vzbudil poslední díl, který byl inspirován skutečnou událostí pádu letadla. „Produkce navázala kontakt s invalidy, kterým chyběly končetiny. Ti měli být ochotni vystoupit před kamerou a udělat ze sebe postižené pádem letadla. Proto to bylo tak autentické,“ vyprávěl Juraj Šajmovič.

Natáčelo se téměř tři roky, osmdesát procent záběrů vznikalo v reálném čase a filmovalo se klasickou filmovou technologií.

Celkem se v Sanitce objevilo 250 postav, jednou z nich byla i Nataša Gollová (†76), pro kterou to byla vůbec poslední role. Hodně specifický je seriál i za závěrečnými titulky, ve kterých je možné spatřit, jak vypadali kameraman, střihač nebo i maskér.

Na úspěch Sanitky chtěl v roce 2013 navázat režisér Filip Renč (58), když se rozhodl natočit pokračování. To se ovšem příliš nepodařilo, kritiky ani diváky Sanitka 2 příliš nenadchla.