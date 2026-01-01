Tvůrci seriálu o Harrym Potterovi, který bude mít premiéru 25. prosince 2026, pokračují v odhalování obsazení. Nyní prozradili, kdo se ujme rolí rodičů malého čaroděje. V seriálu se také na rozdíl od filmu objeví i postava staršího Ronova bratra Charlieho Weasleyho.
Autor: © Warner Bros
Ve filmech Harryho matku Lily Potterovou (za svobodna Evansovou) hrála Geraldine Somerville. Filmaři přitom původně zvažovali do této role autorku ságy J.K. Rowlingovou.
Autor: © Warner Bros
Hannah Chinnová bude v seriálu Harry Potter hrát Lily Potterovou.
Autor: HBO Max
Filmovým tatínkem Harryho byl Adrian Rawlins.
Autor: © Warner Bros
Jasper Talbot bude v seriálu Harry Potter hrát Jamese Pottera.
Autor: HBO Max
Tvůrci seriálu, kteří slibují věrnější podobu s knihami, se rozhodli ukázat i Charlieho Weasleyho. Ronův bratr, který po ukončení studia v Bradavicích odjel do Rumunska studovat a chovat draky, ve filmech chyběl. V seriálu ho bude hrát Harry Gilby.
Autor: HBO Max
Filmovým Harrym byl Daniel Radcliffe.
Autor: © Warner Bros
V seriálu je to Dominic McLaughlin.
Autor: HBO
Filmová Hermiona Grangerová byla Emma Watsonová.
Autor: © Warner Bros
V seriálu je to Arabella Stantonová.
Autor: HBO
Rupert Grint coby filmový Ron Weasley
Autor: © Warner Bros
V seriálu se této role ujme Alastair Stout.
Autor: HBO
Ve filmech hrál Ronova otce Arthura Weasleyho Mark Williams.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Rafe Spall.
Autor: HBO Max
Hercův otec Timothy Spall hrál ve filmech Červíčka, který zradil Harryho rodiče a pomáhal Voldemortovi.
Autor: © Warner Bros.
Julie Waltersová jako Molly Weasleyová ve filmech o Harrym Potterovi
Autor: Warner Bros
Seriálovou maminku Rona hraje Katherine Parkinsonová.
Autor: HBO
Zatímco ve všech filmech Ginny Weasleyovou hrála Bonnie Wrightová, v seriálu tomu tak není.
Autor: © Warner Bros
V druhé řadě se v roli Ronovy sestry představí Bonnie Hillová.
Autor: HBO
V první řadě to byla Gracie Cochrane. Ta ovšem po domluvě s rodiči a tvůrci končí. Na snímku jsou seriáloví Weasleyovi: Představitel Rona Alastair Stout je v popředí, za ním Percy (Ruari Spooner), dvojčata Fred a George (Tristan a Gabriel Harlandovi).
Autor: HBO Max
Weasleyovic rodina z filmů o Harrym Potterovi: Fred (James Phelps), Molly (Julie Waltersová), George (Oliver Phelps), Ron (Rupert Grint), Ginny (Bonnie Wrightová), Arthur (Mark Williams) a Percy (Chris Rankin). Chybí Charlie a Bill (Domhnall Gleeson).
Autor: Warner Bros.
Strýc a teta Harryho Pottera Vernon Dursley a Petunie Dursleyová. Ve filmech je hráli Fiona Shawová a Richard Griffiths.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu to jsou Daniel Rigby a Bel Powley.
Autor: HBO
Syna Dursleyových a Harryho bratrance Dudleyho ve filmech hrál Harry Melling.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Amos Kitson.
Autor: HBO
Filmový Draco Malfoy - Tom Felton
Autor: © Warner Bros
V seriálu je to Lox Pratt.
Autor: HBO
Robbie Coltrane jako filmový Rubeus Hagrid
Autor: © Warner Bros
V seriálu bude postavu hrát Nick Frost.
Autor: HBO
Richard Harris byl ředitelem Bradavic Albusem Brumbálem v prvních dvou filmech.
Autor: © Warner Bros
Po jeho smrti ho v dalších šesti filmech nahradil Michael Gambon.
Autor: Warner Bros.
Seriálovým Brumbálem je John Lithgow.
Autor: HBO
Maggie Smithová jako filmová profesorka Minerva McGonaghallová
Autor: © Warner Bros
V seriálu ji hraje Janet McTeerová.
Autor: HBO
Alan Rickman coby filmový profesor Severus Snape
Autor: Warner Bros.
V seriálu tuto postavu hraje Paapa Essiedu.
Autor: HBO
V seriálu to bude Luke Thallon.
Autor: HBO
Ufňukanou Uršulu ve filmech hrála Shirley Hendersonová. Herečce v té době bylo už 40 let.
Autor: © Warner Bros
Novou Uršulou, která se stane obětí baziliška, bude Molly Hewitt-Richardsová.
Autor: HBO Max
Colina Creeveyho ve filmech hrál Hugh Mitchell.
Autor: © Warner Bros
V seriálu se role ujme Jasper Ambrose.
Autor: HBO Max
Ve filmu mladého Voldemorta, tedy Toma Rojvola Raddla, hrál Christian Coulson.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Billy Barratt.
Autor: HBO
Kdo bude pak dospělým Voldemortem, kterého ve filmech hrál Ralph Fiennes, tvůrci zatím tají.
Autor: Profimedia.cz
Zoe Wanamakerová coby Rolanda Hoochová, tedy filmová učitelka létání v Bradavicích, která soudcuje také většinu školních famfrpálových utkání.
Autor: © Warner Bros
Louise Brealey bude seriálovou madam Hoochovou.
Autor: Instagram @hbomax
Profesora Zlatoslava Lockharta ve filmu hrál Kenneth Branagh.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to měl být Nicholas Hoult, nakonec to ale bude Kit Harington. Herec Zlatoslava namluvil také v nové audioknize.
Autor: AP
V seriálu se této role ujme Paul Whitehouse. Zajímavostí je, že hrál i ve filmech o Harrym Potterovi. Přestože jeho postavu Sira Cadogana téměř z celého filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu vystříhali, je vidět na obrazu za Harrym, Ronem a Hermionou, když jim Ginny řekne o zmizení Buclaté dámy.
Autor: HBO
Prodejcem hůlek byl Garrick Ollivander. Ve filmech ho hrál John Hurt.
Autor: © Warner Bros
Pana Olivandera v seriálu bude hrát Anton Lesser.
Autor: Instagram @hbomax
Robert Hardy jako filmový ministr kouzel Kornelius Popletal
Autor: Warner Bros
Bertie Carvel bude seriálový ministr kouzel.
Autor: HBO Max
Jason Isaacs coby filmový Lucius Malfoy
Autor: Warner Bros
V seriálu se role zhostí Johnny Flynn.
Autor: HBO Max
Ve druhém filmu o Harrym Potterovi se poprvé objevuje domácí skřítek Dobby.
Autor: © Warner Bros
Lenny Rush bude Dobby v seriálu Harry Potter a Tajemná komnata.
Autor: HBO
Matthew Lewis si ve filmech zahrál Harryho spolužáka Nevilla Longbottoma.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Rory Wilmot.
Autor: Instagram @hbomax
Devon Murray jako Harryho spolužák Seamus Finnigan
Autor: Warner Bros
Seriálovým Seamusem bude Leo Earley.
Autor: HBO Max
Postavu Parvati Patilové hrály dvě herečky. V prvních filmech to byla Sitara Shahová (vlevo), ale až Shefali Chowdhuryová (vpravo) měla v pozdějších snímcích větší prostor.
Autor: Koláž iDNES.cz
V seriálu bude Parvati hrát Alessia Leoni.
Autor: HBO Max
Také postavu Levandule Brownové hrály až dvě herečky. V prvních filmech, kde neměla na rozdíl od knih velkou roli, to byla dokonce dívka tmavé pleti. V pozdějších filmech ji hrála Jessie Cave.
Autor: © Warner Bros. Pictures
Kamarádku Parvati a pozdější Ronovu chvilkovou lásku bude hrát Sienna Moosahová.
Autor: HBO Max
Zatímco ve filmech tvůrci vystřihli postavu drzého a zlotřilého bradavického strašidla Protivy (hrál ho Rik Mayall), v seriálu se objeví. Bude jím britský herec, komik a moderátor Peter Serafinowicz.
Autor: Profimedia.cz
První řada seriálu Harry Potter bude mít premiéru o Vánocích, konkrétně 25. prosince 2026. Diváky čeká osm dílů, které vycházejí z knihy J.K. Rowlingové Harry Potter a Kámen mudrců. Tvůrci už natáčejí druhou sérii Tajemná komnata.
Autor: HBO