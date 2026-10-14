HBO nadělila divákům první vánoční dárek už letos v březnu, když vypustila oficiální upoutávkou a současně oznámila přesunutí premiéry první řady z roku 2027 na Vánoce 2026.
Protože původní informace hovořily o osmi epizodách, předpokládaná stopáž se odhadovala na osm hodin. Herec Johnny Flynn, který ztvární Luciuse Malfoye, však nyní prozradil v rozhovoru pro americký web Deadline, že nakonec bude mít seriál skoro deset hodin.
Délka seriálu umožní hlubší psychologii postav
Zatím není jasné, jestli bude mít každá epizoda zhruba 75 minut, nebo bude naopak výrazně delší finále.
Seriál Harry Potter
Formát seriálu i prodloužená délka jednotlivých epizod umožňuje tvůrcům prozkoumání postav a rozvinutí nuancí, kterým se filmy nemohly kvůli omezenému času plně věnovat, nechali se slyšet jak Jonny Flynn, tak i producent seriálu David Heymann.
Seriál není jen remakem filmu Harry Potter a Kámen mudrců, ale adaptací původního románu J. K. Rowlingové. Podle tvůrců bude sice zachována hlavní dějová linie, ale diváci se mohou těšit i na jiný přístup k jednotlivým postavám. Například postavu Lucia Malfoye uvede seriál na scénu dříve než ve filmu a vysvětlí také, jak se z někdejší oběti šikany stal člověk, který ubližuje ostatním.
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Trailer na seriál o Harrym Potterovi: