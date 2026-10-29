Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Seriálový Harry Potter má rodiče. Přibude postava, kterou filmaři vynechali

Autor:
Fotočlánek   13:15aktualizováno  30. října 17:06
Adrian Rawlins a Geraldine Somerville jako James Potter a Lily Potterová ve... Geraldine Somerville a Adrian Rawlins jako Lily Evansová a James Potter ve... Hannah Chinnová bude v seriálu Harry Potter hrát Lily Potterovou. Geraldine Somerville, Daniel Radcliffe a Adrian Rawlins ve filmu Harry Potter a... Jasper Talbot bude v seriálu Harry Potter hrát Jamese Pottera. Harry Gilby bude v seriálu Harry Potter hrát Charlieho Weasleyho. Moudrý klobouk ve filmech Harry Potter namluvil v originále Leslie Phillips. Britský herec Leslie Phillips David Threlfall bude v seriálu Harry Potter namlouvat Moudrý klobouk. John Cleese hrál ve filmech Harry Potter Skoro bezhlavého Nicka. Leo Bill budce v seriálu Harry Potter hrát nebelvírského kolejního ducha Skoro... Terence Bayler jako Krvavý baron ve filmech Harry Potter
Tvůrci seriálu o Harrym Potterovi, který bude mít premiéru 25. prosince 2026, pokračují v odhalování obsazení. Nyní prozradili, kdo se ujme rolí rodičů malého čaroděje. V seriálu se také na rozdíl od filmu objeví i postava staršího Ronova bratra Charlieho Weasleyho.

Budete sledovat seriál Harry Potter?

2. září 2026

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....

Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná

Standa v Naked Attraction

Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...

Šáchová pózuje nahoře bez. Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí, říká

Nicole Šáchová Karafiátová na Instagramu (2026)

Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze...

Dakota Johnsonová a MGK vztah zatím nepojmenovali. Herečka chce být matkou

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Herečka Dakota Johnsonová (37) a rapper Machine Gun Kelly (36), známý i pod zkratkou MGK, spolu tráví stále více času. Přesto se zatím nechtějí označovat za pár. Spojuje je prý černý humor i...

Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance

Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (24. října 2026)

Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...

Seriálový Harry Potter má rodiče. Přibude postava, kterou filmaři vynechali

Adrian Rawlins a Geraldine Somerville jako James Potter a Lily Potterová ve...

Tvůrci seriálu o Harrym Potterovi, který bude mít premiéru 25. prosince 2026, pokračují v odhalování obsazení. Nyní prozradili, kdo se ujme rolí rodičů malého čaroděje. V seriálu se také na rozdíl od...

29. října 2026  13:15,  aktualizováno  30. 10. 17:06

Češky na Miss Earth uspěly už dvakrát. Kdo nás bude reprezentovat?

Miss Earth Czech Republic 2026 Markéta Králová

Česko má dvě světové Miss World a také dvě vítězky světového finále Miss Earth. Letos měla na této soutěži reprezentovat Hana Dědková, ale nahradila zraněnou Dominique Alagiu na Miss Grand...

30. října 2026  12:22

Nechala jsem si udělat prsa. Chci být sexy máma, říká Jennifer Lawrencová

Jennifer Lawrencová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Herečka Jennifer Lawrencová (36) prozradila, že podstoupila plastiku prsou a plánuje i další zákroky. Pro operaci se rozhodla, protože měla pocit, že se její tělo po loňském porodu „nedalo do...

30. října 2026  11:02

Poznali byste ji? Zpěvačka Pink vyrazila do ulic bez make-upu

Paparazzi zachytili zpěvačku Pink v ulicích New Yorku se štěnětem. (26. října...

Zpěvačka Pink (47) překvapila některé fanoušky fotografiemi z procházky v New Yorku. Bez výrazného líčení, ve volném sportovním oblečení a se šátkem na hlavě vypadala úplně jinak, než jak ji lidé...

30. října 2026  9:30

Sen o domku na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení

Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026)

Lucie Benešová (52) se pustila do plnění svého dalšího velkého snu. Po vybudování roubenky v Jizerských horách zamířila na Sicílii, kde si chce pořídit vlastní domek. První prohlídky ale nedopadly...

30. října 2026  8:30

Válka missek. Maria Osako zasklila Dominiku Kotoučkovou, usmíření se nekonalo

Dominika Viktorie Kotoučková na tiskové konferenci k Miss Universe Česko 2026 v...

Pro Dominiku Viktorii Kotoučkovou to byl šok, když byla oslovena pořadateli soutěže Miss Universe Česko, aby se zúčastnila světového klání v Portoriku. Její maminka Marien ale něco tušila už během...

30. října 2026

První transgender moderátorka Marion se vrací do rozhlasového éteru

Marion Paluchová

Zpátky před mikrofonem. Moderátorka Marion, kterou televizní diváci dříve znali pod jménem Marek Paluch, se po letech vrací do rozhlasového éteru. Nově bude moderovat na Radiu Q. Stala se tak...

30. října 2026

Já věci zvažuju za pochodu, Evka zacílí a jde. Adamczyk o rodině i odpovědnosti

Premium
Marek Adamczyk. Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že...

Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že seriály, do kterých je obsazen, jsou předem odsouzeny k úspěchu. Marek Adamczyk osobně dohlédl i na olympijský úspěch manželky Evy. Že by...

29. října 2026

Nela Slováková hledá hospodyni i pravou ruku do firmy. Lidé kritizují její nároky

Nela Slováková na módní přehlídce značky Lucre v rámci Bratislavských módních...

Nela Slováková (36) hledá ženu, která se postará o její domácnost a zároveň jí pomůže s chodem firmy. Nabízí dlouhodobou spolupráci, stabilní pozici i bonusy. Zájemkyně ale musí splnit řadu požadavků...

29. října 2026  12:01

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Víc než třetina hráčů třetí řady reality show Zrádci už hrad Křivoklát opustila. Ze 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran, je nyní 12 věrných a dva zrádci. Nové díly reality show Zrádci se vysílají...

29. října 2026  11:32

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Belohorcová si s dětmi užívá prázdniny v Dubaji. S dcerou pózovaly v plavkách

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou v Dubaji (říjen 2026)

Zuzana Belohorcová (50) vyrazila s dětmi na podzimní prázdniny do Dubaje. Tradiční Halloween v Miami letos vyměnila za změnu a kromě nových zážitků si užívá také setkání s přáteli, které zná už...

29. října 2026  10:15

Tragická smrt, znetvořený obličej i svatba po šedesátce. Jak vypadají topmodelky

Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Tatjana Patitzová, Christy Turlingtonová...

V osmdesátých a devadesátých letech patřily mezi opravdové celebrity. Jejich obličej, postavu ale i jméno znal téměř každý. Světové topmodelky jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda...

29. října 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.