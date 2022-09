Kultovní seriál M.A.S.H. a příběhy lékařů z války baví diváky i po 50 letech

Vysílání posledního dílu, kterým seriál po jedenácti sezonách vyvrcholil, si pak únoru 1983 nenechalo ve Spojených státech ujít rekordních 125 milionů diváků. M.A.S.H. navíc neomrzel publikum ani při mnoha reprízách.

Začátkem 70. let, kdy seriál vznikl, se Američané potýkali s vleklým konfliktem v jihovýchodní Asii. Ale popularita seriálu MASH neklesla ani dlouho poté, co se americká armáda v létě 1973 z Vietnamu stáhla. Velké zásluhy na tom měl i herec Alan Alda, který ztvárnil kapitána Benjamina „Hawkeyeho“ Pierce, stal se tahounem seriálu a později se na něm podílel i autorsky.

Právě Alda se i jako režisér několika dílů výrazně zasloužil o to, že se M.A.S.H., zpočátku víceméně klasický sitcom, během let věnoval stále častěji i vážnějším tématům. V některých dílech se tak řešily i věci, které moc k smíchu nebyly. Osudy údajných zbabělců, vztah amerických vojáků k obyčejným Korejcům nebo politická situace. Aldův „Hawkeye“ byl vždy připraven postavit se vojenské mašinérii a i za cenu vlastních potíží zesměšňovat třeba nesmyslnou armádní byrokracii.

Nejvýraznější postava seriálu, která se jako jediná objevila ve všech 251 dílech, přitom rozhodně nebyla žádný svatoušek. „Byl to frajírek, který proháněl kdejakou sukni, pil víc, než je zdrávo, a myslel si o sobě, že všemu rozumí. Půl hodiny v seriálu to může být zábavné, ale ve skutečnosti by vás takové chování dost obtěžovalo,“ komentoval to Alda. Právě kontrast mezi svobodomyslným nadaným chirurgem a jeho šosáckým protipólem majorem Frankem Burnsem byl častým zdrojem humoru.

Autor částečně autobiografického románu z roku 1968, podle něhož seriál vznikl, lékař Richard Hornberger, ale s Aldovým podáním spokojen nebyl. „Hawkeye nebyl žádný sukničkář. Byl to spíš plachý chlapík,“ rozčiloval se Hornberger, který v Koreji sloužil v jedné z mobilních vojenských chirurgických nemocnic (Mobile Army Surgical Hospital, odtud M.A.S.H.). Ty vznikly po druhé světové válce a díky své blízkosti frontě a tedy časné pomoci zraněným zachránily v Koreji i později tisíce životů.

Podle Hornbergerova románu, který vydal pod pseudonymem Richard Hooker po dvanácti letech psaní a dlouhém hledání vydavatele, vznikl již v roce 1970 film. Syrový snímek Roberta Altmana, oceněný Oscarem za scénář, měl spisovatel mnohem raději než seriál. „Film se mu líbil, protože věrněji zachytil jeho úmysly,“ řekl autorův syn William a dodal, že jeho otec rozhodně nepsal protiválečný román. Na obou přepisech proto autorovi, přesvědčenému republikánovi, vadilo protiválečné vyznění.

Harry Morgan jako plukovník Potter, Loretta Switová ala Margaret „Šťabajzna“ Houlihanová a Jamie Farr v roli Klingera. Seriál M.A.S.H. si bez nich nedovedeme představit.

Právě poukazovaní na krutosti války i nesmyslné předpisy ale patří k hlavním devizám seriálu, díky nim ani půl století diváky nenudí. Když se přitom v létě 1972 objevil na obrazovkách pilotní díl, nebyl to žádný hit a časopis Time jej označil za zklamání roku. Tvůrci ale dostali od studia další šanci. Hůř zato dopadla pokračování ze začátku 80. let. AfterM.A.S.H. skončil uprostřed druhé sezóny a ze seriálu Walter, v němž se úředník Radar stane strážníkem, se vyrobil jen pilotní díl.

Původní M.A.S.H. je zato velmi populární, a to i mezi diváky v ČR, a patří mezi osvědčené výplně televizního programu. Čeští diváci se ale s jeho hrdiny mohli seznámit až v první polovině 90. let, kdy letitý seriál koupila „za hubičku“ tehdy začínající Nova. „Vsadili jsme na seriály, které v České republice ještě nikdo neviděl,“ vzpomínal Petr Sládeček, někdejší šéf programu Novy. On sám přitom v M.A.S.H. nevkládal příliš nadějí a chtěl se jej zbavit, diváci ale nakonec rozhodli jinak.

M.A.S.H. s jedenácti sezonami také patří k vůbec nejdéle vysílaným komediálním seriálům, jen málokterý americký sitcom vydržel déle. V poslední době ho překonala Teorie velkého třesku (2007 až 2019), která se stejně jako Dva a půl chlapa (2003 až 2015) vysílala dvanáct let. Stejně dlouho jako M.A.S.H. pak vydržely seriály Na zdraví (1982 až 1993) nebo Ženatý se závazky (1987 až 1997). Ještě delší „životnost“ mají pak sitkomy, Simpsonovi zanedlouho načnou už 34. sezonu, South Park pak běží od roku 1997.