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Seriál Harry Potter bude delší, než se čekalo, prozradil představitel Malfoye

Zuzana Stiboříková
  5:30
Seriál Harry Potter bude o dvě hodiny delší, než se původně myslelo.

Seriál Harry Potter bude o dvě hodiny delší, než se původně myslelo. | foto: HBO Max

Seriál Harry Potter bude o dvě hodiny delší, než se původně myslelo.
Seriál Harry Potter bude o dvě hodiny delší, než se původně myslelo.
Seriál Harry Potter bude o dvě hodiny delší, než se původně myslelo.
Seriál Harry Potter bude o dvě hodiny delší, než se původně myslelo.
73 fotografií
Už více než tři roky jsou fanoušci čarodějnické ságy v očekávání nového seriálu o Harrym Potterovi pro HBO. Společnost Warner Bros. Discovery od té doby udržuje diváky v pozoru a postupně uveřejňuje podrobnosti. Zejména hlavní tvůrce a obsazení předních postav. Herec Johnny Flynn prozradil fanouškům dobrou zprávu. Seriál Harry Potter a Kámen mudrců bude ve skutečnosti delší, než se původně čekalo.

HBO nadělila divákům první vánoční dárek už letos v březnu, když vypustila oficiální upoutávkou a současně oznámila přesunutí premiéry první řady z roku 2027 na Vánoce 2026.

Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stanton v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
Arabella Stantonová, Dominic McLaughlin a Alastair Stout v Londýně na HBO Max Launch Party (25. března 2026)
Lox Pratt jako Draco Malfoy v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
73 fotografií

Protože původní informace hovořily o osmi epizodách, předpokládaná stopáž se odhadovala na osm hodin. Herec Johnny Flynn, který ztvární Luciuse Malfoye, však nyní prozradil v rozhovoru pro americký web Deadline, že nakonec bude mít seriál skoro deset hodin.

Délka seriálu umožní hlubší psychologii postav

Zatím není jasné, jestli bude mít každá epizoda zhruba 75 minut, nebo bude naopak výrazně delší finále.

Seriál Harry Potter

Formát seriálu i prodloužená délka jednotlivých epizod umožňuje tvůrcům prozkoumání postav a rozvinutí nuancí, kterým se filmy nemohly kvůli omezenému času plně věnovat, nechali se slyšet jak Jonny Flynn, tak i producent seriálu David Heymann.

Seriál není jen remakem filmu Harry Potter a Kámen mudrců, ale adaptací původního románu J. K. Rowlingové. Podle tvůrců bude sice zachována hlavní dějová linie, ale diváci se mohou těšit i na jiný přístup k jednotlivým postavám. Například postavu Lucia Malfoye uvede seriál na scénu dříve než ve filmu a vysvětlí také, jak se z někdejší oběti šikany stal člověk, který ubližuje ostatním.

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Trailer na seriál o Harrym Potterovi:

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