náhledy
Pobřežní hlídka, jejíž poslední díl se vysílal 14. května 2001, byla ve své době jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů. Příběhy záchranářů na plážích v Los Angeles a později na Havaji proslavily Davida Hasselhoffa, Pamelu Andersonovou, Carmen Electru a další. Jak vypadají hvězdy seriálu nyní?
Autor: archiv Michael Newmana, Profimedia.cz
V poslední době herce, který v červenci oslaví 74. narozeniny, trápí zdravotní potíže. V dubnu kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel David Hasselhoff pomalu, opatrně a s chodítkem. Společnost mu dělala jeho manželka Hayley Robertsová.
Autor: Profimedia.cz
Ke Casey Jean „C.J.“ Parkerové, kterou hrála Pamela Andersonová, neodmyslitelně patří červené plavky.
Autor: allmoviephoto.com
Kanadská herečka se poslední roky na společenských akcích ukazuje bez make-upu. Chce poukázat na přirozenost žen. Letos v červenci oslaví 59. narozeniny.
Autor: Reuters
Šestapadesátiletá herečka se netají zálibou v tetování. Objeví se také v pokračování seriálu, které se právě natáčí.
Autor: Profimedia.cz
Jeremy Jackson jako Hobie Buchannon, syn hlavního hrdiny Mitche Buchannona, kterého hrál David Hasselhoff.
Autor: Profimedia.cz
Jackson má ve 45 letech za sebou bouřlivý život včetně vystupování s pánskými striptéry nebo drogové závislosti.
Autor: AP
Nicole Eggertová v seriálu Pobřežní hlídka hrála Summer Quinovou.
Autor: © NBC
Čtyřiaapadesátiletá herečka bojuje s rakovinou prsu. Nedávno fanouškům ukázala, jak vypadá její tělo po léčbě.
Autor: Instagram / Nicole Eggert
Představitelka Stephanie Holdenové Alexandra Paulová (druhá zprava) je na snímku s kolegy Davidem Charvetem, Pamelou Andersonovou a Davidem Hasselhoffem.
Autor: Profimedia.cz
Donna D’Errico se proslavila v seriálu Pobřežní hlídka v roli plavčice Donny Marco.
Autor: Instagram @donnaderrico
Herečka v březnu oslavila 58. narozeniny a je hodně aktivní na sociálních sítích.
Autor: Instagram @donnaderrico
Později se seriál „přestěhoval“ na Havaj. V něm odstartoval kariéru například Jason Momoa (vpravo).
Autor: Instagram / Brande Roderick
Herec, který letos v srpnu oslaví 47. narozeniny, se později proslavil například coby Aquaman.
Autor: Profimedia.cz
Seriál si získal pověst popkulturního fenoménu, současně je stále zdrojem různých parodií. Později vzniklo pokračování i celovečerní film, které navazují na původní seriál. Další seriál se natáčí. Pobřežní hlídka se dostala i do Guinnessovy knihy rekordů. Na vrcholu popularity se stala nejsledovanějším televizním seriálem na světě vůbec. V roce 1996 jej týdně sledovalo více než 1,1 miliardy diváků ve 142 zemích světa.
Autor: Profimedia.cz
Seriál, který pokrýval všechny kontinenty, byl od té doby k vidění ve 148 zemích a byl přeložen do 44 jazyků. Původní Pobřežní hlídka, jejíž první díl měl premiéru 22. září 1989, se vysílala v 11 řadách až do roku 2001.
Autor: Profimedia.cz