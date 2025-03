Herec a komik Stephen Park si zahrál ve dvou epizodách seriálu Přátelé. Poprvé v roce 1996, poté o rok později. Po nepříjemné zkušenosti z natáčení dokonce napsal v roce 1999 otevřený dopis, ve kterém kritizoval mediální obraz asijských Američanů a otevřený rasismus v Hollywoodu. Podělil se také o osobní zkušenost, kterou zažil při práci v jednom z nejsledovanějších televizních seriálů.

Zleva: Matthew Perry jako Chandler Bing, Matt LeBlanc jako Joey Tribbiani a Steve Park jako Scott Alexander v seriálu Přátelé (1996)

„Musím říct, že v té době to pro mě bylo opravdu toxické prostředí,“ uvedl Park a zavzpomínal na výroky, které slyšel z úst asistenta režie. V epizodě hrál tehdy s hereckým kolegou Jamesem Hongem a asistent si ho během natáčení volal na plac dost nevybíravým způsobem.

„Na tohle nemám čas! Kde je ten Hoshi, Toshi, nebo jak se sakra jmenuje. Kde je ten chlápek z Východu? Sežeňte toho chlápka,“ vzpomínal herec.

„Když se to stalo, volal jsem pak do herecké asociace a stěžoval si. Ten, s kým jsem mluvil, mi doporučil, abych napsal článek do LA Times, aby se o tom lidé dozvěděli. Pomyslel jsem si, že to je skvělý nápad a všechno jsem sepsal,“ vzpomíná.

Podle herce byl incident z natáčení seriálu Přátelé v Hollywoodu roku 1997 naprosto běžnou záležitostí. „ Hrozné je, že nikdo necítil potřebu to napravit, nebo o tom mluvit. Bralo se to jako naprosto normální chování vůči Asiatům,“ řekl herec.

„Spolupráce s lidmi, kteří se na tomto seriálu podíleli, pro mě byla nesmírně bolestnou zkušeností. Rasismus a znepokojivý nedostatek velkorysosti a základní lidské slušnosti mě přiměl k tomu, abych se ozval,“ vysvětlil.

Prohlášení poskytl deníku Los Angeles Times, který za ním poslal reportéry, ale rozhovor ani dopis nakonec nikdy neotiskl. Park se však nevzdal a rozhodl se prohlášení rozeslat desítkám amerických médií e-mailem.

Během týdne pak prý dostával odpovědi z celé země od šéfredaktorů nejrůznějších webů a časopisů, kteří žádali o svolení k otištění. V prohlášení tehdy Park sice nebyl konkrétní a neuvedl, že se jednalo o natáčení seriálu Přátelé, ale vysvětlil, že hostoval v jednom z nejsledovanějších televizních pořadů.

Krátce před narozením syna v roce 2000 se Stephen Park rozhodl skončit s herectvím. „Proč? Nelíbí se mi, jak moc rasistický Hollywood ve skutečnosti je. Necítím se zde vůbec svobodně. Netuším, co budu dělat a čemu se budu věnovat po skončení herecké kariéry, ale prostě jsem se rozhodl to tady zabalit,“ řekl tehdy.

Přibližně rok poté se však k natáčení vrátil. Od té doby ho diváci mohli vidět například v seriálech The Mindy Project nebo Zákon a pořádek. Zahrál si také ve filmech Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun a Asteroid City.