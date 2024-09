Přátelé slaví 30 let od premiéry. Skončili i kvůli milionovým honorářům

Přátelé celosvětově proslavili Jennifer Anistonovou (Rachel), Courteney Coxovou (Monica), Lisu Kudrowovou (Phoebe), Matthewa Perryho (Chandler), Matta LeBlanca (Joey) a Davida Schwimmera (Ross).

Zatímco američtí fanoušci si seriál užívali od září 1994, čeští diváci si na premiéru počkali dva a čtvrt roku, do ledna 1997. Českými hlasy se stali Miriam Chytilová, Pavla Rychlá, Stanislava Jachnická, Petr Rychlý, Rostislav Čtvrtlík (v několika dílech ho nahradil Aleš Procházka) a Daniel Rous.

Hvězdy seriálu Přátelé a jejich české hlasy

Přátelé - v originále Friends - se od svého prvního uvedení na obrazovky stali kulturním fenoménem. Skupina mladých Newyorčanů, která se zrodila v hlavách scénáristů Davida Cranea a Marty Kauffmanové, ovlivňovala účesy, oblékání i způsoby chování mnoha lidí. Třeba sestřih Jennifer Anistonové, představitelky Rachel, kopírovaly ženy a dívky po celém světě. Vzorem se stalo také to, jak spolu šest kamarádů, zprvu dvacátníků bez závazků - a časem i s nimi - v Přátelích žije.

Seriál, který obdržel několik cen, včetně Emmy nebo Zlatého glóbu, se měl původně jmenovat Insomnia Cafe a Crane s Kauffmanovou jej vymysleli na základě vlastních zkušeností. Na přelomu 70. a 80. let totiž jako čerství absolventi vysoké školy začali žít právě v New Yorku. Oba scenáristé měli za sebou práci na úspěšném sitkomu Snílek, který se vysílal od roku 1990, když v prosinci 1993 přišli s první verzí námětu. Tu dopracovali do podoby, kterou znají miliony diváků.

Hostující hvězdy

Seriál se stal tak populárním, že i velké herecké hvězdy si považovaly za čest objevit se v něm v epizodní roli. V Přátelích se objevilo celkem deset držitelů Oscara. Charlton Heston, který hrál sám sebe, Sean Penn, Susan Sarandonová, Helen Huntová, Julia Robertsová, Reese Witherspoonová, Robin Williams, Brad Pitt, Gary Oldman a George Clooney.

Matthew Perry a Julia Robertsová v seriálu Přátelé (1995)

Z dalších známých jmen to byli například Tom Selleck, Paul Rudd, Jennifer Grey, Hank Azaria, Elle Macphersonová, Brooke Shieldsová, Christina Applegate, Kathleen Turnerová, Morgan Fairchildová, Bruce Willis, Alec Baldwin, Jeff Goldblum, Charlie Sheen, Denise Richardsová, Ben Stiller, Isabella Rossellini, Trudie Stylerová, Danny DeVito, Hugh Laurie, Jean-Claude Van Damme, Noah Wyle, Freddie Prinze Jr., Billy Crystal, Greg Kinnear, David Arquette, Anna Farisová, Winona Ryderová, Selma Blairová, Kristin Davisová, John Stamos a další.

Milion dolarů za jeden díl

V době vysílání první série Přátel si každý z šestice hlavních herců přišel na 22 a půl tisíce amerických dolarů za díl. Ve druhé řadě někteří z herců klesli na 20 tisíc a jiní se zase vyšplhali na dvojnásobek.

Před třetí sérií si všichni herci na popud Davida Schwimmera řekli o zvýšení platu na stejnou částku. Během vyjednávání se studiem se veřejně mluvilo o stávce Přátel a mezi fanoušky proběhla anketa, koho z šestice by postrádali nejméně, hovořilo se o možnosti, že někdo seriál opustí. Fanoušci hlasovali pro Joeyho. Žádný z herců ale seriál neopustil a třetí řada všem hercům vynesla po 75 tisících dolarů za jeden díl.

Přátelé v číslech 5 192 minut

236 epizod

10 let vysílání

6 hlavních postav

25 povolání

9 svateb

138 expartnerů

7 dětí

5 měst

4 byty

Čtvrtá řada 85 tisíc, pátá řada 100 tisíc, šestá řada 125 tisíc, sedmá a osmá řada 750 tisíc, devátá a desátá řada jeden milion amerických dolarů za díl. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili.

Po sečtení si každý z herců za deset sérií vydělal téměř 90 milionů dolarů, v přepočtu zhruba dvě miliardy korun.

Portál USA Today v roce 2015 informoval o tom, že prodeje vysílacích práv k seriálu studiu Warner Bros. každoročně vynesou zhruba jednu miliardu amerických dolarů. Každý z šestice hlavních herců pak dostává dvě procenta z těchto tržeb, tedy přibližně 20 milionů dolarů ročně.

Během let herci i samotní hrdinové zestárli, před poslední epizodou s pořadovým číslem 236 už nebyli ani zdaleka tak bezstarostní jako v září 1994, kdy seriál začínal. Když se Rachel ve finále snad definitivně vrátila k Rossovi, měly hlavní postavy na kontě už několik svateb i rozvodů, narozených dětí a spousty milostných vztahů.

Poslední díl kultovního seriálu Přátelé odvysílali 6. května 2004, v Česku s půlročním zpožděním. Vyvrcholení osudů šestice přátel k televizím jen v Americe tehdy přitáhlo přes 52 milionů diváků.

Mohlo to být jinak

I když si v rolích šestice přátel nyní už nedokážeme představit nikoho jiného, tvůrci až na pár výjimek zvažovali jiná jména. Pořádkumilovnou šéfkuchařku Monicu Gellerovou měla hrál Leah Remini, která je známá například ze seriálu Dva z Queensu a která se později proslavila svým odchodem ze scientologické církve.

V roli vtipálka Chandlera Binga viděli tvůrci mimo jiné i Jona Cryera, pozdější hvězdu sitcomu Dva a půl chlapa. Bláznivou Phoebe Bufetovou měla hrát komička a moderátorka Ellen DeGeneresová. Do role paleontologa Rosse Gellera zvažovali tvůrci Erica McCormacka, jenž se později proslavil seriálem Will a Grace.

Trochu rozmazlenou milovnici módy, která začínala jako servírka, Rachel Greenovou, chtěla hrát například Jane Krakowski, která pak zazářila v seriálu Ally McBealová. Na roli Rachel se původně hlásila i Courteney Coxová, tedy pozdější Monica.

Neúspěšný herec Joey Tribbiani byl postavou, kterou chtěl hrát Hank Azaria. Herec je známý mimo jiné ze seriálu Jsem do tebe blázen, nebo namlouváním postav v seriálu Simpsonovi. Nakonec si zahrál i v Přátelích, a sice vědce Davida, se kterým chodila Phoebe.

David Schwimmer, představitel paleontologa Rosse, byl prvním, kterého si autoři vybrali, až postupně přibylo zbylých pět. Každý ze šestice měl za sebou jen menší role před kamerou, například Matthew Perry se mihl v Beverly Hills 90210, Courtney Coxová hrála mimo jiné v jedné epizodě seriálu To je vražda, napsala. Úspěch Přátel ale všechny rychle zařadil mezi největší hvězdy showbyznysu.

Přátelé i po skončení seriálu

Většina hvězd seriálu zůstala kamarády i po natáčení. Jennifer Anistonová je kmotrou dcery Courteney Coxové a s Lisou Kudrowovou občas všechny podniknou dámskou jízdu. Herci se setkávají i pracovně a navzájem si hostovali v nových seriálech.

Coxová ve svém seriálu Město žen měla Anistonovou, Kudrowovou i Perryho. Herečka se zase na oplátku objevila v Perryho seriálu Go On. Nejvíce „úlovků“ z Přátel si může připsat Phoebe Lisa Kudrowová. V její Terapii online si zatím zahráli všichni bývalí kolegové z Přátel kromě Jennifer Anistonové. David Schwimmer se objevil i v seriálu Matta LeBlanca Epizody.

Po poslední epizodě Přátel se několikrát zdálo, že by se Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross a Joey mohli všichni před kamerou opět sejít. Vždyť ve stejné době vysílaný a podobně vlivný seriál Sex ve městě (premiérově se vysílal v letech 1998 až 2004) se dočkal dokonce dvou celovečerních verzí.

Snaha dát dohromady všechny herce z Přátel dlouho ztroskotávala kvůli neochotě nebo zaplněnému kalendáři jednoho nebo několika z nich. Nakonec se to přece jen podařilo, nešlo ale o další pokračování seriálu, ale o speciální vzpomínkový pořad nazvaný Přátelé: Zase spolu, který v květnu 2021 odvysílala streamovací služba HBO Max. Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey a Phoebe se vrátili do svých bytů a kavárny Central Perk po letech a zavzpomínali na natáčení.

Pětice protagonistů pak byla společně loni v listopadu na pohřbu kolegy Matthewa Perryho, který zemřel 28. října 2023 ve věku 54 let. Pitva ukázala, že Perry zemřel po požití ketaminu.

